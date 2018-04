Čím vyšší cíle, tím více diplomacie

Každý člověk má nějakou ctižádost. Někdo chce hodně peněz, další touží po řídící pozici. Jistě, jsou i lidé, kteří ocení pohodu na pracovišti a nejvíc se těší na konec pracovní doby. Jeden chce mít dobrého šéfa, jiný spolupracovníky. Bez problémů je to tam, kde jsou cíle pracovníků v souladu s představami nadřízených. Například tehdy, když chce zaměstnanec nejen pracovat, ale také se dál vzdělávat - přichází s nápady, náměty i řešeními. Chce se prosadit a prozíravý zaměstnavatel mu to umožní a umí to ocenit.