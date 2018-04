Zástupcům bank také předkládal popis nemovitosti zhotovený realitní kanceláří, jejíž pořízení chce hypotékou financovat. Pobočky bank byly vybrány náhodně. Domlouvat schůzku předem nebylo potřeba, pouze v jedné z bank na něj neměli čas hned.

Ačkoliv má redaktor v jedné z bank běžný účet, vystupoval ve všech jako zájemce z ulice. I tak by měl dostat stejné podmínky úvěru jako věrní klienti, pokud banka nabízí takzvané garantované sazby (pro všechny zájemce), nikoliv sazby od...

Právě slůvko „od“ v sobě skrývá odlišný přístup banky ke stálým a novým klientům, přičemž pravidla, podle kterých banka lepší úroky přiděluje, zůstávají zákazníkům utajena. „Jednání hypotečních ústavů, které jsem navštívil, bylo seriózní. Všichni pracovníci ochotně radili a poskytovali veškeré dostupné údaje. Získal jsem zcela konkrétní propočet výše úroků při různé době fixace. Z řady vystupovala pouze Komerční banka, ve které nedokázali na základě předložených údajů vypočítat skutečnou výši splátek hypotečního úvěru, dokonce mi ani nevytiskli orientační propočty,“ říká redaktor.

Co banky slibují a co skutečně nabízejí

Nejlepší, co můžete udělat pro svou budoucí hypotéku, je porovnat nabídku několika bankovních domů. Stojí to trochu času a námahy, ale úvěr na bydlení je tak velký závazek, že se vynaložené úsilí jistě vrátí. A zdá se, že je dobré zajít i na několik poboček stejné banky – jejich výpočty se totiž mnohdy liší.



Redakční kolega Petr se 17. května vydal do několika bank, aby zjistil, jakou hypotéku mu nabídnou. Redakce MF DNES současně oslovila banky s prosbou o vymodelování obdobného případu zájemce o hypotéku.



Petrovi je 32 let, je svobodný, nemá děti ani nikoho, kdo by na něm byl finančně závislý. Je zaměstnán již několik let u stejného zaměstnavatele a jeho čistý měsíční příjem je velmi slušný: 21 000 korun. Neplatí si žádné pojistky ani nemá žádnou půjčku. Vyhlédl si byt v Praze za 1 900 000 korun, s tím, že jeho vlastní hotovost činí 800 tisíc. Na zbytek si chce vzít hypotéku. Zvolil dobu splatnosti 20 let, ještě si není jist fixací, uvažuje o roční, tří- nebo pětileté.



Co nabízely banky





U přepážky dostal Petr nejlepší nabídku v České spořitelně, oficiálně nabídla nejnižší splátky Komerční banka. Ani v jednom případě stejně jako u návrhu Raiffeisenbank nedosáhl klient na nejlepší úrokovou sazbu. To je v případě mladého svobodného muže s pravidelným a nemalým příjmem ze zaměstnaneckého poměru zarážející. To, že na nejnižší deklarované sazby nedosáhne každý, je pochopitelné. Teprve na konkrétním příkladě je však patrné, že sazby z letáků jsou jen pro několik vyvolených.Jediná Komerční banka nedokázala na přepážce ze zadaných údajů vypočítat konkrétní model hypotéky. Petr se dozvěděl, že po předložení dalších dokumentů bude sazba pravděpodobně snížena.Hypoteční banka a GE Money Bank nabídly u přepážky i oficiální cestou stejné podmínky a v obou případech jde o garantované sazby v dané kategorii. Nebyly sice zcela nejlevnější, ale pravděpodobnost, že hypotéka proběhne podle zvoleného modelu je v jejich případě vysoká.

Česká spořitelna nabídka na přepážce: fixace 1 rok 3 roky úroková sazba 2,69 % 3,59 % měsíční splátka 5 953 Kč 6 460 Kč postřehy klienta:

– banka vyžaduje zřízení běžného účtu oficiální nabídka banky: fixace 1 rok 3 roky úroková sazba 2,99 % 3,99 % měsíční splátka 6 269 Kč 6 844 Kč co sdělila banka:

– životní pojištění je pro svobodného klienta povinné, bude stát 314 korun měsíčně nebo 3520 korun ročně

– klient by si mohl půjčit až 1 900 000 korun GE Money Bank nabídka na přepážce: fixace 1 rok 3 roky úroková sazba 3,29% 4,14 % měsíční splátka 6 261 Kč 6 747 Kč postřehy klienta:

– banka vyžaduje zřízení běžného účtu oficiální nabídka banky: fixace 1 rok 3 roky úroková sazba 3,29 4,14 měsíční splátka 6261 6747 co sdělila banka:

– životní pojištění je pro svobodného klienta povinné, bude stát 3,49 procenta z měsíční splátky, tedy 218 až 244 korun měsíčně

– klient by si mohl půjčit až 1 615 000 korun

– při měsíčním poplatku 100 korun má klient možnost splatit mimořádně až 25 procent hypotéky po 12 splátkách a pak po každých šesti měsících dalších až 25 procent Hypoteční banka nabídka na přepážce: fixace 1 rok 3 roky úroková sazba 2,99 % 3,75 % měsíční splátka 6 095 Kč 6 522 Kč postřehy klienta:

– kromě poplatku za vedení účtu je třeba počítat i s poplatkem za posílání výpisů 8 nebo 15 korun

– při čerpání na základě návrhu na vklad do katastru nemovitostí poplatek 1000 korun oficiální nabídka banky: fixace 1 rok 3 roky úroková sazba 2,99 % 3,75 % měsíční splátka 6 095 Kč 6 522 Kč co sdělila banka:

– životní pojištění banka nepožaduje

– klient by si mohl půjčit až 2 375 000 korun při roční fixaci Komerční banka nabídka na přepážce: fixace 1 rok 3 roky úroková sazba 3,79 4,51 měsíční splátka 6545 6965 postřehy klienta:

– banka vyžaduje zřízení běžného účtu

– banka dělá v Praze zrychlené odhady bytů, ke kterým stačí tři fotografie,

– při čerpání na základě návrhu na vklad do katastru nemovitostí poplatek 1500 korun oficiální nabídka banky: fixace 1 rok 3 roky úroková sazba 2,99 % 3,69 % měsíční splátka ????? ????? co sdělila banka:

– životní pojištění není povinné, má však vliv na výši úrokové sazby

- klient by si mohl půjčit až 1 900 000 korun Raiffeisenbank nabídka na přepážce: fixace 1 rok 3 roky úroková sazba 3,41 % 4,57 % měsíční splátka 6 329 Kč 7 001 Kč postřehy klienta:

– banka nevyžaduje životní pojištění, jestliže je však klient má, sníží sazbu o 0,1 procenta

– při čerpání na základě návrhu na vklad do katastru nemovitostí poplatek 500 až 5000 korun

– banka nevyžaduje nabývací titul k nemovitosti oficiální nabídka banky: fixace 1 rok 3 roky úroková sazba 3,41 % 4,78 % měsíční splátka 6 329 Kč 7 126 % co sdělila banka:

– klient by si mohl půjčit až 1 900 000 korun