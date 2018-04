Citibank nabízí Valentýnskou kreditní kartu

K lady:

- je to dodatková karta k již vydané kreditce

- její vydání i vedení po celou dobu užívání je zdarma

- nutné je o kartu zažádat do 30. dubna 2006

- díky kartě lze nakoupit květiny se slevou ve výši 12 procent do 30. dubna prostřednictvím webových stránek www.premiumflora.cz

- ke kartě lze využívat internetové nebo telefonní bankovnictví a kontrolovat tak stav účtu

- její bezúročné období je 55 dní

Z ápory:

- úroková sazba 26,4 % je jedna z nejvyšších na trhu a získá ji většina nových klientů

- při výběru hotovosti bankomatem zaplatíte poplatek 70 Kč nebo 3 % z vybírané částky (vždy větší z obou položek)