Co chtějí zaměstnavatelé po lidech?

Možná patříte mezi absolventy, kteří marně hledají práci a přemítají proč. Nároky zaměstnavatelů na jejich podřízené rok od roku rostou a je potřeba s nimi držet krok. Nejvíce se očekává od vysokoškoláků. "Zaměstnavatelé požadují především lidi schopné domluvit se bez problémů v cizím jazyce a ochotné řešit problémy a nést odpovědnost," říká Jiří Vojtěch z NÚOV.

Zaměstnavatelé si navíc myslí, že právě v těchto ohledech by se měla nejvíce zlepšit i příprava na školách. Průzkum Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze ukázal, že nejnižší nároky mají zaměstnavatelé na absolventy středních odborných učilišť. Jde o profese, jako je například chemik laborant, klempíř, automechanik, zámečník, lakýrník, čalouník. Od nich zaměstnavatelé kromě odborné zdatnosti požadují i porozumění pracovním instrukcím a ochotu učit se.

Od maturantů se pak kromě těchto dovedností vyžaduje schopnost používat výpočetní techniku. Od absolventů vyšších odborných škol se očekává, že jejich znalosti a schopnosti budou na znatelně vyšší úrovni, než je tomu u středoškoláků. Celkově nejvyšší požadavky kladou zaměstnavatelé na absolventy VŠ. I kvůli vyšším pozicím, které zastávají, vyžadují od nich větší samostatnost a ochotu nést následky jejich, i třeba chybných rozhodnutí.



Nedostatek praxe může být výhodou



V názoru, zda je lepší zaměstnanec bez předchozí praxe, nebo naopak se zkušenostmi, se zaměstnavatelé rozcházejí. Skóre firem, které absolventům fandí a které je naopak spíše odmítají, je podle průzkumu 40 na 28 procent. Více je těch, které si své zaměstnance raději vychovají sami. Nejčastěji absolventy zaměstnávají především větší firmy s více než 500 zaměstnanci a dále firmy velikosti 101-250 zaměstnanců.

Zdroj: NÚOV









"Předností absolventů je nezatíženost předchozími pracovními návyky - to zdůrazňují především největší firmy," říká Pavla Kalousková, jedna z autorů studie Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze (NÚOV). A čeho si ještě zaměstnavatelé cení na absolventech nejvíce? Výhodou jsou čerstvé odborné znalosti, jazykové dovednosti a to, že si s počítačem rozumějí daleko více než někteří jejich starší kolegové. Absolventi také mohou nahradit pracovníky odcházející do důchodu a omladit přitom pracovní kolektiv.Někteří zaměstnavatelé se podle studie NÚOV obávají, že první pracovní poměr je pro absolventa spíše dočasné řešení začátku kariéry a že po zapracování zamíří jinam. Kromě nedostatku pracovních zkušeností odrazuje některé zaměstnavatele to, že musí věnovat delší dobu na zapracování absolventa. Když už ho tedy zaměstnají, pak raději toho, kterého poznali ještě před uzavřením pracovního poměru. Ať pro ně pracoval prostřednictvím odborné stáže nebo jako brigádník.Možná nemůžete najít místo, protože nabídka vašich schopností a odbornosti nevyhovuje současné poptávce. Šetření prokázalo, že zhruba polovina firem nemá zájem o nekvalifikované pracovníky. Nezájem je i o pracovníky do pozic nižší administrativy. Zato zaměstnavatelům již delší dobu chybějí absolventi strojírenských oborů. "Asi polovinu poptávky tvoří požadavky strojírenských společností na odborná místa," říká Romana Nespěšná z brněnské personální agentury. Poptávka je i po lidech, kteří se vyznají v informačních technologiích, vystudovali obory ze skupiny elektrotechnika a telekomunikace. Chybějí i stavbaři, zedníci a řemeslníci.Ochota učit se 34,9 %Umět nést odpovědnost 34,2 %Čtení a porozumění pracovním instrukcím 32,7 %Zběhlost v cizích jazycích 50,5 %Schopnost řešit problém 46,5 %Umět nést odpovědnost 42,5 %Zběhlost v cizích jazycích 47,6 %Schopnost rozhodovat se 40,0 %Schopnost řešit problém 40,0 %Zběhlost v cizích jazycích 58,5 %Schopnost řešit problém 51,3 %Umět nést odpovědnost 48,0 %Procentní zastoupení zaměstnavatelů, kteří u dané schopnosti vyjádřili, že by se na její rozvoj měla škola více zaměřit.