Návod pro klienty Directu: co dělat, když pojišťovna končí

Pojišťovna přestala v Česku nabízet nové smlouvy (čtěte zde), stávající klienti se však bát nemusí. Závazkům pojišťovna dostojí, stahovat se z trhu bude postupně.

Podle mluvčí pojišťovny Direct Kateřiny Krásové není žádný důvod k rušení stávajících pojistných smluv, protože pojišťovna nekončí ze dne na den.

"Chtěli bychom všechny stávající zákazníky ujistit, že podmínky jejich kontraktu budou dodrženy. Povinnost vůči klientům chápeme skutečně velice vážně. I nadále budeme po několik dalších let v České republice působit, byť v omezeném rozsahu, abychom zajistili, že svým závazkům dostojíme," uklidňuje Kateřina Krásová a dále odpovídá na otázky:

Co mají stávající klienti dělat či nedělat?

Ti, co mají uzavřenu smlouvu, nemusí hned dělat nic. Jejich smlouvy platí i nadále. Až nastane datum obnovy jejich smlouvy, dostanou tak jako vždy od pojišťovny dopis v dostatečném předstihu. Pojistná smlouva může být ukončena v zákonem stanovených důvodů, jako je například výpověď ke konci pojistného období.

Je možné pak smlouvu ještě prodloužit?

V případě zájmu klientů o obnovu pojistné smlouvu obnovujeme všechny smlouvy s datem obnovy do 11. srpna 2012. Po tomto datu již pojistné smlouvy obnovovat nebudeme.

Jak to bude s pojistným plněním?

Závazky dané majitelům pojistných smluv dodržíme. Úzce spolupracujeme s našimi firemními partnery ve snaze minimalizovat narušení jejich podnikání a ve snaze zajistit, že toto rozhodnutí nebude mít negativní dopad na jejich zákazníky.

Kam se mohou lidé obrátit o radu?

Veškeré potřebné informace k servisu, likvidaci pojistných událostí získají zákazníci na lince 221 221 221, a to od pondělí do pátku od 8 do 20 a o víkendu od 10 do 18,30 hodin. Mailová adresa pro veškeré dotazy je k dispozici info@direct.cz. V pondělí v době od 11,45 do 12,15 probíhalo v Direct Pojišťovně krátké setkání se zaměstnanci, kteří byli o této změně informováni. Po tuto dobu nebyly linky pojišťovny dostupné. O všech klientech volajících v tomto intervalu máme záznam a nyní jim naši operátoři volají, aby vyřídili všechny klientské požadavky.