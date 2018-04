Laciné nákupy v asijských e-shopech vyjdou dráž, než se může zprvu zdát

Každá zásilka, která do České republiky přichází ze zemí mimo Evropskou unii, musí projít povinným celním řízením. A v něm se rozhodne, jestli podléhá celním poplatkům, nebo bude rovnou přepravena k adresátovi.

„Pro platby existují jednoduchá pravidla,“ uvádí daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision a vypočítává:

Zaslané zboží je osvobozeno od cla i daně z přidané hodnoty do maximální hodnoty 22 eur .

. U vyšší částky je třeba doplatit DPH a nad 150 eur také vyměřené clo .

a také vyměřené . Tyto limity se počítají z celkové hodnoty zboží bez poštovného.

Osvobození od DPH i cla do částky 22 eur se nevztahují na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky (podrobný výčet najdete na webu Celní správy).

Jak postupuje pošta

Celní řízení má na starosti jediná pošta v České republice, která sídlí v pražských Košířích. Ta roztřídí zásilky podle jejich úhrnných hodnot a zboží pod 22 eur předá doručovací poště k běžnému dodání.

Dražší zásilku uskladní, informuje adresáta o jejím vstupu na české území a vyzve ho k doložení potřebných dokumentů k celnímu odbavení. Potřebovat tedy budete například výpis z účtu s úhradou zboží či vytištěnou objednávku z e-shopu.

Pokud se k převzetí dostavíte osobně, na celní poště vám vyměří DPH ve výši 21 procent z hodnoty zboží i poštovného, případně clo podle druhu zboží a celního sazebníku, společně s poplatkem 96 korun za odbavení.

Mimopražští mohou zvolit možnost zastoupení, kdy České poště udělí plnou moc, poskytnou veškerou dokumentaci a DPH, případně i clo, uhradí při následném doručení zásilky. Za tuto službu celní deklarace zaplatí poště namísto 180 korun.

Za zboží z Evropské unie se neplatí

Nákupů v e-shopech ze zemí Evropské unie se podobné procesy netýkají. „Clo se platí pouze při vstupu do Evropské unie. V bezcelní zóně, jejíž je Česká republika součástí, se nevyměřuje. Nepodnikající osoba v takovém případě nemusí řešit ani DPH, které je stejně jako při nákupech v českých e-shopech zahrnuto v ceně zboží. Vždy se tedy vyplatí zkontrolovat, odkud přesně dodavatel své zboží posílá,“ uvádí Blanka Štarmanová.

A dobrý pozor dávejte už při objednání zboží, abyste nebyli nemile překvapeni jako paní Marie. Když s kamarádkami objednávaly dárky pod stromeček z e-shopu, který měl národní doménu co.uk, myslely si, že je vše v pohodě a žádné příplatky nebudou. Aby zaplatily nižší poštovné, domluvily se na jedné hromadné objednávce. Jaké však bylo jejich překvapení, když jim zásilka přišla z USA. Tam měl totiž obchod sídlo, při objednání se stránky přesměrovaly za moře, odkud zboží e-shop posílal. A protože si toho kamarádky nevšimly, nezbylo jim než zaplatit clo i DPH.

Prodej na aukčních webech

Může se také stát, že vám objednané zboží nebude vyhovovat. Co s tím? Ideálním řešením je prodat na některém z aukčních webů. „Prodej movitých věcí v osobním vlastnictví, to znamená těch, které nejsou a nebyly zařazeny v obchodním majetku, je od daně osvobozen. Jedinou výjimkou je prodej motorového vozidla, letadla nebo lodě do jednoho roku od pořízení - tyto movité věci jsou z osvobození vyňaty,“ upozorňuje Blanka Štarmanová.

Pokud tedy prodáte občas něco, co jste koupili pro vlastní potřebu, nemusíte z daňového hlediska nic řešit. Jestli si ovšem soustavným nákupem na internetu a následným prodejem vyděláváte, je to jiné. „Pro takové podnikání je potřeba si zařídit živnostenský list a registrovat se u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Pokud objem zboží pořízeného z EU do České republiky překročí hranici 326 tisíc korun za rok, má nakupující podnikatel povinnost se registrovat jako plátce DPH, nebo jako identifikovaná osoba,“ doplňuje Blanka Štarmanová.

Kde Češi rádi nakupují

Podle informací společnosti Shoptet patří v současnosti mezi nejoblíbenější zahraniční e-shopy americký eBay (ebay.com). Jedná se o virtuální aukční síň, kde můžete koupit opravdu cokoliv, od kosmetiky a oblečení přes automobily až po drahocenné starožitnosti a raritní kousky od sběratelů. Je ovšem potřeba pečlivě číst popisky nabízeného zboží a nakupovat u osvědčených a důvěryhodných osob.

Jedním z dalších největších nákupních portálů na světě je Amazon (amazon.com). Pro Čechy je jeho nabídka omezená, do České republiky zasílají především DVD, CD a knihy, s ostatním zbožím mohou nastat potíže. Při nákupu v evropských odnožích - amazon.de, amazon.co.uk - by ovšem problém být neměl. Originální tvorbu umělců ze všech koutů světa pak najdete na webu Etsy (etsy.com), kde lze vybírat z obrovského množství rukodělných výrobků.

Možnost opravdu laciných nákupů nabízí také DealExtreme (dealextreme.com), který je pravděpodobně největším e-shopem v celé Asii. Za pár korun se tu dají nakoupit například módní doplňky, oblečení, kosmetika nebo kuchyňské náčiní. I ostatní zboží nabízejí za příznivé ceny. Stejně jako všude, i zde je dobré hlídat si kvalitu nabízeného zboží, která někdy odpovídá ceně. Výhodou obchodu je poštovné po celém světě zdarma.

Tipy Na co si při nákupech ze zahraničí dát pozor

Bezpečnost: Ještě před začátkem nakupování si ověřte, zda je obchod či prodejce opravdu důvěryhodný. Seriózní e-shop na svých stránkách uvádí veškeré potřebné informace včetně obchodních podmínek a ověřitelných kontaktů. Na webech, jako je eBay, můžete prodejce snadno odhadnout díky recenzím zákazníků.

Platby: Lepší a bezpečnější, než platit pomocí platební karty, je využívat služby různých platebních systémů, které zajistí bezpečný převod peněz. Nejznámějším a nejpoužívanějším z nich je v současné době PayPal.

Poštovné a balné: Ačkoli se mohou nákupy ze zahraničí zdát velmi výhodné, je potřeba spočítat si další náklady s objednávkou spojené. Právě poštovné a balné se nejen u jednotlivých zemí, ale také u jednotlivých prodejců výrazně liší, a mnohdy právě kvůli výši těchto poplatků vyjde nakonec nákup v České republice levněji.

DPH a clo: Jsou to jedny z dalších vedlejších nákladů, které vám mohou být při objednávání zboží z ciziny započítány. Jejich výše se liší podle země, ze které je zboží odesíláno. Při nákupech ze zemí v rámci EU příjemce neplatí ani DPH ani clo.

Reklamace: Při nákupu ze zemí mimo EU se reklamace řeší postupy určenými zákony země, ze které je zboží objednáno, je proto potřeba ještě před nákupem pečlivě prostudovat obchodní podmínky a reklamační řád. Naopak při nákupech v rámci EU platí zákony země kupujícího.

Zdroj: Shoptet