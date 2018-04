Cizí auto na vaší zahradě? Na odtahovku zapomeňte

Obecná odpověď neexistuje. Záleží totiž na každé konkrétní situaci i na tom, jestli je část vašeho pozemku komunikací, nebo ne. Při pátrání jsme narazili na nejednoznačnost názorů a různé možnosti řešení. A to jak přímo od policie, tak i od právníků.

Práva policie jsou omezená

Asi jako první každého napadne zavolat na policii. Určitě neuděláte chybu, je dokonce jedno, zda zvolíte rovnou státní či městskou. Policista pak konkrétní situaci posoudí, a pokud se vozidlo nachází na pozemní komunikaci, kde platí pravidla silničního provozu, může nařídit jeho odtažení. Přitom nezáleží na tom, jestli je pozemní komunikace součástí veřejného nebo soukromého pozemku.

Jestli však váš soukromý pozemek není pozemní komunikací (každý majitel by to měl vědět), policie nic nezmůže. Její pravomoc končí a svůj problém musíte řešit v občanskoprávním řízení jako zásah do vlastnických práv.

Odtahovku? Sami ji raději nevolejte

Jestli policie nenařídí odtah, ať už proto, že majitel auta neporušil dopravní předpisy, zaparkované auto nikomu nepřekáží, nebo prostě proto, že nemůže, nesnažte se auto nechat sami odtáhnout. Má to několik nebezpečí.

Především by vám odtahová služba vůbec neměla vyhovět. Ona nesmí bez asistence policie odtáhnout auto bez vědomí jeho majitele. "Je to podobné, jako byste si nechali od zámečníka otevřít cizí byt a pak ho vykradli," připodobňuje tuto situaci advokát Tomáš Pelikán. Telefonickým dotazem na několik služeb jsme zjistili, že tomu tak opravdu je. "Pokud by se vám přeci jen podařilo někoho přemluvit, aby auto naložil a odvezl, nejenom že musíte zaplatit všechny náklady ze svého, ale hlavně se vystavujete riziku, že kdyby se s vozidlem po celou tu dobu něco stalo, můžete za to vy," varuje právník Michal Dlabola, který se zabývá dopravní problematikou.

Upozorněte na svůj pozemek Aby vám na pozemku auta neparkovala, dejte si tam tabulku s nápisem například "Neparkovat – soukromý pozemek". Tak potenciální škůdce upozorníte, že tady je vaše území. V mnohých případech to totiž není na první pohled rozeznatelné. Pokud není dopravní značka, plot či jiná omezení, nemusí majitel auta vůbec poznat, že je na něčím soukromém pozemku. I když však ceduli dáte, neopravňuje vás to třeba auto poškodit. "Propíchané pneumatiky mohou být nejen přestupkem, ale například i trestným činem," upozorňuje Tomáš Pelikán.

Pomozte si sami, občanský zákoník to povoluje

Další variantu navrhuje právník Tomáš Beran, který se také dlouhá léta zabývá dopravní problematikou. "Můžete auto odstranit ze své zahrady třeba na nejbližší veřejnou komunikaci takzvanou svépomocí, která je popsána v paragrafu 6 občanského zákoníku. Samozřejmě přitom nesmíte porušit dopravní předpisy. Podle mě v takovém případě neodpovídáte za případnou škodu na vozidle, které odtáhnete," uvádí Tomáš Beran.

Náklady spojené se svépomocným odstraněním auta byste pak mohli vymáhat na majiteli vozidla. A jak se dozvíte jeho jméno? "Pokud navštívíte registr vozidel a prokážete právní zájem, to znamená, že vylíčíte situaci a doložíte například fotodokumentací, měli by vám jméno a adresu majitele vozidla prozradit," doporučuje Tomáš Beran.

Šance je ještě na úřadě, poslední pomocí je žaloba

Další možností, jak se auta legálně zbavit, obzvláště zaclání-li tam dlouho, je podle právníka Michala Dlaboly situaci oznámit na místní úřad. Oni pak z moci úřední zjistí majitele a nařídí mu auto odstranit.

Současně máte možnost podat na majitele auta žalobu k soudu za zásah do vlastnických práv. A k tomu vám stačí i SPZ auta, nemusíte znát jméno majitele. I právníci však tvrdí, že by se k této možnosti uchylovali, až když není zbytí. Soudní řízení se většinou v takových případech táhne hodně, hodně dlouho.