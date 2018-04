Co čekat, když vaše banka zkrachuje

Jsou-li vaše vklady pojištěné, máte lepší výchozí pozici

Vybrané bankovní služby v české i cizí měně jsou tzv. ze zákona pojištěné (tj. dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách). To znamená, že v případě krachu banky automaticky o své peníze nepřijdete, ale vyplatí vám jejich náhradu podle stávající právní úpravy Fond pojištění vkladů (dále jen FPV). Nebude to však celá částka. Pojištěno je na jednu fyzickou či právnickou osobu (jedno rodné číslo, příp. IČo) jen 90 % vkladu, nejvýše však 25 tisíc euro (přepočteno na českou měnu cca 630 tisíc korun).

Než však dojde k samotné výplatě náhrad, musí FPV obdržet písemné oznámení ČNB, že ta která banka není schopna dostát svým závazkům a má vyplácet. Toto oznámení musí být vydáno nejpozději do 21 dní ode dne zjištění tzv. rozhodné skutečnosti (tj. od okamžiku, kdy příslušná banka oznámila, že nemůže dostát svým závazkům). Následně fond po dohodě s Ministerstvem financí a ČNB stanoví den zahájení výplat a tuto skutečnost uveřejní (v tisku, na internetu, písemným oznámením v pobočkách zkrachovalé banky apod.).

Fond musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oznámení ČNB vydáno. Během této doby FPV zajišťuje poklady ze zkrachovalé banky a proběhne nabídkové řízení banky, která bude náhrady vyplácet.

jaké doklady potřebujete k výplatě náhrady za vklad Platný občanský průkaz, příp. cestovní pas (cizinec)



Úředně ověřená plná moc vystavená výhradně pro výběr náhrady z FPV s platným dokladem totožnosti zmocněné osoby



Pravomocné usnesení soudu o dědictví (originál, příp. úředně ověřená kopie) s platným dokladem totožnosti dědice

Uvedenou tříměsíční lhůtu však ČNB po dohodě s ministerstvem financí může v mimořádných případech na žádost FPV prodloužit o další 3 měsíce, a to nejvýše dvakrát. Taková situace může nastat snad pouze v okamžiku, kdy FPV nedisponuje potřebnými financemi a nepodařilo se mu ani na peněžních trzích je opatřit (vypůjčit). Při nejhorší variantě se tak mohou klienti zkrachovalé banky dočkat náhrady za své vklady až po 10 měsících.



Právo vkladatele (tzv. oprávněné osoby) na plnění z FPV se promlčí uplynutím 5 let ode dne zahájení výplaty náhrad. V této lhůtě by tedy mělo být možné vyřešit v případě úmrtí původního vlastníka úspor i dědické řízení.

Výpočet náhrady se provádí vždy v české měně ke dni zahájení plateb. Přepočet na českou měnu se provádí podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB ke dni, kdy bylo FPV sděleno, že konkrétní finanční instituce není schopna dostát svým závazkům a FPV má plnit.

Křištálová lupa

Pojištěné vklady vám částečně nahradí

Všechny účty v bance, které znějí na jedno jméno, rodné číslo a bydliště (u fyzické osoby) a název, IČo a sídlo firmy (u právnických osob) jsou pojištěnými vklady. Náhrada za vklady a úspory na takovýchto účtech (běžné účty, termínované vklady, spořicí účty či vkladní knížky) uložené by v tomto okamžiku činila 90 % vkladu, max. 25 tisíc euro. Limit se týká vždy souhrnu všech účtů evidovaných u jednoho (zkrachovalého) subjektu, například banky, na jejich majitele.

Pokud by tedy došlo ke krachu banky, jakožto součásti širší finanční skupiny, výplaty náhrad se budou týkat pouze banky. Ostatních dceřiných společností se nijak nedotknou. V opačném případě, tedy v potížích by se ocitla dceřiná společnost - např. stavební spořitelna, pak svou matku neohrožuje. Vklady na stavebním spoření jsou totiž rovněž pojištěny ve smyslu zákona o bankách (vztahují se na ně i samostatné limity).





výpočet náhrady za pojištěný vklad Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné osoby u banky, včetně jejích podílů na účtech vedených pro dva a více spolumajitelů.



Podíl spolumajitele účtu je roven zlomku, v jehož čitateli je celková částka na účtu a ve jmenovateli počet spolumajitelů, pokud oprávněné osoby při založení či dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu. Od výsledné částky se odečtou splatné závazky téže osoby vůči bance.

Zdroj: § 41d ods. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Spotřebitelské úvěry, kreditní karty a hypotéky budete i nadále splácet

Náhradu svých úspor ze zkrachovalé banky, kterou vyplácí Fond pojištění vkladů, dostane každý klient očištěnou o jeho splatné závazky. To znamená, že pokud splácíte úvěr řádně a včas, náhradu získáte ze svých vkladů, od nichž se odečtou řádné splátky a splátky úroků. Zbývající část budete splácet dále, ovšem již právnímu nástupci (např. jiné bance) zkrachovalého peněžního domu.

V případě kreditní karty dojde ke zmrazení dohodnutého limitu, který již nebude možné dále čerpat. Vaší povinností tak bude pouze úvěr splácet dle dohodnutých podmínek.

Cennosti uložené v pronajaté bezpečnostní schránce si normálně vyzvednete

Pobočky zkrachovalého finančního domu jsou zamčené a vy máte v jeho trezoru uložené cennosti. Jak se k nim dostanete? Své uložené věci, dokumenty a podobně z bezpečnostních schránek krachující banky získáte velmi jednoduše – vyzvednete si je. Věci v sejfech nejsou majetkem banky (banka ani nezná jejich obsah) a tudíž nejsou součástí majetkové podstaty rozdělované věřitelům.

Penzijní připojištění patří k nepojištěným vkladům, o úspory na nich tak můžete přijít docela

Přestože penzijní připojištění nepatří k vkladům pojištěným, odborníci považují úspory na nich za jedny z nejbezpečnějších. Zákon o penzijních fondech totiž stanoví poměrně přísná pravidla, za nichž mohou fungovat. Určují například, kam penzijní fondy mohou vklady svých klientů investovat, kdy mají informovat ČNB o přesunu majetku atp.

Podíváme-li se na penzijní připojištění pohledem běžného klienta, je třeba říci, že zde je kladen důraz více na předcházení potížím. Pokud k nim však už dojde, další garance zde bohužel chybí.