Čím starší dítě, tím vyšší náklady. Zvedá je zábava a značkové oblečení

Nejvíc stojí pleny a umělé mléko

Průměrné náklady 7 225 korun měsíčně a 86 700 korun ročně jsou za děti do dvou let.

Jednorázové výdaje: Miminkovská výbavička přijde i v tom nejúspornějším režimu na několik tisíc korun. Například postýlka s matrací jeden tisíc až osm tisíc korun, přikrývky 900 korun, povlečení 500 až 1 800 korun, bavlněné plenky kus 16 až 20 korun, kočárek levný typ od 3 500 korun, střední kategorie od šesti tisíc korun, dražší typ 15 tisíc až 30 tisíc korun, vanička od 250 korun, dětský pytel 700 korun, sada lahví 300 korun, přebalovací pult 1 800 až sedm tisíc korun, lehátko do vaničky sto korun, elektronická chůvička od 1 300 korun, od pěti tisíc s televizí.

Kolik stála natálka (9 měs.) minulý měsíc Odhad otce: 2 000 korun

Odhad matky: 2 000 korun

Skutečnost: 3 000 korun "Nepočítali jsme s tím, že prošvihneme dobu, kdy nám stát přispěje na očkování. Bude nás to stát 3 500 korun," svěřuje se matka.

Potraviny a nápoje: statistický průměr 1 147 korun měsíčně/13 758 ročně. I když maminka dítě kojí, bude potřebovat časem přikrmovat, umělé mléko vyjde až na tisíc korun měsíčně, až dítě začne jíst normální jídlo, náklady klesnou.

Oblečení a obuv: statistický průměr 371 korun měsíčně/4 446 ročně. Spoustu oblečků rodina dostane od babiček a známých, ale přece jen je potřeba koupit ledaco nového. Ceny se hodně liší, kojenec tak může stát několik stovek, ale i tisíc měsíčně.

Bydlení: statistický průměr 1 267 korun měsíčně/15 204 rok. Kvůli miminu si často musí rodiče pořídit větší byt – platí tak i o tři tisíce korun měsíčně víc. Počítat musíte i poměrné náklady na energie, asi dalších 500 korun.

Zdraví průměr: statistický průměr 833 korun měsíčně/9 992 ročně. Ačkoli dítě neplatí u lékaře poplatky, musíte počítat s doplatky za léky, vyjdou asi na 800 korun ročně. A patří sem i drogerie, jen jednorázové plenky stojí za rok kolem devíti tisíc korun.

Doprava: statistický průměr 774 korun měsíčně/9 293 ročně. Mimino je potřeba vozit, počítá se i podíl na koupi auta a benzin, potřebovat budete autosedačku, cena se pohybuje od 1 200 do osmi tisíc korun.

Rekreace a kultura: statistický průměr 593 korun měsíčně/7 117 ročně. Když budete chtít s dítětem vyrazit na výlet, hodí se šátek, nosítko na dítě nebo klokanka, vyjdou na dva tisíce korun. Hraček nakoupíte ročně asi za tisícovku

Něco navíc: statistický průměr 2 241 korun měsíčně/26 889 ročně. Nezbytné je úrazové pojištění, hodí se i stavební spoření, které může mít mimino od narození. Patří sem i různé dárky.

Za školku dáte ročně deset tisíc

Průměrné náklady za děti 2 až 6 let jsou 7 150 korun měsíčně/85 800 korun ročně.

Jednorázové výdaje: Budete kupovat sportovní potřeby, jako je tříkolka, koloběžka, kolo, lyže... Zhruba tří- až čtyřleté dítě se také většinou stěhuje do svého pokojíčku. A ten je potřeba vybavit. Nábytek vyjde na pět tisíc až 15 tisíc korun, třeba jen jídelní stolička stojí od 800 do šesti tisíc korun.

Potraviny a nápoje: statistický průměr 1 252 korun měsíčně/15 024 korun ročně. Ve školce vyjde jídlo na 600 korun měsíčně, doma dokážou některé děti projíst až dva tisíce korun.

