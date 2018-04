Čím se obchodníci liší

Velikost firmy je samozřejmě velice důležitá, vybraný broker by ale měl mít především dobrou pověst, která se opírá o dlouhou historii poskytování kvalitních služeb. Na trhu samozřejmě můžou působit i noví brokeři s kvalitními službami, u nich je pak důležitá zejména pověst akcionářů a finanční zázemí. Každopádně, důležité je vyhnout se obchodníkovi, u kterého existuje i ta nejmenší pochybnost o solidnosti. Samozřejmostí u všech brokerů je licence obchodníka s cennými papíry od Komise pro cenné papíry (KCP).

Další neméně důležitou skutečností pro prozkoumání je banka, u které má broker veden svůj hlavní účet, na který mu posíláte své peníze určené k investování. V každém případě je velice moudré zeptat se na každou maličkost dřív, než se rozhodnete vložit svoje prostředky do rukou obchodníka.

Široká nabídka Brokerjetu

Jednoznačně nejširší nabídkou produktů se může pochválit brokerjet České spořitelny. Společnost byla založena před třemi lety jako dceřiná společnost ČS a rakouské ecetra Internet Services AG, dceřiné společnosti Erste Bank. Hlavním cílem, který si společnost vytyčila, je rozšíření online obchodování mezi co nejširší veřejnost. Za tři roky existence rozšířil brokerjet své služby od obchodů s akciemi přes warranty a certifikáty až po podílové fondy.

Aplikace společnosti brokerjet byla vyvinuta ve spolupráci se společností ecetra, která podobnou službu nabízí v Rakousku již od roku 2000. I když společnost brokerjet patří u nás spíše k těm mladším, zkušenosti s provozem mateřské společnosti jsou znát. Aplikace je přehledná, zkušení investoři dostanou prostřednictvím jí o každém cenném papíru vyčerpávající informace, prakticky nejširší ze všech společností. Ke každé zadané společnosti jsou ihned na výběr akcie na všech dostupných trzích, certifikáty, warranty, nebo ETF na danou společnost.

Pro začínající investory je k dispozici demo, které velmi srozumitelnou formou v krátkých sekvencích ukáže celý postup tvorby vlastního portfolia, vkládání, nákup cenných papírů apod. Všechny operace jsou samozřejmě (jako u všech společností) konstruovány se zřetelem na jednoduchost a přehlednost, je ale pravda, že v tom množství informací se někdy člověk až ztrácí. Nezkušený klient, který je na stránkách poprvé se sice naučí, jak program používat, informace na monitoru se mu ale nakonec mohou zdát až příliš husté a nepřehledné. Je to samozřejmě subjektivní pohled a po určitém čase si člověk na práci zvykne a bude brát množství informací jako pozitivum.

Kromě základních informací o jednotlivých cenných papírech (aktuální kurzy, změny oproti předcházejícímu dni apod.) jsou zpřístupněny také analýzy a zprávy poskytované odborníky z ČS a ERSTE v českém a anglickém jazyce. Jsou zdarma a o jejich kvalitě není pochyb. Kromě toho je možné vyhledávat aktuální informace o určitém zadaném titulu na základě zadaných kategorií.

Kladně hodnotíme ověřování každého obchodu heslem, což je bráno jako další bezpečnostní prvek. Potvrzení o realizaci obchodů je možné dostat jak na emailovou adresu, tak na mobilní telefon, což se hodí zejména u limitních obchodů apod.

Rozporuplně vyznívá již zmiňované množství informací a také množství nabízených produktů. Nedá se říct, že by to bylo vysloveně špatně, a zejména zkušení investoři si množství produktů a dostatek vyčerpávajících informací budou pochvalovat, někdy však právě toto množství může být problém. Další výtkou je cenová náročnost, jelikož společnost brokerjet nabízí po stránce poplatkové jednu z dražších možností v našem testu. To trochu nekoresponduje s předsevzetím firmy o rozšíření online obchodování mezi nejširší masy lidí. Kvalita však něco stojí a tak se není co divit. Na druhé straně je třeba zmínit, že mnoho služeb nabízí společnost zdarma, mezi nimi i pravidelné bezplatné semináře pro investory.

Patria – stálice na trhu

Podobné řčení jako v případě brokerjetu o ceně a kvalitě platí i v případě dalšího obchodníka, společností Patria. Ta byla založena v roce 1994 jako první investiční banka v ČR. V současnosti je členem slupiny KBC Banking and Insurance Group, v únoru 2005 se společnost KBS Securities stala jediným akcionářem Patrie.

