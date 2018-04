Co dělat, když se objeví potíže

OTÁZKY A ODPOVĚDI

* V práci jsem se postupně stal terčem bezdůvodných slovních útoků ze strany kolegy. Jak se mám zachovat?

Vyplatí se nereagovat na útok vztahovačně, ale na věcné úrovni. To znamená nebojovat, nejít do útoku („ty tomu tak rozumíš“) ani se slepě nebránit („já za to přece nemohu“). Pokud chcete nebo musíte na útok reagovat, je výhodné hledat v něm nějaké věcné sdělení. Pokud vás někdo obviní, že jste neschopní, můžete se ptát, jaké konkrétní schopnosti vám podle něho chybějí. O každém útoku se vyplatí přemýšlet, hledat jeho skutečné příčiny a pokud nešlo o přechodný výbuch emocí pokusit se upravit vztah s útočícím.

* Jako majitel malé firmy mám neustálé problémy s jedním technikem, který neplní své úkoly a pořád se jen vymlouvá. Je pravda, že mu před výpovědí musím udělit výstrahu?

Jestliže váš zaměstnanec má dlouhodobě neuspokojivé pracovní výsledky, lze mu dát výpověď, pokud jste ho v době posledních 12 měsíců písemně vyzval, aby nedostatky odstranil, a dal mu přiměřenou dobu na nápravu. Porušuje-li pracovník soustavně méně závažně pracovní kázeň, lze mu dát výpověď, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi.

* V zaměstnání mám pověst problémového pracovníka. Jak mohu tento stav změnit?

Změnit již vytvořené mínění ostatních bývá velmi těžké. Dejte demonstrativně najevo, že máte snahu na sobě pracovat, že vám současný stav vadí. Zamyslete se, co patří mezi vaše největší zápory, a pracujte na jejich odstranění. Buďte v zaměstnání aktivnější, nečekejte, až si práce najde vás, ale sám ji vyhledávejte.