Cizí jazyk: Achillova pata uchazečů o práci

A je už téměř jedno, jestli jde o stavebnictví, zdravotnictví, dopravu, služby nebo státní správu - umění domluvit se i jiným jazykem než mateřštinou je s blížícím se vstupem do Evropské unie stále větší nutnost. Ale Češi jsou na tom se znalostí cizích jazyků špatně. Květnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zjistil, že více než čtvrtina Čechů starších 15 let se domluví pouze svou mateřštinou. Pokud nějakou cizí řeč ovládají, nejčastěji je to němčina. Ruský jazyk, který se dříve museli učit všichni školáci, je až na druhém místě, angličtina na třetím. Nejčastěji se Češi domluví německy - řeč západních sousedů ovládá podle CVVM 40 procent lidí. Rusky hovoří 29 procent a anglicky 27 procent respondentů. )

Využití jazyků v EU



Po rozšíření EU dojde k posunu ve využívání cizích jazyků:

15 členských států 28 členských států * 40 % angličtina * 35 % angličtina

* 18 % němčina * 16 % němčina

* 16 % francouzština * 10 % francouzština

* 11 % ruština

Slovenštinu, tedy jazyk, s nímž se lidé ještě před deseti lety mohli setkávat denně na televizní obrazovce a v rozhlase, uvedlo 15 procent lidí. "Takto nízký počet podle průzkumu vypovídá spíše o tom, že Češi stále nepovažují řeč východních sousedů zacizí jazyk, než že by nebyli ve slovenštině schopni komunikovat. Slovensky nebo polsky přitom hovoří častěji lidé žijící na hranicích s danými státy," uvádí se v průzkumu CVVM. Vyšší podíl těch, kteří cizí řeči neovládají, je mezi lidmi nad 60 let. Z dubnového průzkumu společnosti GfK Praha vyplývá, že lidé do 29 let se nejvíce dohovoří německy a anglicky. Ve věku 30-40 let dominuje ruština. Se znalostí jazyků jsou na tom nejlépe vysokoškolsky vzdělaní lidé a Pražané. Ti se domluví v průměru dvěma jazyky, z toho nejčastěji anglicky. A jaká je úroveň znalostí jazyků? Plynně a poměrně dobře mluví podle GfK 43 procent angličtinářů. Mezi němčináři je takových 30 procent a nejhůře jsou na tom s úrovní znalostí ruštináři (18 procent). "Angličtinářů je tedy sice ze tří nejčastěji uváděných jazyků nejméně, ale jejich úroveň je nejvyšší," říká se ve zprávě GfK.