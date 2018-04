Co byste měli určitě vědět o stavebním spoření

Jak se spoří

Účastník stavebního spoření ukládá na svůj účet pravidelné vklady. Spořit je možné měsíčně, ale i jednorázově, kdy se například celý vklad uloží na účet koncem roku. Ve druhém případě je však důležité seznámit se předem s obchodními podmínkami konkrétní spořitelny a zaplatit včas úhradu za uzavření smlouvy, jinak by mohla být smlouva vypovězena. Úhrada za uzavření smlouvy je obvykle ve výši 1 procenta z cílové částky, někde je možné získat slevu. Některé spořitelny ji poskytují například dětem a mladým lidem, nebo třeba za uzavření smlouvy přes vlastní internetové stránky. Dalším nákladem je úhrada za vedení účtu, její roční výše se v současnosti pohybuje mezi 180 až 240 korunami a spořitelna si ji strhne spolu s úhradou za uzavření smlouvy ihned z prvních částek, které klient vloží na účet.

Vklady jsou úročeny v současnosti 1 až 4 procenty a výnosy ze stavebního spoření nejsou fyzickým osobám zdaňovány, což je výhoda oproti ostatním finančním produktům.

Co je cílová částka a jak ji dobře zvolit Chcete se dozvědět více informací o stavebním spoření? Pak určitě navštivte speciální přílohu sporeni.idnes.cz

Každá smlouva musí být uzavřena na určitou cílovou částku, která by měla odpovídat součtu všech vkladů, úroků, státních podpor a výše úvěru, bude-li čerpán. Cílová částka nesmí být přespořena. Pokud by k tomu došlo, musela by být dodatečně zvýšena. Je dobré zeptat se předem v konkrétní spořitelně, zda to bude ochotna provést, nebo ne.

Jak si tedy správně zvolit cílovou částku? Pokud víme předem, že úvěr opravdu potřebovat nebudeme, bude stačit taková cílová částka, do které se vejdou vklady, státní podpory a úroky z nich. V případě zájmu o úvěr je třeba zvýšit cílovou částku o jeho předpokládaný objem.

Od výše cílové částky se odvíjí kromě úhrady za uzavření smlouvy také výše měsíčních vkladů, výše měsíčních splátek úvěru, minimální akontace úvěru, závisí na ní také to, jak rychle bude narůstat hodnotící číslo při určité dané výši vkladů.

Státní podpora

Jedním z nejdůležitějších pojmů, které se stavebního spoření týkají, je státní podpora. Je účastníkům poskytována ze státního rozpočtu a náleží pouze fyzickým osobám, přestože smlouvu si mohou uzavřít i právnické osoby.

Její výše, která je účastníkovi spoření připisována na účet, činí 25 procent z naspořené sumy, kterou má na účtu k 31. 12. každého roku. Nezáleží na tom, jak dlouho úspory na účtu leží, podpora bude přiznána i v případě, že vklad byl uložen až koncem prosince. Maximální výše státní podpory je 4500 korun a dosáhne na ni každý, kdo ročně vloží na účet 18 000 korun. Pokud se objeví na účtu více peněz, převede je spořitelna do následujícího kalendářního roku a může se z nich nárokovat příští státní podpora.

Podmínkou pro výplatu státní podpory je, že s úsporami nebylo nakládáno po dobu pěti let. Pokud by se tak stalo, zálohy státní podpory by musela spořitelna vrátit zpět ministerstvu. Dalším omezením je to, že každý může nárokovat státní podporu pouze z jedné smlouvy. Ostatní smlouvy, které mu běží současně, musí být uzavřeny bez nároku na státní podporu. Zde jen připomeneme, že smluv si může každý uzavřít, kolik chce a účastníkem spoření může být i kojenec.