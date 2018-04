Co dál po konkursu na PI?

Přinášíme vám aktuální a praktické informace týkající se situace věřitelů společnosti Private Investors.

Jak se stát členem Asociace poškozených PI/OI

V pondělí 4. června proběhla schůzka předběžného výkonného výboru, který teď pracuje na založení Asociace a přípravě ustavující valné hromady. Ve výboru jsou mimo jiné dva právníci. Ustavující valná hromada Asociace by se měla konat v druhé polovině příštího týdne (pravděpodobně ve čtvrtek 14.6.). Po této valné hromadě bude zažádáno o registraci vzniklého sdružení u příslušných orgánů státní správy a bude otevřen účet Asociace.

Zhruba v polovině příštího týdne budou také zprovozněny internetové stránky Asociace na adrese www.appi.cz, kde bude možné se předběžně zaregistrovat a kde budou rovněž k dispozici oficiální informace o celé kauze PI. Předběžný výkonný výbor předpokládá, že bude možné se do Asociace (po její registraci) přihlásit i přes tyto internetové stránky.

Jak bude vypadat odškodnění u Garančního fondu

Podle zákona se náhrada poskytne z Garančního fondu zákazníkům obchodníka s cennými papíry v případě, že Fond obdrží písemné oznámení Komise učiněné v dohodě s ministerstvem financí o tom, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům a že nejsou vyhlídky na to, že bude schopen tak učinit. Náhrada bude také poskytnuta případě, že soud vydal rozhodnutí přímo související s finanční situací obchodníka s cennými papíry, které má za následek, že zákazníci nemohou účinně uplatňovat své nároky vůči obchodníkovi s cennými papíry.

Fond poté v dohodě s KCP a MF neprodleně uveřejní skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky a rovněž tak místo, způsob, lhůtu pro přihlášení nároků a zahájení výplaty náhrad z Fondu, resp. další skutečnosti související s přihlášením nároků. Lhůta pro přihlášení nároků nebude rozhodně kratší než 5 měsíců od uveřejnění této skutečnosti. Existují však i zákazníci, kterých se výplata náhrad netýká. Patří mezi ně především obchodníci s CP, institucionální investoři či města a obce.

Jaká bude výše náhrady

Zákon stanoví, že pro výpočet náhrady z Fondu se sečtou hodnoty všech složek zákaznického majetku připadajícího na zákazníka, a to s připočtením úroků nebo jiných výnosů. Tento součet musí zahrnovat také spolumajitelský podíl zákazníka na zákaznickém majetku připadajícím na jiné zákazníky. Od výsledné částky součtu se odečte hodnota zákazníkových závazků vůči obchodníkovi s cennými papíry splatných ke dni, kdy Fond obdržel oznámení od KCP a MF.

Jak nás informovala KCP, bude toto oznámení Fondu zasláno jakmile se zjistí relevantní informace o stavech na klientských účtech vedených společností a budou zmapovány pohledávky zákazníků za společností Private Investors. V současnosti je však obtížné předjímat, kdy se tak ve skutečnosti stane, neboť šetření stále probíhá a ani Komise nedokáže odpovědět na otázku, kdy bude ukončeno.

Je však zajímavé, že pro výši náhrady jsou určující hodnoty, které ke dni, kdy Fond obdrží oznámení od KCP a MF, vyplývají ze smluvních ujednání mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem nebo z právních předpisů, s tím, že je-li to možné, se při stanovení hodnoty vychází z tržních cen. Je tedy docela dobře možné, že pokud byl Váš majetek ke dni 18. května (pátek před vyhlášením úpadku PI) kupříkladu 200 000 Kč v amerických akciích, a Garanční fond by oznámení od KCP a MF obdržel řekněme na začátku prázdnin a mezitím by se hodnota těchto akcií vyšplhala na 250 000 Kč, budete moci uplatňovat nárok na 90% z této částky a nikoliv z původních 200 000 Kč.

Výplata náhrad z Fondu pak bude muset být zahájena nejpozději do 3 měsíců od ověření přihlášených nároků a stanovení částky nároku, nejpozději však do 10 měsíců ode dne, kdy fond obdržel oznámení od KCP a MF. Na žádost Fondu však KCP může ve výjimečných případech prodloužit tyto lhůty až o 3 měsíce.

Co dělat v případě, že váš majetek u PI byl vyšší než 400 tisíc

V takovémto případě vám nebude zřejmě zbývat nic jiného než přihlásit svojí pohledávku v rámci konkursního řízení, které bylo na společnost Private Investors vyhlášeno minulý pátek 1. června. Pohledávku vůči PI je potřeba uplatnit u správce konkursní podstaty, a to nejlépe do jednoho měsíce ode dne prohlášení konkursu. Správcem konkursní podstaty byla ustanovena pražská advokátka Božena Konvalinková. Podrobnosti o konkursu a konkursním řízení můžete nalézt v aktuálním znění zákona o konkursu a vyrovnání. Těm z vás, kteří si chtějí ušetřit námahu a koordinovat svůj postup s ostatními věřiteli, doporučujeme členství v APPI.