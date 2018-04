Co bude stát změna bankovního účtu

Náš konzervatizmus je možná i příčinou toho, že si nás banky příliš nepředcházejí a překotným tempem se nesnaží zlepšovat cenově příznivé služby. Konkurence sice je, protože v Česku působí dvacítka bank. Fakticky však nefunguje, protože občané, kteří se stali zákazníkem jednoho ústavu, jen velmi zřídka pomýšlejí na změnu. To pak banky nenutí k tržnímu chování vůči klientům.

Na co se tedy připravit, když se rozhodnete, že banku změníte:

* Většina bank si za zrušení konta naúčtuje poplatek. Jeho výše se pohybuje od 200 do 400 korun, jediná Živnobanka žádný poplatek neinkasuje. Poplatek za zrušení jednotlivých operací - trvalých příkazů k úhradě a inkasních povolení - je obvykle již zahrnut v nákladech na zrušení celého konta.

* Samotné zrušení účtu obvykle proběhne na počkání, pouze Poštovní spořitelna si vyhrazuje desetidenní limit na to, aby s účtem skoncovala. S delším termínem však u všech ústavů počítejte v případě, že používáte platební kartu. Konto bude zrušeno, až budou zaúčtovány všechny operace, které jste s ní mohli v nedávném období učinit. Časový prostor, který si banky vyhrazují, se pohybuje mezi jedním až třemi měsíci. A po celou tu dobu samozřejmě platíte i vedení účtu a jiné využívané služby. Například Živnobanka ale volí jiný postup. „Účet zrušíme ihned, ale je-li k němu vydána platební karta, chceme, aby klient podepsal prohlášení, že uhradí případně nezaúčtované platby,“ říká její tiskový mluvčí Ivo Polišenský.

* Zrušení trvalých příkazů a inkasa proběhne automaticky, klient se musí postarat jen o to, aby trvalé příkazy zadal na novém účtu, a stejně tak, aby sdělil tomu, kdo z jeho účtu inkasuje, nové podklady. To se týká nejčastěji inkasa za energie a telefony, u kterých jsou proměnlivé platby. Změna vás však nebude stát mnoho času - většina společností se spokojí s telefonickým nahlášením nového čísla účtu, ze kterého má být inkasováno. Jen například Pražská plynárenská po klientovi chce i kopii dokladu o zadání nového inkasního příkazu. Stačí jim ho však zaslat písemně.

* Ti, kdo vám naopak peníze posílají, musí vědět včas, že na váš starý účet již žádné nedoputují. Nejlépe jim to oznámit spolu s uvedením nového účtu písemně a dostatečně dlouho předem. Jinak se například vaše výplata vrátí zpět zaměstnavateli, což je nepříjemné zdržení spojené s dohledáváním a opětovným posíláním peněz. Kromě zaměstnavatele byste neměli zapomenout na nikoho, kdo vám, třeba jen občas, finančně přilepší - možná dostáváte nepravidelné honoráře, jste příjemci sociálních dávek a podobně... Nezapomeňte, že číslo účtu je součástí některých pojistných smluv. Když číslo změníte, je dobré to pojišťovně oznámit hned. To pro případ, že budete třeba dlouhodobě upoutáni na nemocniční lůžko a bude obtížné pojišťovně doložit, že má peníze posílat jinam, než stojí ve smlouvě.