Co chybí absolventům nastupujícím do zaměstnání?

Drahomíra Jiráková, tisková mluvčí McDonald's: Máme s absolventy dobré zkušenosti, jen někteří se trochu moc ostýchají komunikovat.Petra Štovíčková, Procter and Gamble: S absolventy vysokých škol jsme spokojeni. U studentů dnes vnímáme určitou změnu v myšlení, která se shoduje s trendy vývoje naší společnosti. Zejména však vidíme posun v jejich dlouhodobějším plánování kariéry a profesního růstu u budoucího zaměstnavatele či v dynamičtějším způsobu komunikace. V daleko větším rozsahu využívají počítačů a služeb internetu. Mezi silné stránky absolventů považujeme jejich teoretické znalosti, znalost angličtiny a mnohdy i znalost dalších cizích jazyků a schopnost práce s počítači. Uvítali bychom ale větší iniciativu a aktivitu nejen ve škole, ale také i v mimoškolní činnosti, stejně jako jejich rozvinutější vůdčí schopnosti.Lucie Urbánková, Verlag Dashofer: U nás našla uplatnění řada absolventů, zejména vysokoškoláků. Jejich nejčastějším nedostatkem byla povrchní znalost práce na PC, obzvláště pak práce s excelem. Řadě z nich pak dále chyběl všeobecný ekonomický rozhled. Předpokládám, že pokud si vybrali určitý obor, do kterého nastoupili, tak by měli již od prvních okamžiků projevovat alespoň snahu o zvládnutí používání základních ekonomických ukazatelů v praxi. I jejich právní povědomí bylo poměrně nízké. Protože jsme odborné nakladatelství ekonomické a' právní literatury, měli by uchazeči mít alespoň představu o našem právním systému, legislativním procesu a orientovat se v základních právních normách.