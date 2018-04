Cizý jazyk se dá naučit také hrou

Kdo si ze školních lavic s sebou do dospělého věku přinesl trauma z toho, že se v životě nenaučí pořádně žádný cizí jazyk, by nad sebou neměl lámat hůl. Je totiž docela možné, že mu pouze nevyhovoval tradiční způsob výuky. A pokud jde o člověka, kterému je bližší rčení "Na učení není nikdy pozdě" než "Starého psa novým kouskům nenaučíš", má napůl vyhráno.

Zvládnutí cizího jazyka při plném vytížení v zaměstnání klade na učební metodu nemalé nároky: vysokou efektivitu, rychlost a intenzitu. Jednou z výukových metod, která zmíněné požadavky splňuje, je sugestopedie.

Každému vyhovuje něco jiného

Sugestopedie bude vyhovovat nejvíc těm, kteří nemají mnoho času na domácí úkoly a samostudium a kteří se potřebují naučit co nejvíce v průběhu kurzu. Výhodou této metody výuky je několikanásobné zvýšení vštěpovací schopnosti paměti. Dosahuje se toho harmonickým provázáním mnoha prvků: učivo se totiž podává mnohotvárným, multisensorickým způsobem, ve kterém každý typ člověka může využít svůj učební styl.

Například vizuální typ si lépe zapamatuje to, co vidí - rád pracuje s tištěným slovem, auditivní typ si zase dobře pamatuje, co slyší, kinestetický typ se nejlépe učí pohybem, prožitkem. Nemá-li člověk možnost využít svůj učební styl a je-li mu vnucován způsob jiný, narůstá u něj pocit frustrace, napětí a stresu. Může dojít k závěru "asi nejsem talent na jazyky, nikdy mi to nepůjde" a svou snahu naučit se cizí jazyk vzdá.

Jak probíhá učení?

Během výuky se vychází z učebnice, kterou tvoří speciálně vytvořené sugestopedické texty. Význam slov se učí živým, zábavným způsobem v návaznosti na celek - v kontextu příběhu, kde zároveň podvědomě student vnímá gramatiku, získává jazykový cit, učí se v cizím jazyce myslet. To znamená, že se tedy neučí v případě angličtiny takzvané Czenglish (české angličtině, kdy do českého myšlení dosazuje anglická slovíčka), s níž se dobře domluví mezi spolužáky ve třídě, avšak méně už s cizincem. Gramatika je zpracována systematickým způsobem, provázaně s textem, a věnuje se jí přiměřená pozornost také na vědomé úrovni.

Důležitá je v sugestopedické metodě role umění: reprodukce obrazů v učebně či učebnici, vysoká estetická kvalita učebních materiálů, didaktické písně, klasická a barokní hudba - vybrané skladby příznivě působí na emocionální stav člověka, napomáhají intelektuálnímu soustředění. Metoda věnuje velkou pozornost udržení optimálního stavu mysli, klidného soustředění. Nedochází tedy k jevu, kdy je člověk učen, ale neučí se. Sugestopedická výuka stimuluje levou i pravou mozkovou hemisféru. V určitých fázích je provázena speciálně vybranou hudbou, která aktivizuje mozkovou činnost, a nový materiál je prezentován takovým způsobem, aby se zapsal do dlouhodobé paměti. Učení je přitom hravé, dynamické, nedirektivní. Pro studenty bývá překvapením, že se dokážou na celodenní výuku soustředit a necítí se unaveni.

Důležité je i prostředí výuky

Sugestopedie vytváří bezpečné, stimulující prostředí. Chyby se nezveličují, je dovoleno s jazykem experimentovat. Při nadměrném stresu se totiž veškerá činnost mozku omezuje na reakce zaměřené na přežití, na reakce "útok či útěk". V obou případech tělo adrenalinem mobilizuje svou fyzickou sílu, sílu svalů, pěstí, mobilizuje vše k tomu, aby se s nebezpečím vypořádal silou pěstí nebo z něj co nejrychleji unikl. Intelektuální činnosti jsou v tuto chvíli nepotřebné, mozek je zásobován kyslíkem a živinami v mnohem menší míře a lze zjednodušeně říci, že vyšší funkce vypíná. Toto rozpoložení je pro učení naprosto nevhodné.

Výuka, která se zaměřuje pouze na obsah a ignoruje rozpoložení a stav mysli studenta, se míjí účinkem. Neméně důležitou součástí výuky jsou: smích, hravost, změna identity (na období kurzu si účastníci mohou zvolit jiné jméno, profesi, životní příběh, což jim dovolí experimentovat, dělat chyby, hrát si), harmonizace vědomých i nevědomých stimulů, respekt k individualitě jednotlivce, osobnost a znalosti lektora (pozor při jeho výběru - metodu sugestopedie nelze zvládnout četbou literatury, je nezbytné zúčastnit se náročného výcvikového programu ať už přímo u autora metody dr. Lozanova, nebo u jím certifikovaných lektorů).

Autorka je lektorka společnosti Multilingua

Bez strachu z komunikace

Mnozí se učí cizí jazyk řadu let, ovládají gramatiku, slovíčka, ale osloví-li je na ulici cizinec, jazyk jim zdřevění. Sugestopedii se lépe než ostatním metodám daří odstraňovat obavy z mluvení a získat sebedůvěru v komunikaci. Jak? Například první vyučovací den začíná tím, že do místnosti vtrhne dáma s velikým kufrem, na rameni kameru: "Ó, dobrý den. Jak se vám daří?

Právě jsem přiletěla..." A už zapřádá se studenty rozhovor. Vypráví o sobě, z kufru vytahuje fotky, představuje sebe a svou rodinu, vyptává se studentů. Vše probíhá v cizím jazyce, vždy s vizuální pomůckou či slůvkem v mateřštině, takže všichni od počátku rozumějí. Studenti začátečníci - jsou zabráni do zajímavého povídání, reagují, s úsměvem přijímají nabídku této slavné filmové režisérky a stávají se herci. Jiná totožnost je zbavuje strachu z chyb při mluvení. Další den začíná hlasitým čtením příběhu. Živým způsobem, sborově, s gesty, pozornost se věnuje gramatice z příběhu, vysvětlené na plakátech rozvěšených okolo - v hrách, písničkách, říkankách. Následující dny probíhají další hry a aktivity, kterými se vybraná slovní zásoba a gramatika aktivují a procvičují. Je překvapivé, jak veliké je porozumění textu hned v počátcích a jak každým dnem stoupá schopnost a chuť slovíčka používat v konverzaci.