Podobně, jako je tomu u předcházející společnosti, také zde je nabídka široká a jednou z předností společnosti je vedoucí postavení mezi obchodníky s cennými papíry v objemu akciových obchodů na Pražské burze (rok 2004). Vzhledem ke svému postavení je Patria orientována spíše na segment trhu s velkými hráči, což dokazuje také její poplatková struktura. Společnost si nechá zaplatit za každou svojí službu, její klienti však preferují především nabízenou kvalitu služeb, serióznost, individuální přístup a tradici.

Orientace v její aplikaci je také snadná a sekce věnující se informacím jsou striktně odděleny od samotných sekcí obchodování. Vyznívá to přehledně, a přesně v kontrastu s brokerjetem působí stránky na první pohled méně přeplněně. Nápověda je vyhotovena jen v textové formě, ale je dostatečně vypovídající. Zorientuje se na ní i nováček, ale jako každý jiný produkt, i tady je třeba pár dní na zvykání si. Velkou nevýhodou je možnost obchodování jen v prohlížeči IE 5.0 a vyšší. Alternativní prohlížeče nemají šanci.

Nabídka produktů není tak široká jako u brokerjetu, rozhodně však nelze říci, že by byla chudá (jako jediná nabízí společnost Patria obchodování s dluhopisy). Co se týče cenové politiky, již bylo zmíněno, že Patria je společně s brokerjetem nejdražší v našem testu. Kromě běžných poplatků za obchody je zpoplatněna taká část informačního servisu, což společnosti na atraktivitě určitě nepřidá. Společnost sice na svých stránkách nabízí i bezplatný informační servis, velká část informací je ale zpoplatněných a paušální poplatky za zprovoznění jednotlivých informačních bloků (ke každému druhu obchodů zvlášť) nejsou nízké (existují zde i množstevní slevy). To jen dokazuje orientaci společnosti spíše na velké klienty.

Další tradiční hráč – Fio

Také společnost Fio, podobně jako Patria, nepatří na našem trhu mezi nováčky. Vznikla v roce 1993, se zaměřením na obchodování s cennými papíry na vlastní účet, postupně však svoje služby rozšiřovala i na jiné segmenty trhu. Svoji online aplikaci rozběhla již v roce 1997, v roce 2002 založila dceřinou společnost Fio Slovakia a jako první obchodník v ČR se stala členem frankfurtské burzy XETRA.

Fio patří mezi největší obchodníky na našem trhu, kvalitu jeho služeb dokazuje jeho dlouhá tradice. Na výběr je obchodování na trzích v USA, Německu a v ČR, jako jediná umožňuje Fio obchodovat přes online aplikaci také na mimoburzovním trhu RM-Systém, což ocení zejména drobní investoři, kteří nedisponují velkými prostředky na obchodování na burze. Nabídka trhů, na kterých je možné provádět obchody je oproti ostatním obchodníkům trochu chudší. Společnost asi nechce obětovat kvalitu na úkor kvality, což nemusí být špatný nápad.

Informace poskytované k jednotlivým titulům jsou sice dostatečné, na první pohled ale aplikace vypadá, že by neuškodilo provést její obnovu. Klient si sice může nastavit všechny důležité součásti podle svého gusta, na první pohled ale aplikace ničím výjimečným nezaujme a vypadá prostě „nemoderně“ (až na manuál a zejména online průvodce pro začátečníky). Velkou chybou aplikace je, že si zapamatuje heslo, takže při každém přihlašování nám stačí zadat první písmeno přihlašovacího jména, to se vypíše samo a heslo se doplní také samo. Tento problém se dá odstranit, je ale třeba to udělat ručně v nastavení prohlížeče.

Velkým pozitivem u společnosti Fio je její poplatková struktura, která byla druhá nejvýhodnější v našem testu, což společnosti určitě přidalo na atraktivitě. Informační servis nabízí pravidelné reporty z hlavních trhů, kromě toho však společnost vypracovává investiční vlastní doporučení a dostupné jsou také aktuální očekávané informace z kapitálových trhů. Všechny tyto služby jsou zdarma, a stejně tak investiční semináře, které společnost organizuje pro zkušené, i méně zdatné investory.

Proventus - nejmladší a nejmenší

Nejmladší zástupcem v našem testu je společnost Proventus, která působí na našem kapitálovém trhu od poloviny roku 2003 a patří mezi menší obchodníky s cennými papíry. Krátká doba působení na trhu a malá velikost firmy v porovnání s ostatními obchodníky je sice mírným handicapem, nic to však neubírá na ambici společnosti hrát s většími konkurenty vyrovnanou partii.

