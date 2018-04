Cizímu jazyku se naučte v zahraničí

Při jednotýdenních až několikaměsíčních pobytech na zahraničních školách se zájemci o cizí jazyky intenzivně věnují gramatice, konverzaci a procvičují svou schopnost komunikace podle stupně pokročilosti. Výjimkou nejsou ani půlroční nebo roční pobyty. Ty jsou nejčastější ve vzdálenějších zemích, například v Austrálii a na Novém Zélandu.

Kurzy začínají během celého roku. Podle požadavků mohou studenti absolvovat 40 a více lekcí týdně, jež jsou rozděleny na skupinovou a individuální výuku. Tato "zhuštěná" forma je nejžádanější u podnikatelů nebo manažerů při krátkodobých (1 až 2 týdny) pobytech. Nejčastěji se vyučuje 20 až 30 hodin týdně, od pondělí do pátku po čtyřech až šesti hodinách ve skupinách přibližně osmi až 12 studentů.

Výuka jazyků v zahraničí však není vhodná pro úplné začátečníky. Odborníci radí absolvovat základy v Česku a na výukový pobyt do zahraničí vyjíždět s alespoň částečnou znalostí.



Angličtina stále vede



"Největší zájem je o kurzy angličtiny, hlavně v Británii a na Maltě. Populární je Irsko, Nový Zéland a Kanada, probouzí se zájem o USA. Nabízíme také kurzy v Austrálii a v Jihoafrické republice," říká Karel Klusák, majitel jazykové CK Intact z Velkého Meziříčí. "Zvyšuje se zájem o němčinu a francouzštinu, nabízíme také španělštinu, nejen ve Španělsku, ale také v Kostarice, na Kubě, v Mexiku a v Ekvádoru. Řada klientů, kteří se naučili slušně anglicky, si uvědomuje, že pro úspěšnou kariéru je nutné zvládnout dobře dva západní jazyky, případně jeden jazyk exotický", doplňuje Karel Klusák. V nabídce kurzů se objevuje i ruština, italština.



Už od sedmi let



Prázdninové měsíce využívají k výukovým výjezdům do zahraničí většinou žáci školou povinní, už i sedmiletí, a středoškoláci. "Loni v červenci strávila naše jedenáctiletá

dcera dva týdny ve Velké Británii. Angličtinu si samozřejmě vylepšila, ale navíc poznala život v anglické rodině a získala nové kamarády ze všech možných zemí. Na příští prázdniny přijede její anglická kamarádka k nám," pochvaluje si Klára Jandáková z Jihlavy.Jazykové pobyty mimo sezonu, které jsou levnější, využívají ve větší míře maturanti, již se nedostali na vysoké školy, vysokoškoláci, kteří si chtějí vylepšit svou pozici na trhu práce a zvýšit kvalifikaci, a také podnikatelé nebo manažeři, kteří potřebují perfektní jazyk ke své každodenní práci.Podle pracovníků pořádajících agentur se zvyšuje počet klientů ve vyšším, a dokonce důchodovém věku. Některé firmy mají v nabídce i takzvané "zlaté kurzy" pro účastníky od 55 let. Ty se konají zpravidla na jaře a na podzim ve dvou- až třítýdenních turnusech, podle zájmu.Místo, délku a průběh konání kurzů si zájemce o výuku vybírá z nabídky agentur podle jazyka, kterému se chce věnovat, a podle svých finančních možností.Účastníci kurzů bydlí nejčastěji v místních rodinách, ale výjimkou není ani požadavekna luxusní ubytování a stravování. Kurzovné zahrnuje výuku, ubytování (většinou s polopenzí), u některých agentur pojištění. Dopravu a ostatní výdaje si klienti hradí zvlášť."Kvalitní a spolehlivé agentury poskytují kompletní servis při vyřizování všech formalit spojených s výjezdem. Zabezpečí i nákup letenek, jízdenek, vyřizování víz a podobně," uvádí Irena Doškařová z oddělení zahraničních pobytů Student Agency v Brně.Například při dlouhodobém pobytu (2 až 3 měsíce) mimo sezonu může jeden týden výuky stát od 7000 korun, krátkodobý kurz (3 až 4 týdny) od 8000 korun, čtyři týdny výuky na Novém Zélandu je možné získat za 34 500 korun. V Austrálii lze při získání studentského víza legálně pracovat na částečný úvazek do dvaceti hodin týdně. Stejné podmínky zatím platí i ve Velké Británii a Irsku.Kompletní nabídky kurzů i s ceníky a všechny další informace je možné nalézt na internetových stranách agentur. "Seriózní jazyková agentura by měla mít koncesi cestovní kanceláře, uhrazené pojištění proti úpadku, měla by mít alespoň 5 let praxe, solidní tištěný katalog a dobrou webovku," vypočítává Karel Klusák.Podle zájmu splní agentury i speciální požadavky, například na výuku odborné terminologie.