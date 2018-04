Co dělat, aby vás neokradli, a jak si počínat, když už vás okradou

Když vás zloděj obere o platební kartu, okamžitě ji zablokujte. Každá banka má zvláštní telefonní nonstop linku. Číslo si zapište a noste je jinde než kartu. Za blokaci zaplatíte podle typu karty, u elektronické je to nejčastěji 100 až 200 korun, u embosované to může být i 2 000 korun. Čísla na blokaci karty: Česká spořitelna: +420 582 405 405 ČSOB a Poštovní spořitelna: +420 495 800 111 GE Money Bank: +420 272 771 111 Komerční banka: +420 224 412 230 (Visa, MasterCard), +420 224 412 241 (American Express) UniCredit Bank: +420 221 118 540, +420 224 221 017

Pokud vás okradli o peníze a nechcete se narychlo vracet domů, můžete si nechat poslat z Česka hotovost. Nejlevnější a nejrychlejší je to přes některou ze specializovaných organizací, jako je Western Union nebo Chequepoint. Chequepoint si účtuje za zaslání částky do 8 500 korun poplatek 250 korun, za vyšší sumy pak 3 procenta z objemu. Stačí, aby někdo v Česku zašel s občankou a penězi na pobočku, vyplnil formulář, zaplatil poplatek a zavolal vám číslo převodu (ID kód). Do 24 hodin budete mít peníze v pobočce v místě vašeho pobytu. I banky umějí vydat náhradní hotovost či platební kartu, ale trvá to několik dní a služba stojí okolo 3 000 korun.