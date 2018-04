Čím se řídí práce mimo pracovní poměr

Tyto dohody mají však doplňkový charakter, protože zákoník práce upřednostňuje všude, kde je to ekonomicky a prakticky výhodnější, uzavírání pracovního poměru. Tato zásada je uplatněna i v novém zákoníku práce, jehož účinnost nastane dnem 1. ledna 2007.

Pokud nejde o pracovní poměr, vztahují se na takto založené vztahy pouze ta ustanovení zákoníku práce, která mají buď obecný charakter, nebo u nichž to zákoník výslovně stanoví. Podrobné podmínky si musí tedy zaměstnanec se zaměstnavatelem v příslušné dohodě sjednat. Může jít například o nárok na dovolenou, na některé příplatky a podobně. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které uzavřel zaměstnanec, mohou být uskutečněny i ve spolupráci s jeho členy rodiny.

Dohoda o provedení práce

Nejčastější forma dohody je dohoda o provedení práce. Hlavní zásada říká, že tuto dohodu lze uzavřít na práce maximálně do rozsahu 100 hodin, v novém zákoníku práce to pak bude až do 150 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Dohoda uzavřená u jiné firmy se opět posuzuje samostatně.

Do počtu hodin se nezapočítávají ani dohody o pracovní činnosti uzavřené u stejného zaměstnavatele. Pracovní úkol sjednaný v dohodě o provedení práce musí být konkrétní a vymezený počtem hodin, aby celkový rozsah prací byl kontrolovatelný, a dohoda by rovněž měla obsahovat odměnu za sjednanou práci. Kdyby výsledek práce neodpovídal zadaným podmínkám, může být odměna snížena.

Odměna je splatná až po vykonání nebo odevzdání práce. Nebyl-li úkol splněn v dohodnuté době, může zadavatel od dohody ustoupit. Naopak pracovník může od dohody ustoupit, když mu zaměstnavatel nevytvořil potřebné podmínky pro práci. V takovém případě lze požadovat náhradu vzniklé škody. Z dohody o provedení práce nevznikají zaměstnanci nároky na zápočet do důchodu ani na nemocenské pojištění. Neplatí tedy ani pojištění sociální.

Dohoda o pracovní činnosti

Další možností práce mimo pracovní poměr je uzavření dohody o pracovní činnosti. Tento druh pracovní činnosti není limitován celkovým počtem 100 hodin, protože se zde předpokládá trvalejší nebo opakovaný výkon práce. Proto může být dohoda uzavřena v průměru na polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Z toho vyplývá, že v jednotlivých dnech nebo týdnech může zaměstnanec podle potřeby odpracovat i více hodin, než činí polovina stanovené týdenní pracovní doby, ale v průměru za dobu trvání dohody nebo za kalendářní rok nesmí být uvedený limit překročen.

Dohoda, která musí být uzavřena písemně, by měla vždy obsahovat: druh sjednané práce, odměnu za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby, dobu, na kterou se dohoda uzavírá. Kdyby některá z těchto podmínek nebyla splněna, byla by dohoda neplatná. Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá zpravidla na dobu určitou, ale může být uzavřena i na dobu neurčitou. Pokud se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem na poskytnutí dovolené nebo na placení některých příplatků, je třeba tyto náležitosti v dohodě uvést, protože na ně automaticky nárok nevzniká.

Dohoda může být ukončena po vzájemné dohodě nebo jednostranně výpovědí. Pokud v dohodě nebyly vymezeny důvody vedoucí k jejímu ukončení, platí, že může být ukončena oboustranně bez udání důvodů v patnáctidenní lhůtě, která počíná běžet dnem doručení druhé straně. Z dohody o pracovní činnosti vzniká nárok na nemocenské pojištění a doba jejího trvání se započítává i pro důchodové pojištění. Sociální pojištění se v tomto případě tedy musí odvádět.