Oblečení a obuv: statistický průměr 387 korun měsíčně/4 650 ročně. V této věkové kategorii už toho děti dědí méně, zvlášť kluci dokážou oblečení zničit dokonale. A boty je třeba kupovat nové ze zdravotních důvodů.

Kolik stál sebastian (3) minulý měsíc Odhad otce: 4 000 korun

Odhad matky: 5-6 000 korun

Skutečnost: 9 450 korun "Součet nás překvapil. Že nás dítě stojí tolik, jsme nečekali."

statistický průměr 1 890 korun měsíčně/22 674 ročně. Počítat musíte poměrné náklady na nájem či hypotéku, plus peníze na energie a vodu asi 500 korun.

Zdraví: statistický průměr 202 korun měsíčně/2 424 ročně. Léky, zdravotní pomůcky, očkování vyjdou zhruba na sto korun měsíčně. Pleny stojí měsíčně 800 korun, oproti tomu nočník vyjde na dvě stovky.

Doprava: statistický průměr 730 korun měsíčně/8 754 ročně. Počítejte podíl na benzinu, i s jednorázovými náklady na novou autosedačku, kterou budete muset pro větší dítě vyměnit za novou.

Rekreace a kultura: statistický průměr 756 korun měsíčně/9 066 ročně. S předškolákem už budete chodit do divadélka, do kina, začínáte sportovat a chodit na různé zábavné akce. Aktivně prožitý víkend vyjde bez problému na tisícovku. Nezapomeňte započítat knížky, časopisy, DVD. Když dítě chodí ve školce či v domě dětí do kroužku, připravte si tisícovku na rok. Přičtěte hračky a náklady na dovolenou.

Vzdělávání: statistický průměr 174 korun měsíčně/2 089 ročně. Školka obecní zhruba 2 800 korun ročně bez jídla, soukromá školka může vyjít až desetkrát dráž, jesle dva tisíce korun a více.

Něco navíc: statistický průměr 1 760 korun měsíčně / 21 119 ročně. Kromě pojistek a spoření by se v této kolonce mělo objevit i první kapesné. Malým dětem je vyplácejte týdně, stačí desetikoruna.

Tip, kde ušetřit: Nemá cenu kupovat nové oblečení, děti je s velkou pravděpodobností beztak zničí. Poohlédněte se v second handu – seženete tam věci za stejné peníze jako u stánku, bývají však kvalitnější a déle vydrží.

Nástup do školy = finanční rána

Průměrné náklady za děti 6 až 10 let 7 490 korun měsíčně/ 89 880 korun ročně.

Jednorázové výdaje: Školákovi je potřeba přizpůsobit pokoj, pořídit psací stůl, dobrou židli a v mnoha rodinách i počítač. I když budete věci pořizovat z druhé ruky, počítejte minimálně s 10 tisíci korunami. Výbava pro prvňáka stojí kolem 2 500 korun. Počítejte, že školákovi budete muset kolem devátého roku pořídit mobil. Je praktické, když můžete zkontrolovat, kde se dítě pohybuje, a hlavně, všichni okolo už ho mají.

Potraviny a nápoje: statistický průměr 1 417 korun měsíčně/17 004 ročně. Obědy ve škole přijdou na prvním stupni přibližně na 400 korun měsíčně. K jídlu doma přičtěte i to, že občas zajdete do restaurace či utratíte za rychlé občerstvení, počítejte přibližně 200 korun na měsíc.

Oblečení a obuv: statistický průměr 450 korun měsíčně/5 400 ročně. Děti v této kategorii rostou skokově, kalhoty, které včera stačily, jsou dnes krátké. Za rok počítejte s náklady kolem šesti tisíc korun, zatím se nemusíte děsit požadavků na značkové oblečení, ledacos stačí z druhé ruky.

kolik stál vašek (9)minulý měsíc Odhad otce: 10 000 korun

Odhad matky: 11 000 korun

Skutečnost: 12 650 korun "V prosinci nás překvapila zimní škola v přírodě, stála 3 500 korun a museli jsme pořídit kombinézu a lyžáky. A teď jsme nepočítali s tím, že na matějské utratíme skoro dva tisíce."

