Co dělat, když je váš obchodník s cennými papíry nesolventní

Zákonem č. 362/2000Sb, který novelizoval zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, byl zřízen Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále jen „Fond“). Z Fondu se zákazníkům obchodníků s cennými papíry poskytuje náhrada v případě, že Fond obdrží písemné oznámení Komise pro cenné papíry (dále jen „KCP“) učiněné v dohodě s Ministerstvem financí o tom, že obchodník s cennými papíry není z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací schopen plnit své závazky vůči zákazníkům ze zákonných a smluvních podmínek a že nejsou vyhlídky na to, že bude schopen tak učinit. Náhrada se též poskytne v případě, že soud vydal rozhodnutí přímo související s finanční situací obchodníka s cennými papíry, které má za následek, že zákazníci nemohou účinně uplatňovat své nároky vůči obchodníkovi s cennými papíry.

Fond po dohodě s KCP a Ministerstvem financí následně vhodným způsobem neprodleně uveřejní skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky, určí místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků a zahájí výplaty náhrad z Fondu a případně oznámí další skutečnosti související s přihlášením nároků. Lhůta pro přihlášení nároků přitom nesmí být kratší než 5 měsíců od uveřejnění zjištění dle předchozí věty.

Pro výpočet náhrady z Fondu se sečtou hodnoty všech složek zákaznického majetku připadajícího na zákazníka, a to s připočtením úroků nebo jiných výnosů. Součet podle předchozí věty musí zahrnovat vždy též spolumajitelský podíl na zákazníka na zákaznickém majetku připadajícím na jiné zákazníky. Od výsledné částky součtu se odečte hodnota zákazníkových závazků vůči obchodníkovi s cennými papíry splatných ke dni, kdy Fond obdržel oznámení o nesolventnosti obchodníka s cennými papíry.

Pro součet a odpočet jsou určující hodnoty, které ke dni, kdy Fond obdrží oznámení o nesolventnosti, vyplývají ze smluvních ujednání mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem nebo z právních předpisů s tím, že je-li to možné, se při stanovení hodnoty vychází z tržní ceny. Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené způsobem uvedeným výše, avšak nejvýše 400.000,- Kč pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.

Výplata náhrad Fondu musí být zahájena nejpozději do 3 měsíců od ověření přihlášených nároků a stanovení částky nároku, nejpozději však do 10 měsíců o uveřejnění insolventnosti obchodníka s cennými papíry. Mimo jiné též upozorňujeme, že prostředky svěřené obchodníkovi s cennými papíry zákazníkem nejsou majetkem obchodníka s cennými papíry a tedy ani nespadají do konkurzní podstaty v případě prohlášení konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry.

Postup při uplatňování zákonných a smluvních nároků

ohledně Fondu by měl být ten, že poté, co Fond po dohodě s KCP a Ministerstvem financí vhodným způsobem zveřejní místo, způsob, lhůtu pro přihlášení nároků a zahájení výplaty náhrad z Fondu a případné další skutečnosti, budete postupovat ve smyslu vydaného prohlášení.

Pro chránění finančních nároků klientů Private Investors jim doporučujeme vyhledat a uschovat veškeré výpisy z jejich zákaznických účtů a především výpis k datu 18.5.2001, který jim byl zaslán, aby mohli své nároky řádně uplatnit. V této souvislosti je ubezpečujeme, že stejné výpisy s aktuálním stavem účtů všech klientů ke dni 18.5.2001 budou předány příslušným orgánům.

Pokud budete chtít další informace, můžete se obrátit na:

a) Komisi pro cenné papíry, se sídlem Praha 1, Washingtonova 7, tel.: 02/ 21 09 61 11

b) Ministerstvo financí ČR, se sídlem Praha 1, Letenská 15, tel.: 02/ 57 04 11 11