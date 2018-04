V hodnotícím centru se zapotíte. Jak na nejnáročnější výběrové řízení

V hodnotícím (assessment) centru strávíte spoustu hodin, někdy i celý den. Připravte se na to, že projdete výběrem z většího počtu uchazečů, kteří plní na jednom místě stejné úkoly.

Čeká vás řada úkolů, ve kterých zaměstnavatelé zjišťují, jak umíte komunikovat, prezentovat se, prosadit se v kolektivu. "Zaměstnavatel porovnává výkony a chování uchazečů. Jsou hodnoceni v situacích simulujících reálné problémy. Už se neposuzuje vzdělání, profesionální zdatnost a zkušenosti, ale především osobnostní předpoklady nezbytné pro výkon dané práce," říká Ján Trgala, generální ředitel personální společnosti Trenkwalder.

Do assessment centra se nejčastěji dostávají uchazeči, kteří se hlásí na obchodní pozice nebo do call center. Vybírají se v nich ale i manažeři a kandidáti na specializované nebo často obsazované pozice, na které se hlásí velké množství zájemců a je třeba rychle eliminovat ty nejméně vhodné.

Typické situace V assessment neboli hodnotících centrech jsou pro uchazeče připravené různé situace. Musí se správně vyrovnat: se záměrným nedostatkem času na úkol



s nutností rozhodnout se v časové tísni



s hodnocením ostatních členů skupiny



s pocitem psychické nestability



s obtížnými až zdánlivě neřešitelnými úkoly



s nutností prezentovat a obhájit své názory



Těžké bylo mluvit před skupinou

Pro Lucii Zbrožkovou, která se do assessment centra dostala jako kandidátka na pozici osobního bankéře, bylo nejtěžší mluvit a prezentovat se před větším množstvím hodnotitelů. "Při plnění úkolů na nás dohlíželi jedna personalistka a tři ředitelé, kteří vybírali kandidáty pro svou pobočku. Celkem nás bylo osm uchazečů a strávili jsme společně asi pět hodin. Nejhorší pro mě byl začátek - mluvit, prezentovat se před tolika lidmi... Do té doby jsem měla zkušenost jen s individuálními pohovory," říká mladá žena.

V úvodu se měla představit ve třech minutách. V dalším úkolu musela dobře "prodat" zase kolegu. "Byli jsme rozdělení do dvojic a po 15 minutovém povídání jsem měla kolegu v pěti minutách představit, vypíchnout jeho schopnosti, úspěchy a prospěch pro banku," popisuje Lucie.

V dalším bodu výběrového řízení se uchazeči rozdělili do dvou týmů. Měli připravit nabídku pro firemní klientelu podle zadaných kritérií. Hodnotitelé sledovali u každého prosazení se, týmovou práci, vůdčí schopnosti a výslednou prezentaci.

Hra na manžele, kteří chtějí pojištění

A dál? Následovala modelová situace: "Pracovníci banky hráli manžele, kteří pojedou lyžovat do Alp a mým úkolem bylo nabídnut cestovní připojištění, které jsem měla popsané na lístečku. Cílem nebylo jen prodat dané připojištění, ale zjistit o rodině co nejvíce informací, udělat komplexní analýzu potřeb a připravit se na budoucí prodej ihned," říká Lucie.

Na konci centra všichni účastníci měli zhodnotit celý den. A také vyplnit papíry, zda mají o pozici zájem, kdy mohou nastoupit a jakou mají představu o výši finančního ohodnocení. Jak Lucie dopadla? "Z přítomných ředitelů si mě nikdo nevybral, ale personalistka můj životopis a shrnutí z hodnotícího centra předala dál a šla jsem pak už na individuální pohovor se dvěma řediteli. Do banky jsem nastoupila na jiné místo."

Jak na výběrové řízení Dostavte se včas a na správné místo, a to v oblečení odpovídajícím pracovní pozici, o kterou se ucházíte.



Vyhněte se všem nápadnostem, které mohou působit jako tzv. „haló efekt” proti vám. Je to například nepřiměřené oblečení, výstřední módní doplňky, příliš mnoho šperků, silná kolínská…



Nemluvte příliš, nenabízejte hned tykání všem adeptům, zapomeňte na vulgarismy a slang.



Vypněte si mobil.



Centra šetří čas a peníze

Assessment centra dělá většina firem. Stojí je to pěkné peníze, náklady na testování se šplhají do desítek tisíc korun. I přesto jsou pro firmy zajímavá. "Mimo jiné i z časových důvodů. Jednotliví manažeři se mohou účastnit jednoho centra místo mnoha pohovorů. A samozřejmě je tu i úspora nákladů, které by vznikly v případě přijetí nevhodného kandidáta, jenž neprošel tak důkladným testováním a hodnocením," říká Ján Trgala z Trenkwalderu.

Některé firmy volí interní centrum, to v případě, že v organizaci pracuje psycholog se zkušenostmi v této oblasti výběru zaměstnanců. Jinak je výhodnější zvolit externího dodavatele, tedy poradenskou firmu, která má praxi v realizaci center.

"Někteří lidé se účastní těchto výběrových řízení jen s velkým sebezapřením nebo se jich dokonce odmítají zúčastnit. Tento postoj závisí i na věku kandidátů, zejména starší osoby přistupují k tomuto typu výběru s obavami," říká Ján Trgala.

Podle personalisty by se lidé testování neměli vyhýbat, i když se domnívají, že neuspějí. "Jde o velmi důležitou osobní zkušenost nejen z hlediska poznání nové metody výběru zaměstnanců, což může být užitečné při příštích pokusech získat práci, ale i z hlediska lepšího sebepoznání. Pokud mají uchazeči s assessment centrem negativní zkušenost, vypovídá to o tom, že nebylo profesionálně připraveno."