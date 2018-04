Co čeká české zdravotnictví

„Odchod do zahraničí plánuje čtvrtina až polovina mladých lékařů,“ říká Alena Šteflové, ředitelky kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice. Skutečně však odejdou čtyři až deset procent z nich. Tyto údaje vycházejí z výzkumu, který probíhal v České republice, Maďarsku, Litvě a Polsku.

Lékaři s atestací jsou žádaní

„Poptávka po čerstvých absolventech není velká, zato je zájem o specializované lékaře po atestaci se zkušenostmi v určitém oboru,“ uvádí Zuzana Elbertové z mezinárodní federace studentů medicíny. Ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání Antonín Malina se domnívá, že odliv mozků by mohl nejvíce postihnout ortopedii, anesteziologii či patologickou anatomii.

Lékaři, kteří se chtějí v zahraničí ucházet o práci, musí mít potvrzení o bezúhonnosti, jež vydává Česká lékařská komora. Předloni o něj požádalo přibližně pět set lékařů.

Elbertová potvrdila, že také studenti lékařských fakult mají o práci v zahraničí zájem. Vnímají ji především jako zdroj nových zkušeností a většina z nich plánuje, že se vrátí zpět.

Malina proto považuje za prospěšné vytvořit v Česku takové podmínky, aby zdravotnická pracoviště kvalifikované pracovníky, kteří se vrátí ze zahraničí, dobře přijímala. Potencionální odchody českých odborníků do zahraničí by podle Maliny mohl kompenzovat příliv lékařů a zdravotního personálu ze zemí východní Evropy.

Zdravotních sester je za hranicemi nedostatek

V zahraničí však nemají zájem pouze o lékaře, ale i o kvalifikované sestry. Odhaduje se, že ve Velké Británii bude v roce 2008 chybět 35 tisíc sester, ve Finsku to bude v roce 2010 112 tisíc sester. „Přitom odpovídající vzdělání i jazykové znalosti má dnes většina českých vysokoškolsky vzdělaných sester,“ podotýká vědecká sekretářka České asociace sester Dana Jurásková.

Bude málo zubařů?

„Počet lékařů a jiných odborných pracovníků se bude v budoucnu v českém zdravotnictví zvyšovat,“ říká Antonín Malina. V současné době podle něj připadá na jednoho lékaře přes dvě stě občanů, což odpovídá evropskému průměru. Přibývat však bude i dříve narozených lékařů. Stárnutí mužů a žen v bílých pláštích by se mělo projevit zejména v kožním lékařství, klinické biochemii nebo psychiatrii. Do patnácti let očekávají odborníci výrazný úbytek stomatologů. Důsledkem stárnutí populace bude také větší potřeba geriatrů, diabetologů a onkologů. Podle Maliny bude vzrůstat počet pacientů odkázaných na dialyzační přístroje.