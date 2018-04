Co dělat, když jste při nehodě poškozeným

Prásk. Ani nevím, jak jsem se stala účastnicí dopravní nehody. Přitom moje auto stálo zaparkované v řadě jiných. Řidička, která se chtěla v ulici otočit, ale nezvládla manévr a její nešikovnost odnesly naše přední i zadní dveře i blatník. No, ještě že existuje povinné ručení. O tom, jak postupovat a jaké nástrahy na člověka při řešení pojistné události čekají, jsem se přesvědčila na vlastní kůži.

Zjistěte rozsah škody

Jestliže je nehoda na takové úrovni jako ta má, není třeba volat policii. To bychom museli udělat, kdyby byl někdo zraněn, škoda by byla vyšší než 50 000 korun nebo by vznikla někomu třetímu. Potřeba je, abyste se písemně dohodli s ostatními účastníky nehody na tom, kdo škodu zavinil. Abyste nemuseli vymýšlet slohové práce, stačí vyplnit formulář o škodné události, který jste pravděpodobně dostali při uzavření smlouvy o povinném ručení. Naštěstí jsem si ho vytiskla z webu a vozím ho v autě.

Ověřte totožnost viníka

Při vyplňování formuláře chtějte vidět doklady druhé strany včetně zelené karty. Máte-li možnost, ověřte hned na internetu, zda je povinné ručení platné. Já jsem zavolala dětem, které si užívaly mé nepřítomnosti a okupovaly počítač. Na stránkách České kanceláře pojistitelů je vyhledávač, kam stačí zadat registrační číslo vozidla – hned se objeví údaj, zda a u koho je auto pojištěno.

Jestli je u nehody ještě někdo další, požádejte i jeho o kontakt. Nikdy nevíte, zda se protistrana nerozhodne změnit svou verzi události. Pak se mohou svědci hodit.

Obraťte se na pojišťovnu

Už při prvním telefonním rozhovoru se budete pravděpodobně zpovídat úplně ze všeho. Třeba ačkoli naše auto bylo zaparkované, musela jsem pojišťovnu Direct opakovaně ujišťovat, že jsem nebyla pod vlivem alkoholu. Při jednání s pojišťovnou mějte raději vždy u ruky formulář o škodní události, aby se informace nikde nerozcházely.

Do servisu jeďte za světla

Mé auto bylo pojízdné, takže mne pojišťovna vybídla, ať si ho nechám prohlédnout v servisu, se kterým mají smlouvu. V sobotu otevřeno nemají, tak jsem vyrazila alespoň brzy ráno, abych nepřišla o celý pracovní den. Chyba. Auto se špatně fotí při umělém světle nebo s bleskem, takže jsme čekali, až bude venku dost jasno, aby na snímcích bylo něco vidět.





doporučení Vozte s sebou formulář, na kterém můžete popsat nehodu. Mají ho v pojišťovně nebo na www.ckp.cz

Spojte se s likvidátorem

Hned při prvním kontaktu s pojišťovnou se mě ptali, zda budu chtít proplatit fakturu, nebo si nechám poslat peníze podle rozpočtu. Kdo ví, jaký udělají rozpočet, říkala jsem si a přemýšlela spíš o faktuře. Ale raději jsem ještě rozhodnutí odložila. Naštěstí. V servisu jsem se dozvěděla, že u proplacení faktury se počítá u aut starších než sedm let amortizace. A to je můj případ. Takže faktura může znít na 30 tisíc, ale pojišťovna mi proplatí třeba o deset tisíc méně.

Pro jistotu jsem se spojila s likvidátorem, který informaci potvrdil. A ještě jeden dotaz – co ten den dovolené, který jsem si vzala na cestu do servisu? Prý nic, ušlý zisk se nepočítá, když dostanu čas zaplacený formou dovolenky.

Vyplňte další formulář

Mezi tím vším mi poštou přišel formulář. Vyplňují se v něm opět údaje o obou vozidlech, průběhu nehody a vybírá způsob výplaty peněz. Tentokrát závazně. Přiložíte kopii technického průkazu a všech dokladů, které pojišťovna požaduje. Až vše odešlete zpátky do pojišťovny, čekejte poslední dopis – z něj se dozvíte, kolik peněz dorazí na váš účet nebo kam máte poslat fakturu ze servisu.



Viník ujel? Máte problém

Poškodí-li někdo třeba při špatném parkování vaše vozidlo a ujede, máte většinou smůlu. Když neseženete svědka, který by si zapsal číslo viníkova vozidla, nemá ani cenu volat policii. Na 99,8 procenta by nic nevypátrali a vy byste jen ztráceli čas čekáním, docházením na služebnu a sepisováním protokolů. Nepomůže vám ani Česká kancelář pojistitelů.

Ta sice platí škodu za viníky, kteří nejsou pojištěni (a následně od nich peníze vymáhá), ale ne vždy. V případě, že řidič z místa nehody ujede, řeší jen škody, které jsou vyšší než 10 000 korun a někdo se při nich vážně zraní. Takže, když vám někdo na parkovišti promáčkne dveře, ulomí zrcátko a ujede, škodu musíte zaplatit ze svého či z havarijní pojistky. Při "nehodách“ na parkovišti totiž moc vážných zranění nebývá.