CitiBest – co se skrývá za 5 % p.a. na termínovaném vkladu

, aktualizováno

Citibank nedávno uvedla na trh produkt CitiBest, který představuje kombinaci investic do podílových fondů a termínovaného vkladu se zvýhodněným úročením až 5 % p.a. Získání tohoto úroku je podmíněno právě investicí do podílových fondů v minimální výši sto tisíc korun, přičemž maximální výše termínovaného vkladu je omezena výší investice do fondů. Vyplatí se vám tento produkt?