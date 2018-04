Co dělá z rovných chlapů klevetnické baby?

Typická žena volí raději metodu nepřímou, kritiku druhých po straně. Šťavnatou, plnou podrobností a pocitů… Tu ženu nelze ovšem krátkozrace vinit ze záludnosti: typická žena je tvorem fyzicky slabším než muž -a je si geneticky vědoma, že přímý střet by při stupňování konfliktu nutně pro ni dopadl tragicky. Žena muže nepřetlačí. Muž má na obranu svých pracovních práv své pěsti a svaly, žena má dobře nabroušený jazyk.

Mnozí z vás však mohou namítnout: „U nás v práci rozšiřují postranní šeptandu chlapi minimálně stejně jako ženské…“ Co udělalo z chlapů tvory, kteří sahají k nepřímým, postranním metodám pomlouvacího pracovního boje? Jsem přesvědčen, že to byla dlouhá léta pokřiveného socialistického systému, která v nás dosud přežívají a mnohdy dále jako rakovina bují.

Od poloviny minulého století přestalo u nás platit, že si i silný chlap prosadí svá práva přímo. Chlapští soudci držící se práva proti zběsilé smečce totalitních zločinců -takoví byli v padesátých letech posíláni do uranových dolů. A ještě v sedmdesátých letech se všichni čestní muži, kteří se hlasitě ozvali proti sovětské okupaci, museli bezmocně dívat na zborcení kariéry nejen své, ale i svých dětí, které nemohly studovat úzkoprofilové vysokoškolské obory.

A tak se i z chlapa stal tvor, který na přímou výzvu k pracovním problémům mlčí, ale po straně nadává o to více. Chlap zženštil - v negativním smyslu toho slova. Stupeň postranní šeptandy na vašem pracovišti, milí čtenáři, je přímo úměrný zbytkovému socialismu. Co proti tomu dělat? Jedinec sám zmůže málo. Ale: lze se inspirovat zeměmi, kde nikdy křivost socialismu nepoznali. Cestujte, kontaktujte, jezděte tam, zvěte sem, dychtivě se informujte: jak to chodí v Kanadě, Austrálii, USA, Švýcarsku, Finsku. Napodobujte. A když změna zaměstnavatele pro vás nepadá v úvahu? Pak zajeďte na obdobné pracoviště na Ukrajinu. Po návratu vám úroveň intrik u vás bude připadat ještě zlatá!