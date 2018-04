Čím uděláte radost o Vánocích

Vzáplavě zboží v obchodech a reklam v médiích je velmi jednoduché podlehnout trendu a hlasitému podbízení prodejců. Výběr však není jednoduchý: tolik výrobců, typů a cen. Když si nebudete vědět rady, věnujte dárkový poukaz na nákup v určité hodnotě. Je to elegantnější než peníze v obálce.

Co koupit, a co ne?

Pro děti panenku či autíčko, ženám kosmetiku, pánům knihu či telefon. Tradice. Shodují se s hity letošních Vánoc? „V podstatě ano,“ odpovídají obchodníci. Mobilní telefony stále letí, je to univerzální dárek pro muže, ženy, děti i prarodiče. „Už za 4000 korun seženete velmi slušný mobil,“ ujišťuje Jan Beránek z Mobil. cz, „i levnější přístroje však dobře poslouží třeba právě dětem.“ „Pro mladé je jednoznačně zajímavým dárkem přehrávač MP3. Ten, na který se vejde devět hodin muziky, lze pořídit za 2500 korun, typy s menší pamětí jsou levnější,“ doporučuje Pavel Škopek ze serveru o elektronice Technet.cz. „Naopak v současnosti bych z elektroniky určitě nedoporučoval klasický videorekordér. Video je na ústupu a vyklízí pole DVD přehrávačům a rekordérům,“ dodává.

Dva za cenu jednoho – poměrně běžné

Už před svátky můžete ušetřit v kamenných obchodech, a to když koupíte třeba vánoční balení luxusní kosmetiky. Například k pánské toaletní vodě Dior za 2330 korun dostanete taštičku, deodorant a sprchový gel. Podle hesla „dva za cenu jednoho“ můžete nakoupit hračky, oblečení i domácí spotřebiče. Těsně před Vánocemi se v obchodech setkáte s prvními výprodejovými slevami. Vyprodává se typické vánoční zboží jako ozdoby či kolekce.

S výprodejem přicházejí i sportovní obchody, které se tak zbavují například loňských kolekcí lyžařského vybavení. Sjezdové lyže, které se s vázáním nabízejí běžně v cenách okolo 10 000 korun, tak koupíte třeba za 6000 korun. Tesco vyprodává již od půli prosince oděvy.

Jak nakoupit nejvýhodněji

O deset až patnáct procent levněji lze většinu zboží nakoupit po internetu. Například na parfémech můžete ušetřit třeba i polovinu z běžné ceny. Zákazníci si na síti zvykli objednávat zejména knihy, CD a DVD, elektroniku i hračky. Ale právě internetová hračkářství upozorňují, že vánoční objednávky přijímají zhruba jen do poloviny prosince.

Naopak některé elektronické obchody slibují doručit zásilku objednanou i pár dní před Vánocemi. Internetové knihkupectví Kosmas na svých stránkách uvádí, že všechny objednávky expeduje do tří pracovních dnů od objednání. Ovšem vždy je lepší konkrétní nákup ověřit telefonicky nebo e-mailem u zástupce prodejny.

Lidé, kteří mají blízko do Rakouska, Německa či Polska, se mohou vypravit pro některé zboží tam. V Německu ušetří například na CD. Zájem je i o spotřební zboží na polských tržištích.

Z obchodu rovnou pod stromeček

Většina obchodníků vás obslouží ještě na Štědrý den až do odpoledne. Například v Electroworldu budou prodávat do dvou hodin odpoledne, v obchodech Tesco do čtyř. V Globusu bude otevřeno do dvou hodin, ve větších Hypernovách mohou zákazníci nakoupit do čtyř odpoledne, v menších do tří hodin. O víkendech před vánocemi se otevírací doba prodlužuje téměř ve všech obchodech.