Cizí jazyk se nemohou všichni učit stejně

Typ: Pracovně vytížení lidé



Manažer, finančník, lékař, obchodník, podnikatel - ti všichni většinou potřebují cizí jazyk zvládnout co nejrychleji a nejefektivněji. Obsah jazykového kurzu by měli volit podle odpovědí na otázky jako: Potřebuji ústně jednat s obchodními partnery? Potřebuji pro svůj obor speciální terminologii? Budu číst odborné texty publikované v časopisech, popřípadě do nich i přispívat? Hodilo by se mi složení některé z mezinárodně uznávaných zkoušek? Je tedy nutné provést analýzu potřeb budoucího jazykového studenta, při písemném testu a následujícím ústním pohovoru přesně zjistit jeho jazykovou úroveň a studijní styl. P

ro tento typ se hodí individuální kurz (podle finančních možností), popřípadě malá skupina (maximálně čtyři účastníci) se společnými cíli a jazykovými potřebami. Rámcový program kurzu bude vycházet z konkrétních potřeb studenta a detaily se postupně upřesňují v průběhu kurzu v závislosti na dosaženém pokroku. Na trhu je množství studijních materiálů, pro výuku lze adaptovat i konkrétní texty, se kterými student pracuje v zaměstnání - jazyková příprava by tudíž byla velmi konkrétní a specificky zaměřená, zkrátka šitá na míru. A co její frekvence? Dvakrát týdně 90 minut, jednou s českým učitelem a jednou s rodilým mluvčím, jednou za měsíc (v sobotu) čtyř- až šestihodinové opakování a konsolidace zvládnutého materiálu. Takto intenzivní kurz by měl za rok přinést celkové zlepšení studentovy angličtiny a zjevný pokrok v oblastech zvláštní důležitosti.



Typ: Žena na mateřské dovolené



Po zařazení do správné úrovně (placement test) je vhodné studium ve skupině, například ve školním kurzu, který bude mít pro maminku také společenský přínos - kontakt s novými lidmi. V jazykových školách je možné studovat jednou týdně v tříhodinových blocích (2x 90 minut), kde se střídá český učitel s rodilým mluvčím, a tak se ideálně spojují výhody obou přístupů. Tímto způsobem lze za dva až tři roky dosáhnout slušné jazykové úrovně pro bezproblémové cestování do zahraničí a vytvoření předpokladů k dalšímu studiu a složení mezinárodních jazykových zkoušek (například Cambridge FCE, TOEFL). Toto studium lze kombinovat s metodou e-learning, popřípadě samostatným čtením autentických anglických textů (zpočátku zjednodušené knihy) a poslechem rozhlasu nebo televize pro rozšíření slovní zásoby.



Typ: Chronický začátečník středního věku



Některé jazykové školy mají kurzy určené přímo těmto studentům, kde se klade důraz na pomalý postup a důsledné opakování a přesné osvojení učiva. Studenti si jsou navzájem oporou a výsledkem je přiměřený pokrok. Nejlepší by však byl (podle finančních možností) individuální kurz, který by vyhovoval posluchačovu studijnímu tempu a jeho konkrétním potřebám. Existují komerčně vydávané materiály, které se zaměřují právě na jazykové potřeby při cestování. Pokud by byly vhodně zvoleny, výsledek by se mohl při dvou až třech vyučovacích hodinách týdně dostavit do půl roku. Aby posluchač překonal počáteční zábrany, může výuku začít s českým učitelem. Po zvýšení svého jazykového sebevědomí zvládne spolupráci s rodilým mluvčím. Pro zlepšení porozumění mluvenému slovu je dobrý poslech rozhlasu nebo televize.



Typ: Mladý člověk, který se chystá do zahraničí



Má-li člověk dostatek volného času, hodí se roční intenzivní kurz (tzv. pomaturitní studium) s 20 vyučovacími hodinami týdně. Při velkém objemu kontaktních hodin je tento kurz relativně levný. Studenti podle úrovně proberou dvě až tři učebnice a díky množství dalších doplňkových materiálů a kontaktu s několika vyučujícími zaznamenají výrazný pokrok (při přiměřené motivaci). Další výhodou je kontakt s mladými lidmi. Navíc se zde mluví o tématech zajímavých pro mladé, a tak si studenti osvojují náležitou slovní zásobu a připravují se na situace, do nichž se mohou například během studia v zahraničí dostat. Podle úrovně pokročilosti lze složit některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, a tak dosáhnout úrovně potřebné ke studiu na zahraničních školách (Cambridge CAE, BEC, TOEFL, atd.). Výuku lze kombinovat s e-learningovým kurzem.



Typ: Devítileté dítě



Ideální je školní kurz ve skupině 10 až 12 dětí stejného věku a jazykové pokročilosti. Při dvou šedesátiminutových hodinách týdně, s českým učitelem a rodilým mluvčím, děti získají značnou pasivní slovní zásobu a naučí se rozumět jednoduchým instrukcím a textům přiměřeným jejich věku. Je třeba mít na paměti, že mezi dětmi jsou velké individuální rozdíly. To, že dítě na konci prvního roku výuky plynně nemluví, neznamená, že se nic nenaučilo. Každé má jinak dlouhé takzvané "tiché období". Skupinová výuka je pro děti lepší, protože umožňuje hry a soutěže, které je motivují k aktivnímu používání angličtiny.