Co-branded a Affinity Card

Nejvýznamnější rozdíl je ten, že cílový držitel karty je nejčastěji současný velmi dobrý zákazník partnera. Často jsou držitelé Co-branded Card bývalí uživatelé privátních platebních nebo věrnostních karet obchodních domů, aerolinií apod.

Spoluprací banky a partnera získávají oba příležitost zvýšit svůj podíl na trhu díky novým distribučním kanálům, získat nové zákazníky a držitele karet a zvýšit jejich věrnost. Kvalitní evidence transakcí karet co-branded je současně dobrým marketingovým nástrojem, který partneři z řad obchodních organizací mohou používat.

PŘÍKLADY PROGRAMŮ CO-BRANDED CARD

The GM MasterCard a VISA Card: Nabídka úvěrové karty Household Financial Corporation a General Motors způsobila v roce 1992 ve Spojených státech velké překvapení. Tato karta nebyla zaměřena na ziskovost ve finanční oblasti, ale na zvýšení prodeje společnosti General Electric. Držitel karty získává 10% slevu na prodeje v obchodní síti General Electric a jejích partnerů (AVIS, Marriott Hotels). Sleva se poskytuje bez omezení a pokud je použita služební karta, získává ji držitel karty a nikoliv firma. Během 18 měsíců od zahájení nabídky vydala banka 600 000 těchto karet.

O dva roky později nabídla HFC podobnou kartu také ve Velké Británii. Zdejší zákazníci mohou ušetřit až 2500 GBP při nákupu nového vozu Vauxhall. Do roku 2002 této možnosti využilo přes 100 000 klientů.

Myslíte si, že víte o platebních kartách všechno? Otestujte se ! The Goldfish MasterCard a VISA: Úvěrové karty nabízené britskou HFC Bank ve spolupráci se společností British Gas. Klienti získávají 1 bod za každou 1 GBP zaplacenou touto kartou. Body mohou použít na slevu 1 % z výdajů domácnosti za zemní plyn nebo slevu 0,80 % z telefonních nebo televizních poplatků, příp. na poukázky do sítě obchodů Boots a supermarketů Asda. Program byl zaveden v říjnu 1997 a již během jednoho roku získal 500 000 klientů (20 % z nově vydaných karet ve Velké Británii).

Pozn.: HFC Bank byla založena ve Velké Británii v roce 1973 jako pobočka Household International Inc., jedné z největších amerických finančních společností. V roce 1994 vstoupila úspěšně na trh kreditních karet s co-branded kartou GM Card/Vauxhall. V roce 1998 mateřská HFC Bank fúzovala s Beneficial Bank. O čtyři roky později byla HFC koupena bankou HSBC.

HVB Czech Republic –VISA ČSA: V listopadu 2001 nabídla HVB Czech Republic co-branded kartu vyvinutou s Českými aeroliniemi (ČSA). Karta klientům nabízí vstupní body do věrnostního programu ČSA OK Plus a 1 míli za každých utracených 125 Kč za platby zboží a služeb.

Pozn.: Tento produkt jsme se snažili v Komerční bance zavést již v polovině 90. let, ale v roce 1999 uspěla ve výběrovém řízení až IPB. Díky ukončení činnosti IPB v roce 2000 a jejímu převzetí ČSOB se plánovaná co-branded karta MasterCard ČSA nakonec nerealizovala.

Thomas Cook VISA – MBNA: Nabízí „cashback“ 1,5 % na nákupy služeb v cestovní kancelářích Th omas Cook placených touto kartou. Pokud si klient koupí zájezd, získá další 1 % slevy navíc (max. 30 GBP). Kartu vydává britská pobočka americké banky MBNA.

Amazon.com VISA – BankOne: Tato karta typu VISA Platinum přináší svému držiteli tři body za každý dolar utracený v internetovém obcodě Amazon a jeden bod za ostatní nákupy. Při dosažení 2500 bodů klient dostane certifikát v hodnotě 25 USD, který může použít na další nákupy na Amazon.com. Úroková sazba je variabilní od 8,9 do 12,9 % a závisí na bonitě klienta.

