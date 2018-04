Co dělají Češi po práci? Pracují!

Anketa probíhala na personálním serveru Job3000.cz od 1. do 31. května tohoto roku a zúčastnilo se jí 1053 respondentů. Podle jejích výsledků má k řádnému zaměstnání ještě brigádu 12 % respondentů, dvě zaměstnání 7 % respondentů a 8 % jich mimo práci navíc podniká. Podrobné výsledky ankety ukazuje Graf 1.

Podle Josefa Nechvátala, majitele personálního serveru Job3000.cz, naznačují výsledky ankety nejen to, že jeden příjem přestává mnoha lidem stačit, ale také na vysokou míru vlastní aktivity a podnikavosti mezi zaměstnanými lidmi.

„Sekce našeho pracovně-zprostředkovatelského serveru Job3000.cz, ve které se soustředí nabídky brigád nebo polovičních pracovních úvazků, patří k nejnavštěvovanějším. Zájemců o přivýdělek k základnímu příjmu stále přibývá, to je ostatně ale také důsledek stále lepších a kvalitnějších služeb internetových zprostředkovatelen práce. Hledat si brigádu a neopustit přitom zdi domova není dnes už žádný problém – tak proč to nezkusit, když se peněz nedostává“ komentuje Josef Nechvátal.

Anketa také ukázala, že se nezanedbatelná část zaměstnanců věnuje podnikavým činnostem, jako je MLM (multi-level marketingový prodej), finanční poradenství nebo jinému podnikání. Takový trend může podle slov Josefa Nechvátala naznačovat, že když už lidé nepodnikají prvoplánově jako hlavní a jediný zdroj výdělku, tak se alespoň realizují mimo svůj pracovní poměr. „Je to ideální způsob, jak si v praxi a bez závažného finančního dopadu na rodinný rozpočet ověřit, zda máte podnikatelské schopnosti, dostatečnou sebekázeň a obstojné komunikační dovednosti, zda na sobě dokážete tvrdě pracovat, zda jste dostatečně aktivní a kreativní. Odtud pak už není těžké přejít na podnikání jako hlavní zdroj příjmů, ukáže-li se, že to půjde a že to má smysl,“ dodává.





Tak é patříte mezi skupinu lidí, která si po práci přivydělává? Přestal vám jeden příjem stačit? Napište nám své názory.