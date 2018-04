Čína: pohádkové zisky, nebo utopie?

Čína je v současnosti jedním z motorů světového ekonomického růstu. Čínské hospodářství si udržuje vysoké tempo růstu HDP (7-10 % za posledních deset let). Teorie ekonomického růstu, která říká, že tak vysoký vzestup ekonomiky je dlouhodobě neudržitelný, jakoby v případě Čínské lidové republiky neplatil. Podle analytiků by v roce 2005 mělo dojít k dalšímu nárůstu HDP o 8,5 %. Čínský hrubý domácí produkt je oproti USA jen desetinový a existuje tak stále prostor pro mohutnou expanzi. Odhaduje se, že do roku 2020 se Čína stane druhou největší ekonomikou světa.

Vedoucí roli v hospodářství sice hraje komunistická strana, Čína se ovšem již dlouhodobě otevírá světu a sílí i její politické postavení. Čínská vláda si je vědoma hrozícího přehřátí ekonomiky a snaží se tlumit nové bankovní půjčky. Počet špatných úvěrů pro neproduktivní státní podniky je však hrozivý. Kolaps bankovního systému je ale vysoce nepravděpodobný.

Komunistický kapitalismus, či kapitalistický komunismus?

Čínské podílové fondy v ČR

Z dlouhodobého hlediska představuje jihovýchodní Asie šanci na nadprůměrné zisky, třeba však mít na paměti, že akciové indexy regionu se nacházejí na čtyřletých maximech. Čínské akciové tituly se obchodují na dvou burzách a jsou zatím ještě rozděleny na třídu A pro domácí investory a na třídu B pro zahraniční investory. Liberalizace kapitálového trhu stále není u konce. Hlavní deformaci zatím představuje nedostatek akcií, do kterých je možné investovat. Jen desetina všech titulů (podle tržní kapitalizace) je určena pro zahraniční investory a zbytek je v držbě státu, či státních podniků. Růst cen akcií je tak určován převážně změnami likvidity trhu.Mezi základní problémy Číny patří omezená domácí poptávka a hospodářská korupce. Čínský průmysl má sice velký potenciál, země však zůstává z velké části agrární krajinou. Zdejší podniky jsou stále podřízené Komunistické straně a zájem akcionářů tedy není prvořadý. Velkou neznámou také zůstává transparentnost účetních výkazů, které naznačují významné nepřesnosti.

Pokud by se český investor rozhodl podílet na čínském boomu, měl by si uvědomit, že tato země má sice potenciál k růstu, avšak ten je vyvažován vysokým rizikem. Jako minimální investiční horizont nutný k jeho výraznému snížení je doba pěti let. Podílové fondy orientované na tento region investují prostředky hlavně do majetkových účastí ve společnostech, které sídlí v Čínské lidové republice, Hongkongu a Taj-wanu, nebo z této oblasti čerpají značnou část svých příjmů. Fondy jsou obezřetné při přímém investování do akciích kótovaných v ČLR a spíše vyčkávají na zlepšení likvidity, která by více zprůhlednila čínský kapitálový trh. Český investor ještě musí vzít v potaz, že fondy jsou denominované v americkém dolaru, čím se navíc vystavují měnovému riziku.

V roce 1997 vedl pokles hospodářského růstu v zemích jihovýchodní Asie k úniku kapitálu a následně k měnové krizi, a to se projevilo i na výkonnosti podílových fondů, jejichž portfolio se orientuje na tyto země.

Čínské podílové fondy v USD Podílový fond/Index vstupní poplatek výkon

za 1 rok výkon

za 5 let EMIF CHINA&HONGONG 2,50 % 23,40% n/a ABN AMRO CHINA EQUITY FUND 5,25 % 17,52% 49,9% FRANKLIN TEMPLETON CHINA 5,25 % 15,99% 77,7% HSBC CHINESE EQUITY 5,25 % 16,40% 112,0% CREDIT SUISSE GREATER CHINA 5,00 % 9,50% n/a PARVEST CHINA 5,00 % 7,20% 220,0%

Zdroj: Investiční společnosti

Z pohledu výkonnosti za poslední rok, která však nemá příliš vysokou vypovídací hodnotu, zhodnotil fond EMIF China&Hongong prostředky svých podílníků o 23,40 %. Fond je v distribuci ČSOB/KBC a z uvedených fondů dostupných v České republice nabízí nejnižší vstupní poplatek ve výši jen 2,50 %.

Alternativu ke klasickým podílovým fondům představuje nabídka z dílny společnosti HSBC. Zajištěný růstový fond HSBC - Čínský fond (Rising Dragon) na konci pětiletého investičního období zajišťuje plnou návratnost investovaných peněz plus 9,5 % v dolarech nebo 5 % v eurech.

V červnu bodovaly akciové fondy

Pražská burza během července posilovala a vrátila se na březnová maxima. Měřeno indexem PX-50 posílila o 4,67 %. Nejvíce se dařilo akciím ČEZu, Zentivy a společnosti Orco. Společnost CME, vlastník TV Nova, vstoupila koncem června na český kapitálový trh a od 1. července bude zařazena do hlavního indexu pražské burzy PX-50. Postupný zákaz reklamy ve veřejnoprávní televizi pomůže růstu akcií společnosti a prispěje k překonání nezájmu investorů.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší výkonnost Nejhorší výkonnost Průměr za kategorii Název fondu Výkon za

1 měsíc Název fondu Výkon za

1 měsíc Akciový ISČS-SPOROTREND +6,14% ČPI - OPF Nové ekonomiky -2,12% +3,03% Smíšený J&T OPPORTUNITY CZK +6,73% J&T IFE smíšený OPF -1,12% +1,95% Dluhopisový ISČS-TRENDBOND +1,58% ČPI - OPF Korporátních dluhopisů +0,36% +0,94% Peněžního trhu ISČS-SPOROINVEST +0,29% Pioneer - Sporokonto 0,07% +0,25%

Zdroj: UNIS

Přinese TV Nova zisk i českým investorům?

Domácím podílovým fondům se minulý měsíc dařilo. V kategorii akciových fondů si nejlépe vedl ISČS Sporotrend, který za měsíc posílil o více než šest procent. Na negativní vývoj technologických titulů naopak doplatil ČPI OPF Nové ekonomiky. Výsledky výkonnosti ostatních typů domácích podílových fondů vám přinášíme ve výše uvedené tabulce.

Vsadili byste na čínské hospodářství, nebo si myslíte, že čínský boom již brzy skončí? Napište nám, těšíme se na vaše názory.