Bydlení: statistický průměr 1 848 korun měsíčně/22 176 ročně. Každý člen domácnosti se podílí na výdajích za bydlení. Je třeba započítat podíl na nájemném, voda, elektřina, plyn, odpad, tedy částky, které rostou s počtem členů domácnosti. Částky se budou lišit podle druhu bydlení, minimálně však počítejte tisíc korun měsíčně. Za přibližně 250 korun měsíčně také potomek spotřebuje prací a čisticí prostředky, krémy a zubní pastu.

Zdraví: statistický průměr 87 korun měsíčně/ 1 044 ročně. Děti neplatí poplatky u lékaře, pokud však nosí brýle či potřebují speciální dietu, je třeba počítat mnohem víc než průměr, klidně tisíc korun měsíčně.

Doprava: statistický průměr 815 korun měsíčně/ 9 780 ročně. Když vozíte potomka do školy nebo na kroužky, je to částka na benzin navíc. Je třeba započítat náklady na dopravu do školy (MHD, autobus, vlak – 100 až 200 korun měsíčně) a také třeba letenky, pokud si vyrazíte na dovolenou letadlem.

Rekreace a kultura: statistický průměr 898 korun měsíčně/ 10 780 ročně. Tady budou velké rozdíly. Záleží na tom, zda dítě sportuje, hraje na hudební nástroj či jen paří doma na počítači a dívá se na televizi. Do této kategorie započítejte také náklady na domácí zvířata. Sem patří i výdaj za hračky a hry včetně těch počítačových (500 až dva tisíce korun ročně).

Vzdělávání: statistický průměr 345 korun měsíčně/4 136 ročně. Školné, družina, jazyky, umělecké vzdělávání (kroužek kreslení) další stokoruny na učebnice a nákupy v papírnictví (tužky, pastelky, čtvrtky...), Průměrně 500 korun ročně spolykají ostatní školní pomůcky. Další tisíce bude stát škola v přírodě, lyžařský kurz a letní tábor – pokud dítě jezdí na vše, vyšplhá se částka klidně na osm tisíc korun za rok.

Telekomunikace: statistický průměr 168 korun měsíčně/2 016 korun ročně. Podíl na pevné telefonní lince, pokud máte doma internet, určitě ho používá i váš potomek. Dále připočtěte kredit či tarif mobilu.

Něco navíc: statistický průměr 1 462 korun měsíčně/ 17 544 ročně. Kapesné roste na 100 až 500 korun měsíčně, pojištění a spoření zůstávají.

Tip, kde ušetřit: Mobil je třeba, zatím nemusíte kupovat poslední model. Na prvním stupni nevadí, když mobil je odložený po tatínkovi.

Puberta přináší zájem o značky

Průměrné náklady za děti od 10 do 15 let jsou 8 390 korun měsíčně, což je 100 680 korun ročně. Děti v tomto věku požadují hlavně značkové věci, nový mobil a lepší počítač.

Potraviny a nápoje: statistický průměr 1 776 měsíčně/21 311 rok. Školní jídelna na druhém stupni podraží na 500 korun měsíčně. V domácím jídle bývá výrazný rozdíl mezi děvčaty a chlapci.

Oblečení a obuv: statistický průměr 590 měsíčně/7 080 rok Vzrůstá zájem o značky a to je drahé.

Kolik stála Michala (12) minulý měsíc Odhad otce: 4 600 korun

Odhad matky: 4 700 korun

Skutečnost: 7 260 korun "Dcera vyrostla, museli jsme pořídit nové kolo za dva tisíce korun a za ztracené klíče a čip jsme zaplatili navíc 500 korun," říkají rodiče.

statistický průměr 1 885 měsíčně/22 621 rok Počítejte poměrnou část nákladů. Potřeba je rychlý internet a víc se platí za mobilní služby. Kupte raději kartu, 200 korun měsíčně by mělo stačit.

Zdraví: statistický průměr 386 měsíčně/4 632 rok Doplatky za léky vyjdou na 600 korun ročně, zvyšují se náklady na drogerii, nejen u dívek, i chlapci používají třeba prostředky na akné.

