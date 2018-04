Čím vás mohou směnárny zaskočit?

Prodej valut je především obchod a směnárna by o něm měla zákazníkovi vydat doklad. Podle nařízení ČNB by měl obsahovat dané náležitosti (viz box). Jak se ukázalo, téměř všechny testované směnárny opatření ČNB dodržují, a klient má tedy k dispozici všechny údaje o transakci, které může potřebovat. Tyto náležitosti splnily všechny testované směnárny.

Nedostatek valut? Může být



S nedostatkem valut jsme se setkali ve třech směnárnách, což je při výši částky, kterou jsme požadovali (100 USD a 100 EUR), poněkud překvapivé. Směnárna Global Travel v Železné ulici měla pouze 95 euro, směnárna Petr Doležal v Kaprově zase pouze 40 dolarů. Ve směnárně HUMHAL neměli dolary vůbec žádné.

Náležitosti dokladu o směně - označení cizí měny kódem ISO, její kurz a množství

- částku k výplatě nebo k příjmu v korunách, určenou kurzovní hodnotou (tzn. celkovou sumu, kterou zákazník obdrží)

- cenu služby v Kč

- identifikační znaky devizového místa

- datum a místo vystavení

Zase ty poplatky..



Bylo již řečeno, že naprostá většina směnáren si poplatek neúčtuje. Nemusí to ovšem být pravidlem, což prokázal především test mimopražských směnáren.



Směnárna CTS-PLUS v Českých Budějovicích si účtuje poplatek ve výši 0,8 %, minimálně 30 Kč (pokud člověk nemá zájem o klientskou kartu). Směnárně Čedok Mladá Boleslav zákazník při nákupu valut (tedy prodeji ze strany směnárny) zaplatí 1 % z částky, minimálně 30 Kč + manipulační poplatek 2 Kč.





Směnárna HUMHAL pod Václavským náměstím v Praze si zase částku zaokrouhlila z 3199 Kč na 3200. Jednu korunu činily podle účtenky „výlohy“.

O poplatcích bank a jejich případných letních akcích jsme se již zmínili v minulém textu. Letošní test ovšem odhalil způsob, jakým jsou poplatky v bankách počítány. Samozřejmě procentem ze směňované částky. Jak ovšem jednotlivé banky postupují v případě, že klient mění dvě měny najednou? Z testovaných bank pouze ČSOB poplatek počítala z obou „transakcí“ najednou – nemuseli jsme tedy u každé měny platit fixní minimum (v ČSOB 50 korun), banka si za svou službu naúčtovala 59,60 Kč. Ostatní banky, které neměly poplatkové prázdniny na směnu EUR či USD (Komerční banka a GE Capital Bank), si napočítaly poplatek za každou měnu zvlášť (KB – 50+50 Kč, GECB – 32,54 a 30 Kč).