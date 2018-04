Co dělat aneb Průvodce českého investora finanční krizí

Investice do akcií

Máte-li české akcie, tak rozhodně nepropadejte panice. S rozmyslem zhodnoťte, jak rizikové jsou akcie, které máte. Akcie velkých společností jsou bezpečnější.



Dobrou metodou, jak zhodnotit peníze, je pravidelné měsíční investování menších částek do spolehlivého akciového fondu. Spolehlivostí je míněna dostatečná velikost a zkušenosti. Výběr fondu podle regionu nebo sektoru už potom představuje tržní riziko, spolehlivost fondu by měla omezit jeho mimotržní rizika.



Je třeba mít na paměti, že takové investice se vyplatí až za několik let. Proto se nebojte menších ani větších propadů akciových fondů. Zhodnocení přijde později.

Vliv krize na obligace

Státní dluhopisy vyspělých ekonomik, tedy například i USA, skutečně výrazně posílily. Další posílení lze očekávat jen v případě, že by se stav světové ekonomiky dále podstatně zhoršoval. Složitější situace nastává u podnikových a regionálních dluhopisů.

Podnikové dluhopisy měly v poslední době tendenci spíše oslabovat kvůli obavám z problémů světového hospodářství. Regionální (i české) dluhopisy jsou ovlivňovány hlavně výhledem vývoje místních sazeb centrální banky.

Fondy peněžního trhu

Fond peněžního trhu je dobrá alternativa pro hodně konzervativní investory. Ještě o něco konzervativnější jsou termínované vklady. Fond peněžního trhu má proti termínovaným vkladům několik drobných výhod: okamžitou likviditu (u termínovaného vkladu musíme počkat po dobu jeho trvání), teoreticky mírně vyšší výnos a po šesti měsících je výnos bez daně.

Nemovitostní fondy, resp. nemovitosti obecně

Nemovistosti současnou situací spíše trpí. Jednak kvůli slabší výkonnosti ekonomiky obecně, a jednak kvůli vyšší opatrnosti kupujících.

Investice do komodit jako záloha

Komodity obecně jsou velmi rizikové, proto jsou vhodné je pro zkušené investory se schopností přijímat případné neúspěchy. Zlato je výjimka, protože to je spíše specifické finanční aktivum než běžná komodita.

Do zlata mohou investovat část svých prostředků extrémně opatrní a konzervativní investoři. Uloží si tak část peněz jako jištění proti velmi nepříznivému vývoji světové ekonomiky. Investovat do zlata můžete přes futures kontrakty přes internet. Nejjednodušším způsobem, jak investovat do zlata, je koupě zlatého šperku. Čtěte o výnosu, při investování do zlata.

Hypotéku dostane méně zájemců

Banky si nyní více prověřují, zda je žadatel o hypotéku schopen splácet. Ten, kdo v minulosti dostal jen tak tak hypotéku, dnes pravděpodobně nebude moci tímto způsobem nemovitost financovat. Krize ovšem nahrává dalšímu poklesu úrokových sazeb a tedy i nižším splátkám hypotečních úvěrů.

Otázkou je, jakou fixaci by měl žadatel o hypotéku zvolit. "Domnívám se, že úrokové sazby hypoték dosáhly v letošním srpnu svého maxima. V následujících měsících očekáváme jejich mírný pokles, který se může ještě dál prohloubit. Proto bych v současné chvíli volil spíše kratší fixaci úrokové sazby - jednoleté, dvouleté," říká specialista na hypotéky Luboš Svačina.

Penzijní připojištění je nejbezpečnější

Zákon by měl zajistit, že penzijní připojištění patří mezi nejbezpečnější způsoby uložení prostředků na dlouhou dobu. Ale pro většinu lidí je lepší příliš neexperimentovat.

Situace je tedy stále mimořádně nejistá. Pokud má někdo peníze, které je ochoten riskovat, a počítá s tím, že bude muset nějakou dobu počkat, za což by se měl dočkat vyššího výnosu, pak je možné investovat.

Lepší než velká jednorázová investice je metoda menších postupných investic. V každém případě je nutné si uvědomovat jaké riziko investicí podstupujeme.