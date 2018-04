Co čeká absolventy na trhu práce

Nabídka v oboru láká nejvíce

Pro absolventy technických oborů považují personalisté přechod ze školy do oborové praxe takřka za povinnost. Jejich profily jsou žádané a trh nabízí po celé republice uplatnění. Přestože nástupní plat nebývá vždy tak atraktivní, jak by si absolvent představoval, má smysl nabídku v oboru přijmout. Už po roce či dvou se totiž finanční ohodnocení výrazně zvýší.

Mimo obor jdou absolventi kvůli financím

Stranou studovaného oboru se ocitají většinou absolventi humanitních oborů, např. pedagogiky, filozofie, sociálních věd a podobně. Důvodem je zpravidla nedostatečné finanční ohodnocení pozic v oboru a nenalezení vhodného uplatnění odpovídajícího studiu. Humanitně vzdělaní absolventi na druhou stranu často ovládají světové jazyky, což jim umožňuje nastartovat kariéru u zahraničních firem.

Velká firma z vás udělá odborníka

Práce ve velké firmě bude více zaměřena na určitý konkrétní úkol či úsek. V tom se absolvent může propracovat na odborníka. Může očekávat školení, prohlubování kvalifikace a do budoucna především kariérní růst. Výhodou jsou také četné zaměstnanecké výhody. Odvrácenou stranou mince je minimum vlastního volného času a nutnost ztotožnit se s firemní kulturou.

Malá firma nabízí pestřejší práci

Absolventa čeká v malé firmě mnohem rozmanitější práce, dříve se dostane také k širším kompetencím. Velikostí společnosti je však omezen kariérní růst. Školení nejsou vždy samozřejmostí. Výhodou je naopak osobnější přístup, možnost podílet se na řízení.

Dojíždění by nemělo být překážkou

Absolventi by se neměli svazovat lokalitou, i když se dojíždění může jevit nepohodlné. Zbytečně by si zúžili prostor k hledání práce, která může být odrazovým můstkem jejich kariéry.

Prací v místě bydliště nemusíte ušetřit čas

Snazší to mají absolventi ve městech. Nicméně i v Praze může trvat cestování hodinu, ale to by nemělo být důvodem odmítnutí atraktivní nabídky.