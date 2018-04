Čím vás práce copywritera přitahuje?

Baví mě dělat s lidmi, kteří jsou hodně crazy. A když máte bandu lidí kolem sebe, kteří ve vás kreativitu vzbuzují, tak jdou nápady samy. Jde o to být pořád mladý. Chovat se mladě ­ nemyslet na důležité věci, ale dělat si ze všeho legraci. Dokud jste zábavní, zábavný je i svět kolem, pak je i tahle práce zábavná. Hra se slovy, hra s myšlenkami, hra se světem. Každý spot vychází vlastně ze života, ale záleží na tom, jakým úhlem se na to vše podíváte. Realita je totiž příšerná.Jsem strašně ráda, že dělám práci, která není stereotypní. Spolupracuji s lidmi různých profesí, a přestože často pracuji dlouhodobě pro jednoho klienta, zadání jsou rozmanitá. Existují zneuznaní umělci", kteří reklamu považují jen za prostředek obživy, ve skutečnosti je však práce v reklamě štve. Mě reklama baví a proto nemám žádné zvláštní ambice realizovat se někde jinde.Líbí se mi možnost využívat vlastní potenciál k rozhýbání akce, která v závěru přinese klientovi žádoucí efekt. Motivuje mě příležitost být u zrodu projektu, který následně rozvíjí a realizuje spousta lidí. Samotný tvůrčí proces, kdy v jedné vteřině může přijít nosný nápad celé kampaně, je na celé práci copywritera určitě to nejzajímavější. Tahle práce mi v rámci mantinelů daných oborem přináší pocit seberealizace, ale o tvůrčí svobodě lze v reklamě hovořit spíše výjimečně.Creative Shop Asi ta ojedinělá možnost vytvářet prostřednictvím slov či obrazů určitý vjem o firmě, produktu, člověku. A také neustálá změna, protože během jednoho dne ­ a někdy i pouhé hodiny ­ stvoříte jméno telekomunikační firmy, slogan pro pivo, text módního trendu, popisek na balení vložek i životopis politika. Tato dynamika a různopestrost mě udržuje ve stálém střehu a zároveň mi velmi vyhovuje.Jsem pisálek. Psaní je pro mě důležité. Vedle reklamních textů píšu i divadelní hry a texty písní. Při těchto aktivitách se zapojuje stejná část mozku a pro mě to představuje průpravu a neustálý progres. Práce copywritera má rytmus, který mi vyhovuje. Pořád se něco děje, mám rychlou zpětnou vazbu. Propojují se různé disciplíny, člověk se naučí propracovat rychle k jádru věci, komunikace se zrychluje, je v tom hec a výzva, je to báječné.