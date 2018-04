Co dělat, když banka zkrachuje. Poradíme, jak nepřijít o peníze

Nepřehlédněte ČNB doručí FPV oznámení o platební neschopnosti banky.

FPV zahájí přípravu výplat - zjistí seznamy klientů a jejich nároky, technické zajištění výplat, zajistí koordinaci s agentskou bankou, informační servis.

Do 20 dnů od doručení oznámení o platební neschopnosti dochází k zahájení výplaty náhrad vkladů prostřednictvím vybrané banky.

Nárok může vkladatel uplatnit do 3 let od zahájení výplaty náhrad vkladů.