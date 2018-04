Dva dny před odletem jim cestovka zrušila zájezd, peníze ale nevrací

„Na internetu jsem objevil pěkný hotel v Turecku, bylo to all inclusive a celkem slušná cena, takže to bylo schváleno i celým kolektivem,“ popisuje výběr dovolené Michal Terebieniec.

Zájezd do Turecka pro všechny čtyři stál něco málo přes šedesát tisíc, paní Poulová jej objednala u cestovní agentury v Hustopečích. Ta byla jen autorizovaným prodejcem, organizátorem zájezdu byla ostravská cestovní kancelář I-TRAVEL s.r.o.

Paní Poulová podepsala smlouvu a ve dvou splátkách zaplatila celou cenu. Do Turecka měly obě rodiny odletět loni 4. července. Dva dny před odletem, když už měli všichni skoro sbaleno, přišla z cestovky zpráva: zájezd se ruší.

Zájezdy nařídil zrušit živnostenský úřad, tvrdí CK

„Důvodem zrušení je vyjádření zástupců živnostenského úřadu, který nám díky pojišťovně Generali, u které stále dořešujeme pojištění cestovní kanceláře, nařídil zájezdy do doby vyřešení zrušit,“ stálo v dopise, který cestovka poslala svým klientům. Zároveň ale cestovní kancelář I-TRAVEL slibovala, že peníze do deseti dnů vrátí. Nevrátila. Vyjádření živnostenského úřadu však bylo jiné.

„Živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy rozhodně nenařídil zrušit jednotlivé zájezdy od společnosti I-TRAVEL, pouze rozhodl o zrušení živnostenského oprávnění, to nabylo právní moci 30. září roku 2015,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. To tedy znamená, že ještě 4. července nic nebránilo tomu, aby klienti na dovolenou odletěli? „Z pohledu živnostenského zákona určitě ne, protože zrušení živnostenského oprávnění nabylo právní moci až v září, v červenci měli platné živnostenské oprávnění a svou činnost mohli provozovat,“ potvrdila mluvčí.



Kdo je povinen vrátit peníze?

V době, kdy Poulovi zájezd kupovali, byla cestovní kanceláře ještě pojištěna. Takže asi každého napadne, proč peníze za zrušený zájezd nevyplatí pojišťovna? „Podle dostupných informací nenastala skutečnost, která by umožnila pojistné plnění – úpadek cestovní kanceláře,“ informoval mluvčí pojišťovny Generali Jiří Cívka.



„Pojišťovna je povinna plnit pouze v případě, kdy je ta cestovní kancelář v úpadku. Osvědčení o tom, zda někdo je v úpadku či není, vydává vždy pouze insolvenční soud,“ potvrzuje advokát Pavel Nastis.

A to je právě problém. Cestovní kancelář v insolvenci není. Bylo by zde řešení, poškození klienti můžou samozřejmě podat insolvenční návrh na cestovní kancelář sami, má to ale jeden háček. „Insolvenční soud navrhovatele vyzve, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, a ta záloha může být až ve výši padesát tisíc korun,“ upozorňuje advokát.

Peníze má vrátit cestovka, ale zůstává jen u slibů

Poulovi stále doufali, že jim šedesát tisíc za zrušený zájezd cestovní kancelář vrátí. Jenže místo peněz přišel od jednatelky I-TRAVEL Renáty Vlachové jen další dopis, že jsou nuceni prodloužit termín vrácení peněz do konce srpna. Ale ani do tohoto data cestovka peníze nevrátila.

„Klienti mají nárok na vrácení všech financí, které za zájezd zaplatili spolu s desetiprocentní pokutou a případně veškeré další náklady, které jim s tím, že neodcestovali, mohly vzniknout,“ vysvětluje tajemník Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber.

„Zase jsme telefonovali, bombardovali jsme cestovku v Ostravě a tam se prostě pořád vymlouvali, vždycky to bral někdo jiný,“ popisuje Oldřiška Terebieniecová.

Provozovna zrušena, sídlo jen virtuální

A tak se redaktoři Černých ovcí vydali do ostravské pobočky I-TRAVEL. Tam se ukázalo, že cestovní kancelář svoji provozovnu v Ostravě zrušila. Má sice na této adrese stále zapsáno sídlo, ale nemá už ani poštovní schránku.

Cestovní kancelář může zrušit zájezd: z důvodu vyšší moci,

pokud jeho uskutečnění CK podmínila dosažením určitého počtu zákazníků, kterého nebylo dosaženo,

z jiných důvodů. Ve všech těchto případech má zákazník právo na vrácení toho, co na úhradu zájezdu cestovní kanceláři zaplatil. V případě, že cestovní kancelář zruší zájezd z jiných důvodů, má zákazník právo také na úhradu škody, musí však prokázat nejen škodu, ale i příčinnou souvislost se zrušením zájezdu.

