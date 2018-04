Čipové karty: kdy budou bezpečné?

České banky momentálně nevydávají pouze čipové karty, vzhledem k nízké možnosti jejich akceptovatelnosti, ale karty hybridní. Tyto karty mají kromě čipu také magnetický proužek, jež bez problémů přijímají bankomaty i terminály u obchodníků. Nastává tak situace, kdy sice máte v peněžence velmi bezpečnou platební kartu, ale pokud platební terminál nebo bankomat není vybaven čipovou technologií, přečte údaje pouze z magnetického proužku, a tak čipové zabezpečení vyjde vniveč.

Banky postupně díky přechodu na Liability Shift, kterou podporují zejména dvě největší kartové asociace VISA a MasterCard, začínají zavádět platební terminály, které čip akceptují a v letošním roce ty největší hráči na trhu přistoupili i k zavedení čipové technologie do bankomatů.

Čipové technologie přinášejí řadu vylepšení, jako je vyšší ochrana dat uložených na platební kartě, a tak snižují možnost zneužití karty. Pomocí technologie čipu EMV jsou platební karty velmi obtížně padělatelné. Výhodou jsou i úspory nákladů na straně bank a obchodníků, kteří přijímají platební karty. Většinu čipových karet lze totiž autorizovat off-line bez ztráty zabezpečení. Čipová technologie tak přispívá ke snížení transakčních nákladů na zpracování a komunikaci obchodník – banka.

První čipové karty v ČR

Jako první v ČR vydala platební kartu s čipem Komerční banka v roce 2002 a stala se tak průkopníkem v této oblasti na bankovním trhu. Následovala ji další z trojice velkých bank – ČSOB, jež vydala svou první čipovou kartu v roce následujícím, a to jak pod obchodní značkou ČSOB, tak i Poštovní spořitelna. Ostatní banky slibují klientům karty s čipem v tomto roce, např. Česká spořitelna, Živnobanka, eBanka. V těchto dnech začala platební karty s čipem a logem asociace VISA nabízet svým klientům Volksbank s tím, že slibuje i karty MasterCard na přelomu pololetí. Z těchto údajů lze vyvodit, že zavádění hybridních karet s čipem, potažmo pouze čipových karet, je nejen časově, ale také finančně náročnější než v případě karet s magnetickým proužkem. Týká se totiž zejména zvýšení nákladů při výrobě plastiku karet, kam je implementován čip a nového softwarového vybavení bankomatů a platebních terminálů.

Ruku v ruce s vydáváním hybridních karet šlo i zavádění terminálů u obchodníků, avšak rozhodně jimi trh není kompletně zaplněn a dále je častěji používáno ověření pomocí magnetického proužku . Odpovídá to i situaci, že banka s největším počtem klientů – Česká spořitelna – karty s čipem letos teprve bude uvádět na trh a ani další banky prozatím čipové karty nevydávají, ačkoli ohlašují, že se na jejich vydávání připravuji.

Bankomaty vědí, co je čip

Od začátku letošního března představila Komerční banka první bankomat přijímající čipové karty VISA. Přechod všech bankomatů KB na akceptaci čipových karet by měl být hotov do října letošního roku. KB tím završí celý proces přechodu na čipovou technologii. Další bankou, která začala do sítě svých bankomatů implementovat čipový software, je GE Money Bank. Její bankomat umožňuje akceptaci čipových karet obou velkých karetních asociací – MasterCard a VISA. GEMB na čipovou technologii všechny své bankomaty převede do konce tohoto roku. Třetí bankou, která připravuje svou síť bankomatů na instalaci čipové technologie, je ČSOB. Převod by měla zahájit v květnu a dokončit ještě v letošním roce.

Velké banky na trhu se snaží pro zabezpečení karetních operací udělat maximum. Pokud se přidá i Česká spořitelna, která testování čipových karet v tomto roce také ohlásila, bude rozhodně nadpoloviční počet majitelů platebních karet v ČR do několika let vybaven hybridními platebními kartami a čipem, který prakticky lze jen velmi těžko zkopírovat.

Otázkou je, co s magnetickým proužkem, nebo embossingem, který na kartách zůstane, protože pro malé obchodníky jsou náklady na pořízení terminálu s čipovou technologií neúnosně vysoké a spíše si pořídí levnější terminál bez ní nebo jen imprinter, a tak pro zneužití hybridní platební karty prostor stále zůstává.

