Co byste měli vyžadovat od realitní kanceláře

, aktualizováno

Pokud prodáváte nebo kupujete nemovitost, realitní kanceláři se někdy nevyhnete. Správně by měla poskytnout klientovi kompletní servis a ušetřit mu tak spoustu času a starostí. Aby mu však problémy naopak nepřidělávala, je třeba ji dobře vybrat. Na co se přitom zaměřit a co od realitky vyžadovat?