Zkušenosti amerických a britských bank ukázaly, že produkty je třeba více segmentovat, protože v pulzujícím moderním světě již neplatí, že jeden produkt vyhovuje všem. Zákazníci jsou motivováni ke svému jednání v osobním životě řadou faktorů a např. určitý věrnostní program a jeho odměny nemusí vyhovovat velké skupině klientů. Nejedná se jen o věrnostní programy, bonusy, výhodnější úrokové sazby a „lepší“ status karty (Gold, Platinum). Někdy stačí ke zvýšení zájmu méně nákladný krok – např. nabídnout vedle kreditní karty také kartu debetní.

Přesně tento postup zvolily dvě velké americké banky. Chase Manhattan Bank nabídla debetní co-branded kartu Continental Airlines klientům, kteří by kreditní kartu nezískali. Podobnou kartu zavedla také Citibank AAdvantage vroce 2001. American Airlines jsou největší americké vnitrostátní aerolinie.

AAdvantage Debit MasterCard stojí 25 USD ročně a její držitel získá 1 míli za každé 2 USD utracené za nákupy zboží a služeb. Ročně může získat až 60 000 mil. Premium AAdvantage Debit MasterCard stojí 65 USD a klient získá 1míli za každý utracený dolar, a to až do 100 000 mil. ročně. Zajímavé zjištění zaznamenaly banky u kreditních karet programů Frequent Flyer. Klienti splácejí více než 60 % obratu (ostatní karty 45 %), aby mohli kartou dále nakupovat a získávat body. Banky si zde tedy na úrocích příliš nevydělají.

V polovině 90. let přehodnotil American Express svou strategii a zahájil vydávání co-branded karet. Své partnery si pečlivě vybírá, podle jejich schopnosti rozvíjet obchod společnosti na speci. ckých trzích a posílit její značku. První partnerem se v roce 1995 stala hotelová síť Hilton, se kterou byla klientům nabídnuta kreditní karta Hilton Optima Credit Card. Následující rok zavedl American Express velmi úspěšnou co-branded kartu s leteckou společností Delta – Delta SkyMiles Credit Card. V roce 2002 American Express zavedl kreditní kartu Platinum Delta SkyMiles Business Credit Card, určenou pro segment malých firem a podnikatelů (roční poplatek 80 USD). Věrnostní body mohou touto kartou získat nejen za létání s Delta Airlines, ale také za placení služeb mobilních operátorů, U.S. Postal Service, čerpacích stanic a dalších (Dell, FedEx, Hilton aj.).

Ne všechny co-branded programy jsou úspěšné. Pokud není dobře připraven produkt, marketing, distribuce, provoz a celý obchodní plán, může to vyvolat potřebu nákladné změny programu nebo vést k jeho zániku. Britský časopis European Card

Review uvedl několik takových příkladů:

Vydavatel - Partner:

American Express - NatWest

American Express - British Airways

Barclaycard - Ford

Citibank - Deutsche Bahn

HSBC - Peugeot

AFFINITY CARD

Affinity Card jsou karty vydávané bankami nebo specializovanými organizacemi společně s nekomerčními subjekty, jako jsou např. zájmové nebo charitativní organizace. Jejich cílem je pro platební karty konkrétního vydavatele získat skupinu osob, které spojuje společné povolání (lékaři, právníci ap.), společné zájmy (ochrana zvířat, ochrana přírody, charitativní činnost aj.) nebo členství v zájmových klubech (např. sportovních). Aby byl kartový program úspěšný, musí členům cílové skupiny přinést zvláštní hodnotu navíc.

PŘÍKLADY PROGRAMŮ AFFINITY CARD

Care for the Wild – Elephant Relocation Project Eurocard/MasterCard: Tento projekt Bank of Scotland přinesl během prvního roku 250 000 GBP, které byly použity na záchranu 500 slonů v Zimbabwe jejich přemístěním do oblasti s vhodnějšími životními podmínkami.

Woodland Trust Card MasterCard: Woodland Trust je jedna z předních britských charitativních organizací zaměřených na ochranu původního přírodního prostředí. Kartu vydává Th e Royal Bank of Scotland, která charitativní organizaci platí za každou vydanou kartu příspěvek ve výši 10 GBP a dále 0,25 GBP za každých zaplacených 100 GBP. Od zahájení vydávání této karty banka věnovala již 500 000 GBP. Pokud klient zruší svou současnou kreditní kartu u jiné banky a je mu vydána Woodland Trust Card, převezme banka jeho úvěr a poskytne mu prémii ve výši 2 % jeho úvěru, max. však do částky 60 GBP.

