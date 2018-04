Co dělat, když hledáte práci a máte nějaké postižení

1) Vzdělávejte se

Pokud budete mít vyšší vzdělání, povědomí o více oborech, více certifikátů o absolvovaných kurzech a školeních, tím větší šance je, že najdete zaměstnání, kde se dobře uplatníte.

Využívejte možností na rozšíření vzdělání jak jen to jde. Jestliže jste se přiřadili mezi handicapované teprve nedávno, nebo měníte zaměstnání, využijte např. nabídek rekvalifikačních kurzů úřadů práce.

2) Preferujte osobní kontakt

Osobní kontakt je při představování se a žádání o zaměstnání ve vašem případě vždy lepší. Svým osobním šarmem, úsměvem a vhodnými odpověďmi a otázkami se vám jistě podaří zbořit bariéry, které váš případný zaměstnavatel může mít se zaměstnáním handicapované osoby. Pokud jste schováni pouze za telefonní linku, je mnohem jednodušší vás odmítnout.

3) Dokažte, že na to máte

Nabídněte, že zdarma svoji práci na vysněném pracovním místě předvedete. Řiďte se heslem "když na to máš, tak to ukaž". Často si zaměstnavatel nedokáže představit, že práci zvládnete stejně dobře, jako kdokoliv jiný a případné překážky odstraníte nějakou pomůckou, či jen jiným nastavením rozlišení monitoru počítače.

4) Vysvětlete zaměstnavateli, že se vyplatí vás zaměstnat

Ne každý zaměstnavatel (většinou ti malí, zaměstnávající do 25 osob) ví, že pro ZTP může např. čerpat příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa od úřadu práce (bližší info o podmínkách nároku na tento příspěvek se dozvíte na úřadech práce).

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci musejí plnit podíl zdravotně postižených osob, jinak odvádějí peníze do státního rozpočtu. To znamená, že pokud vás zaměstnají, nejen, že odvedete práci, ale zaměstnavatel ušetří peníze, které by jinak odváděl státu.

5) Organizujte se

Neváhejte a staňte se členy organizací, které sdružují osoby se zdravotním postižením. Např. Roska, Sdružení zdravotně postižených, Liga za práva vozíčkářů, Tyflocentrum atd. Tato združení mívají vlastní program podpory zaměstnávání. Zaměstnavatelé, kteří jsou zvyklí postižené zaměstnávat se často přímo obrací na tyto organizace, které jim nabízejí vhodné zaměstnance z řad svých členů.

6) Vyžádejte si doporučení

V poslední době se vrací zvyk z dob první republiky a to jsou tkzv. doporučení od předchozího zaměstnavatele. Pokud jste se s předchozím zaměstnavatelem nerozešli ve zlém, vyžádejte si doporučení, kde bude uvedeno jakých dosahujete kvalit a jak jste schopní pracovníci. Takovéto dobré reference vám mohou výrazně pomoci a být podstatným plusem oproti ostatním uchazečům o totéž místo.

7) Využívejte alternativní úvazky

Pokud již delší dobu sháníte zaměstnání, slevte ze svých nároků a nehledejte zaměstnání na dobu neurčitou. Využívejte alternativní úvazky jako např. brigády, nárazové práce, pracujte z domu, přijměte zaměstnání na dobu určitou apod. Je dost možné, že když se osvědčíte, zaměstnavatel vám příště nabídne lepší podmínky zaměstnání. Jistá kontinuita byť nestálých zaměstnání je pro vás mnohem lepší vizitkou, než 2 roky bez práce.

8) Kombinujte způsoby hledání práce

Pro tuto radu platí "rozhoďte sítě a udržujte je funkční". Při hledání pracovního místa nespoléhejte na úřad práce, ale zaměstnání vyhledávejte pomocí internetových pracovních serverů, čtěte inzeráty apod. Nestyďte se říci svým známým, že sháníte práci. Čím víc lidí do svého problému angažujete, tím větší máte šanci, že se od někoho dozvíte o zajímavém místě. Buďte trpěliví, vše chce svůj čas.

9) Nebojte se začít podnikat

Potřebujete kvůli své nemoci zvláštní režim, nebo jen jste rádi sami sobě šéfem? Pak je ideální začít podnikat. Chce to jen nápad. Jste-li postižení a stanete se osobami samostatně výdělečně činnými můžete úřad práce žádat o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa a po dohodě může být poskytnut i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo.