Cizinci získají zaplacenou DPH v ČR obtížněji

Institut vracení zaplacené daně z přidané hodnoty již existoval před přijetím novely zákona o DPH. Platil při tom oboustranně. Při splnění zákonem stanovených podmínek si mohl tuzemský občan nechat vrátit v zahraničí zaplacené DPH a na straně druhé i cizí občané, kteří nakoupili v ČR a zaplatili DPH v ceně zboží, měli tu samou možnost. Jenom pro připomínku doplňuji, že tento režim se týká pouze občanů a předmětné zboží nemá obchodní charakter. Zároveň musí dojít k jeho vývozu v rámci cestovního styku.

Nutnou podmínku pro vracení DPH je fakt, že nakoupené zboží cizozemcem, je vyvezené. Jinými slovy dochází k jeho spotřebě v zahraničí. Dodržování tohoto pravidla by se bez součinnosti celnice jednoduše neobešlo. Pokud tedy cizinec nakoupí v České Republice spotřební statek musí si uschovat doklad o prodeji zboží, který předloží při přechodu hranic na celnici. Celník zpravidla fyzicky zkontroluje zboží a potvrdí zahraničnímu občanovi tiskopis o vývozu zboží. Bez tohoto potvrzení dosvědčující fakt, že došlo k vývozu, je další snaha o vracení zaplaceného DPH marná. Pak záleží na konkrétní osobě, zda pro vrácení DPH využije služeb specializovaných institucí nebo jej uplatní u prodávajícího sám. Nyní se ovšem zaměřme na faktické a procesní změny, které novena zákona o DPH v této souvislosti poplatníkům přinesla.

Z ákon zvedl cenu zboží z tisíce na 2 500 Kč

Zásadní změnou, která postihne většinu nákupů uskutečněných cizinci v České republice, je posunutí hodnoty zboží. Novela zákona o DPH stanoví, že vrátit cizincem zaplacené DPH lze pouze u zboží, jehož cena včetně DPH převyšuje částku 2.500 Kč. Zároveň jde o částku za zboží zaplacenou v jednom dni a jednomu kupujícímu. To je velmi znevýhodňující faktor, který omezuje rozsah aplikace tohoto pravidla na nakupované statky.

Hodnota zboží včetně DPH však není jediným limitujícím faktorem. Zákon stanovuje zboží, u kterého daň nesmí být vrácena. Jde bohužel o poměrně oblíbené spotřební statky jako jsou tabákové výrobky, alkoholické nápoje a potraviny uvedeny v dodatku zákona pod číselným kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21. Nemá smysl se jednotlivým druhům detailně věnovat, avšak jde o nejrůznější druhy potravin.

Pokud nakupovaný statek splňuje výše uvedené dvě podmínky a zaplacená DPH může být požadována k vrácení, pak je třeba si ponechat řádný daňový doklad vystavený prodávajícím. Ten musí obsahovat následující náležitosti:

Obchodní firmu nebo jméno a příjmení prodávajícího

DIČ plátce

Rozsah a předmět zdanitelného plnění

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Sazbu daně

Výši daně zaokrouhlenou na celé koruny nahoru

Výši ceny bez daně celkem





Kupující by si měl zejména zapamatovat datum uskutečnění zdanitelného plnění. Tím totiž začíná běžet šedesátidenní lhůta. Cizinec musí předmětný statek vyvézt nejpozději do šedesáti dnů od DUZP uvedeného na dokladu o prodeji zboží. Pokud by tak neučinil, nárok na vrácení DPH by mu definitivně zanikl.

Na hranicích je nutné vyplnit tiskopis o vývozu zboží (vydaný ministerstvem financí) a předložit celníkovi. Jeho povinností je odsouhlasit vyvážené zboží fyzicky v souladu s předloženým dokladem o prodeji zboží. V případě souladu tento tiskopis potvrdí razítkem a vrátí cizinci. Nyní má kupující veškeré administrativní doklady, avšak nemá vrácenou DPH.

Nárok na vlastní vrácení DPH může uplatnit zahraniční fyzická osoba nebo jakákoli jiná osoba, kterou tato osoba zmocní. Zaplacené DPH by měla vracet skutečně ta prodejna, ve které k prodeji došlo. Tato informace platí zejména v případě, že prodávající má síť prodejen a oprávněná osoba by chtěla si nechat DPH vyplatit v jiné pobočce. V této souvislosti je nutné připomenout, že oprávněná osoba je povinna prodávajícímu předložit doklad o prodeji (místo nákupu souhlasí s místem, kde žádáme o výplatu DPH) a samozřejmě zmiňovaný tiskopis s razítkem celního orgánu potvrzující vývoz předmětného zboží.

Tato procedura je ovšem poměrně nepraktická pro cizince, který si u nás před měsícem něco koupil a dnes by se kvůli několika stovkám na vráceném DPH měl vrátit do prodejny a na základě předložených dokladů vyinkasovat peníze. Pokud má cizinec v Čechách nějakého známého, pak je nejelegantnějším řešením mu tyto doklady včetně zmocnění v jednání v této záležitosti poslat. Prodejna je na základě těchto dokladů povinna DPH vyplatit. Je dobré připomenout, že nárok na vrácení DPH zaniká již po třech kalendářních měsících po uskutečnění zdanitelného plnění.

Zákonodárce možnost vracení DPH z vyvezeného zboží poplatníkům výrazně ztížil. Nejenom, že posunul hranici hodnoty statků nahoru, ale celý proces je obtížnější na čas i peníze.

Myslíte si, že vrácení DPH cizincům nakupujícím u nás se vrátí do oblasti teorie? Pomůže tato novela institucím specializujícím se na tuto oblast? Těšíme se na vaše názory.