Doprava: statistický průměr 807 měsíčně/9 682 rok. Předplatní jízdenka za 150 až 250 korun měsíčně, vlak, autobus, ale i letenka a podíl na benzinu.

Rekreace a kultura: statistický průměr 1 124 měsíčně/13 489 rok Náklady na volný čas rostou. Děti v tomhle věku rády jezdí na tábory (14 dní za 3 500 korun), chodí do kina a vstupenka běžně vyjde na 150 korun. Časopisy stojí dalších 150 korun měsíčně, počítačové hry, stavebnice, sportovní vyžití...

Vzdělávání: statistický průměr 372 měsíčně/4 465 rok Kromě doplňování ztracených školních potřeb rostou náklady na doučování (chce se přece dostat na školu...), hodina začíná na stokoruně. A samozřejmě nesmí chybět na školních kurzech, horách, školách v přírodě (týden přibližně tři tisíce korun).

Něco navíc: statistický průměr 1 450 měsíčně/17 400 rok Dárky, mobil nový přístroj cca tři tisíce korun, kapesné – 200 až 500 korun měsíčně podle věku, pojištění a spoření cca 1 500 korun měsíčně.

Tip, kde ušetřit: Značkové věci sice moc chtějí, ale ve skutečnosti nepotřebují. Navíc i ty můžete sehnat z druhé ruky.

Čím vyšší věk, tím větší výdaje na zábavu

Průměrné náklady za děti 15 až 18 let 9 500 korun měsíčně/114 000 korun ročně. Nejvíc vydají rodiče těch, kteří nastupují na odborné školy, kde si na praxi musí pořídit speciální pomůcky či oblečení.

Potraviny a nápoje: statistický průměr 2 107 korun měsíčně/25 278 rok. Školní jídelna roste na 650 korun měsíčně, vyšší je položka na jídlo mimo domov, děti chtějí zajít s partou do čajovny nebo na hamburger.

Oblečení a obuv: statistický průměr 817 korun měsíčně/9 798 rok. Rozpočet dost vykolejí náklady na oblečení do tanečních.

kolik stála Eliška (16) minulý měsíc Odhad otce: 5 500 korun

Odhad matky: 6 000 korun

Skutečnost: 10 600 korun i s horami 21 600 korun

statistický průměr 2 163 korun měsíčně/25 960 rok. Provozní náklady na bydlení se moc nemění, stoupá snad jen spotřeba vody, protože i chlapci začínají víc dbát na hygienu. Internet stojí stále stejně, ale náklady na volání se zvyšují.

Zdraví: statistický průměr 422 korun měsíčně/5 064 rok. Přibývají náklady na kadeřníka (tisíc korun ročně), holicí strojek a břity do něj, antikoncepce (dva tisíce korun až pět tisíc korun ročně).

Doprava: statistický průměr 972 korun měsíčně/11 671 rok. Předplacený kupon – 500 korun měsíčně více se jezdí na různé akce, stoupají náklady na vlak, bus a příspěvky na benzin.

Rekreace a kultura: statistický průměr 1 147 korun měsíčně/13 764 rok. Jen taneční vyjdou na tři tisíce korun, a to budete ještě přikupovat vstupenky na plesy. Zůstávají náklady na sportovní aktivity, festivaly, a když jeden rok koupíte in-line brusle, příště to bude snowboard.

Vzdělávání: statistický průměr 402 korun měsíčně/4 824 rok. Náklady se výrazně navýší tam, kde dítě chodí na soukromou školu. Ale i na školách státních už je třeba počítat třeba s nákupem učebnic.

Něco navíc: statistický průměr kapesného je 1 470 korun měsíčně/17 641 ročně. Kapesné by mělo být vyšší, ale na druhou stranu, třeba telefon, tramvajenku a kino by si z něho dítě mělo platit samo.

Tip, kde ušetřit: V létě je možné jet s partou k moři za tisíce, nebo vyrazit na Prázdniny s Brontosaurem, nebudete platit nic. Středoškoláci mohou jít na brigádu, ale do 18 ji seženete spíš přes známé.