V případě zrušení zájezdu z jiných důvodů v době kratší než 21 dnů před jeho zahájením má zákazník právo na penále ve výši 10 procent ceny zájezdu. Zdroj: ACK ČR

V jednu chvíli to přece jen vypadalo, že vše dobře dopadne. Prodávající zájezdu z Hustopečí se vzdal své provize a vyplatil ji Poulovým. Ostravská cestovka ovšem poslala jenom tři tisíce korun. Místo zbylých peněz přišel další dopis, že má cestovka nového jednatele.

„Cestovní kancelář dopisem z konce září 2015 oznámila, že došlo ke změně majetkové struktury a ke změně jednatele cestovní kanceláře. To samozřejmě na posouzení celého případu nemá vůbec žádný vliv, pořád se jedná o stejného dlužníka, kterým je ta CK bez ohledu na to, kdo je majitelem a jednatelem této společnosti,“ vysvětluje advokát.

Cestovní kancelář I-TRAVEL má dnes dva majitele. Jedním je Valid Ahmed el Darduri Mohamed Ahmed Ibrahim. Ten má ovšem trvalé bydliště v Káhiře. Druhý společník, firma Nordun s.r.o., má sídlo v centru Prahy, sídlo je ale pouze virtuální, firma zde dokonce nemá ani dohodnuto přebírání pošty. Stejně tak adresa, kterou nový jednatel Vratislav Pač uvádí jako adresu kontaktní – panelák v Praze, kde pan Pač nemá ani zvonek ani schránku.

Poškozených je více, případ šetří policie

Poulovi na cestovku podali trestní oznámení. „Ze začátku ani policie nechtěla trestní oznámení přijmout, že se jedná o občansko-právní spor. Tak jsme tam byli znovu, trvali jsme na tom a potom za měsíc nám poslali vyjádření, že se situace řeší a potom za dalších asi čtrnáct dní došlo vyjádření, že se případ odkládá, že se nejedná o trestný čin,“ stěžuje si Zdenka Poulová. Trestních oznámení se však sešlo více, tak se policie začala případem zabývat.

„Případ šetříme ve Zlíně na oddělení hospodářské kriminality jako podezření ze zločinu podvod s trestní sazbou dva až osm let, šestatřicetiletá žena z Opavy způsobila svým minimálně třiceti klientům škodu ve výši milion dvěstě tisíc korun,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Monika Kozumplíková.

Bývalá jednatelka společnosti I-TRAVEL Renáta Vlachová slíbila redaktorům Černých ovcí rozhovor na kameru. Pak si to ale rozmyslela a poslala jen e-mailové vyjádření: „V rámci korektního a objektivního vysílání bych se Vám ráda k dané situaci vyjádřila, ale vzhledem k probíhajícímu šetření Policií ČR jsou všechny osoby v tomto řízení podle zákona vázány mlčenlivostí pod pokutou až 500 000 korun. Jsem přesvědčena, že Policie svým šetřením dospěje k objektivnímu závěru, což je cílem mým i klientů. Odpovědnost za závazky vůči klientům je dána jednateli společnosti, který se k dořešení celé záležitosti písemně zavázal.“

Poulovi nakonec podali žalobu k soudu. „My to bereme tak, že se jedná o podvod a že by nikomu takové podvody projít a procházet neměly, pokud něco zaplatím, musím za to dostat služby a když je nedostanu, musím dostat zpátky finanční částku, kterou jsem tam dala,“ uzavírá svůj příběh Zdeňka Poulová.

Pamatujte si:

Zkontrolujte, zda má CK platné pojištění pro případ úpadku. Informaci o pojištění musí CK mít ve smluvních podmínkách, platnost pojistky si můžete ověřit na webových stránkách příslušné pojišťovny (tedy té, kterou CK uvedla). Pojištění platí pro všechny smlouvy o zájezdu uzavřené v době platnosti pojistky, tedy i pro ty zájezdy, které se uskuteční za jakkoliv dlouhou dobu.

Vyvarujte se subjektů, které nabízejí matoucí nebo neúplné informace, subjektů, které nabízejí nižší ceny z důvodu, že nejsou cestovními kancelářemi, ale spolky (i spolek může zkrachovat; nadto mívá méně kontaktů a zkušeností, a proto nemusí zajistit kvalitní služby, přičemž reklamace jsou obtížněji vymahatelné).

Zajímejte se o pověst cestovní kanceláře (zkušenosti vaše a vašich známých, reference).

Všímejte si, co je obsaženo v ceně zájezdu, abyste srovnávali, kolik budete muset utratit za celou dovolenou, nejen za samotný zájezd (rozsah stravování, lehátka na pláži atd.)

Čtěte pozorně všechny podmínky, zvýšenou pozornost věnujte platebním podmínkám – jak a komu (na jaký účet) platíte zálohu a cenu zájezdu.

Platí: co je psáno, to je dáno – ústní sliby a nepotvrzená přání nelze nárokovat.

Zvažte uzavření pojištění pro případ storna zájezdu – pokud nemáte toto pojištění ani není zahrnuto v ceně zájezdu, tak byste při stornu z vaší strany museli platit plnou výši stornopoplatků, i kdyby byl důvod storna sebevážnější.

Rady pro vás jsme připravili ve spolupráci s ACK ČR.