Společnost nabízí online obchodování na několika nejvýznamnějších trzích v Evropě i ve světě. V blízké době hodlá své služby nadále rozšiřovat, obchodování na českém trhu ale v plánu zatím nemá. Velkou (a zatím asi jedinou) konkurenční výhodou oproti ostatním brokerům zúčastněným v našem testu jsou relativně nízké poplatky, které by mohly zaujmout především privátní klientelu, na kterou se ostatně společnost také primárně orientuje.

Online aplikace společnosti Proventus je relativně nová a společnost začala nabízet tento druh obchodování relativně nedávno. I z tohoto důvodů ještě dochází k dočasným výpadkům, což však v podobných případech nebývá neobvyklé. Jinak je aplikace pro obchodování zpracovaná velmi dobře, klienti mají přístup k aktuálním reálným informacím o každém obchodovaném titulu, zejména díky informační podpoře zahraničního partnera, společnosti Interactive brokers.

Informace ke většině oblíbených akcií jsou dostupné v českém jazyce, data k méně tradičním titulům jsou zatím v angličtině. Jak již bylo řečeno, na dolaďování systému se stále pracuje, v současnosti například není možné mít k jedné smlouvě otevřených více účtů, pouze jeden. Do budoucna se počítá s rozšířením na několik měn pro zjednodušení obchodování na více trzích. V souvislosti s tím vyvstává jedna nevýhoda, protože společnost jako jediná zpoplatňuje konverze do jiných měn. Poplatky se platí také za zpřístupnění reálných dat, ale jen v případě, že klient neprovede v průběhu měsíce ani jeden obchod. Poplatek pak činí právě výši poplatku za jeden pokyn. Velmi přehledně je zvládnuta nápověda k jednotlivým druhům obchodů, stačí jen najet myší a je vám vysvětleno, co daný pojem znamená.

Futures a opce – zajímavá alternativa

Zajímavou alternativu k tradičnímu obchodování na akciových trzích představují obchody s opčními kontrakty a futurem na derivátových trzích. Tomuto segmentu se již několik let věnuje společnost Colosseum, která již v roce 1997 začala nabízet své služby malým i velkým investorům jako poradensko-analytická společnost. Brokerskou licenci dostala v roce 2002 a byla jednou z prvních společností s licencí na deriváty.

Jednou z věcí, která na první pohled zaujme, je pojištění investice. Společnost deklaruje 100% pojištění investice pro případ insolventnosti brokerské společnosti Mna Financial Ltd, u které má každý klient otevřený vlastní účet. Jelikož je tato společnost pod regulačním dohledem britské FSA, jsou klientské účty pojištěny do výše 48 000 GBP, do výše 30 000 stoprocentně (investice u nás jsou pojištěny Garančním fondem do 90 %, maximálně 400 000 Kč). Podobná situace je také v případě amerického obchodníka Peregrine Financial Group (PFG).

Colosseum nabízí obchodování na nejvýznamnějších komoditních trzích po celém světě a také obchodování na devizovém trhu Forex, na kterém se obchoduje s měnami. Kromě toho nabízí obchodování s akciemi prostřednictvím instrumentu nazývaného Contract For Diference (CFD), který se hodně podobá warrantům. Společnost Colosseum zpřístupňuje svým klientům několik aplikací, které slouží k přímému přístupu na tyto trhy (Best Direkt a MTrade).

Je trochu škoda, že všechny tyto nástroje jsou zpoplatněny, na druhé straně potenciální zájemce si u každého nabízeného produktu může vyzkoušet demoverzi, která funguje přesně jako plná verze, akorát se obchoduje s fiktivními penězi. Klient si tak vyzkouší všechny možnosti programu a v obchodování naostro již nebude mít problém se zvládnutím jakékoli situace.

Podobně je to s analytickými nástroji, které vám zprostředkují úplný přehled o děních na jednotlivých trzích, a to včetně nejaktuálnějších informací a různých analýz. Všechny tyto jsou v anglickém jazyce, takže určitá jazyková zdatnost je na místě. Kromě toho však Colosseum nabízí i vlastní informační servis, především z komoditních trhů, který je zdarma; dále placenou službu Max, která vám zprostředkuje všechny dostupné informace, analýzy a služby zdarma a v českém jazyce.