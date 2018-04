Neplaťte penále na zdravotním pojištění předčasně, radí daňař

Co se stane, když peníze nedorazí pojišťovně na účet včas?

Z neuhrazeného pojistného se začne počítat penále. Sazba penále z dlužného pojistného na zdravotní pojištění činí 0,05 procenta denně. Přepočteno na roční úrokovou sazbu jsou pozdní platby penalizovány roční sazbou 18,25 procenta, tedy sazbou nepoměrně vyšší, než kolik činí v současné době běžné úrokové sazby.

Pokud uhradíte pojistné i penále, uzavřete si tím paradoxně cestu k tomu, aby vám penále mohlo být později prominuto. Ondřej Homolka, daňový poradce bpv Braun Partners

Jak se o tom, že penále vzniklo, dozvím?

Nejčastěji to zjistíte z vyúčtování pojistného, které pojišťovny za určité období rozesílají, případně můžete od pojišťovny obdržet výzvu k úhradě dlužného pojistného a souvisejícího penále s uvedením příslušných účtů, kam zaplatit pojistné a kam penále. Týká se to jak OSVČ, tak zaměstnavatelů, kteří odvádějí pojistné za své zaměstnance.

Udělám dobře, když celý dluh uhradím hned?

Pokud se zastydíte a na základě vyúčtování rychle uhradíte nejen pojistné, ale i penále, uzavřete si tím paradoxně cestu k tomu, aby vám penále mohlo být později prominuto. Jestli tedy chcete požádat z jakéhokoli důvodu o prominutí penále, zaplaťte jen dlužné pojistné bez penále. Penále totiž nemá stanovenu obecnou splatnost. Pokud se pojišťovna rozhodne penále uplatnit, musí vám poslat platební výměr, nebo penále předepíše v takzvaném výkazu nedoplatků.

Jaký je mezi těmito dokumenty rozdíl?

Platební výměr je správním rozhodnutím a v řízení o něm se postupuje podle správního řádu. Proti výměru se můžete odvolat a v krajním případě se po zamítnutí odvolání svého práva můžete domáhat i žalobou k soudu.

Výkaz nedoplatků má pojišťovna použít v případech, kdy lze reálně předpokládat, že dlužník pohledávky zdravotní pojišťovny nezpochybní. Na řízení o výkazu nedoplatků se předpisy o správním řízení nevztahují a máte pouze právo podat proti výkazu nedoplatků námitku, kterou se opět zabývá pojišťovna.

Až dokument přijde, kolik je času na reakci?

Jestliže jste s dobrovolným placením pojistného nemuseli pospíchat, po obdržení výměru či výkazu nedoplatků musíte naopak jednat neprodleně. Lhůta pro podání odvolání proti platebnímu výměru je pouze 15 dnů a na podání námitky máte jen osm dnů. A pouze v těchto lhůtách můžete požádat o prominutí penále (pokud nerozporujete oprávněnost vzniku či výše penále).

Pokud lhůty zmeškáte, máte smůlu. Po uplynutí těchto lhůt je možné o prominutí žádat pouze tehdy, pokud se objeví nové skutečnosti, které jste bez vlastního zavinění nemohli uplatnit do nabytí právní moci výměru či výkazu nedoplatků.

A co když na uhrazení dluhu zrovna nebudu mít peníze?

Pokud se dostanete do finančních problémů a po obdržení výkazu nedoplatků či platebního výměru musíte pojišťovnu požádat o splátkový kalendář, musíte spolu s žádostí o splácení podat i žádost o prominutí penále. Je to paradox, ale o prominutí penále vlastně žádáte mnohem dříve, než dojde ke splacení dluhu a ke konečnému vyčíslení částky penále. Pokud totiž výměr či výkaz nedoplatků nabude právní moci, není již možné o prominutí penále žádat.