Co dělat, abych dostal zaslouženou odměnu?

Sebeprosazení se lze do značné míry naučit. Existuje pro to široká paleta postupů, všechny se bohužel do rubriky nevejdou. Kromě rady, že můžete absolvovat kurz o prosazování či si o něm přečíst knihu, vám nabízím další radu, jak si sebeprosazení nacvičit v běžném životě. Napište třeba o svých zkušenostech z praxe či nápadech do odborného časopisu. Vaši kolegové si jistě článku všimnou, když je skromně upozorníte. Můžete se přihlásit s příspěvkem na konferenci či seminář, které jistě ve vašem oboru bývají na regionální či celostátní úrovni.

Domluvte si konzultaci s nadřízeným, sdělte mu své návrhy a nápady a chtějte znát jeho názor. Zalichotí mu to. Požádejte dobrého přítele, aby sledoval vaše chování a pomáhal vám ke zlepšování v sebeprosazení. Na druhou stranu můžete najít někoho, kdo je ještě zakřiknutější než vy, a učit ho, jak se prosadit. Nebojte se na pracovišti vstoupit do veřejného řešení problémů, přebírejte odpovědnost.

Mluvte o svých úspěších a nápadech v rodině a s přáteli mimo pracoviště. Pochvalte se před svými dětmi, chvalte se před manželkou. I když vás označí za ješitného, vydržte. Veřejně obhajujte svá práva, třeba při setkání s neochotným prodavačem nebo číšníkem. Nebojte se říkat komukoliv ne na neoprávněný požadavek. Seznamujte se s novými lidmi, staňte se bavičem na návštěvě u známých. Nezapomeňte také na řeč těla. Stůjte vzpřímeně, dívejte se do očí, mluvte důrazně a klidně. Trénujte to doma třeba před zrcadlem. Pobavíte sebe i rodinu, ale vydržte. A mějte stále na paměti, že nestačí jen dovednost sebeprosazení, musíte mít i co prosazovat.