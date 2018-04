Co dělat, když vám investice mizí pod rukama

Pohyb trhu směrem nahoru a dolů patří snad k nejzákladnějším a neustále platným zákonům investování. V dlouhodobé historii kapitálových trhů jsme mnohokrát svědky boje býků (vzestupů) a medvědů (poklesů). Zkušený investor ví, že pohyby cen akcií a dluhopisů probíhají v určitých cyklech a tudíž se vzestupy cen akcií a dluhopisů střídají s poklesy. I když ne všichni analytici se shodují na jednotné definici, většina považuje za

• medvědí trh takový, kdy ceny (akciových indexů) poklesnou o 20 % nebo i víc za období nejméně dvou měsíců. To znamená, že například v případě amerických akcií jde o pokles některého ze tří klíčových indexů: Dow Jones Industrial Average (DJIA), NASDAQ Index a Standard

and Poor´s 500 Index (S&P 500).

V porovnání s tím

• korekce trhu je všeobecně definovaná jako náhlý pokles cen akcií o cca 10 %, který obvykle trvá jen pár dní nebo týdnů. Příkladem takové korekce byl pokles DJIA 31. 8. 1998, kdy v průběhu jednoho obchodního dne index spadl o 512 bodů. Tehdy se mnoho investorů polekalo, že jde o medvědí fázi. Avšak v průběhu několika dní trh opět anuloval tuto ztrátu.

Prvním krokem v přípravě na klesající trh je jednoduše si uvědomit, že pohyby cen jsou normální součástí finančních trhů. Bohužel mnoho lidí si myslí, že mohou najít metodu, pomocí které nakoupí akcie těsně před vzestupem jejich cen a právě před

jejich poklesem tyto akcie prodají. Avšak po desetiletích pozorného sledování akciových trhů můžeme říct, že obchodní strategie „časování trhu“ se v porovnání se strategií „kup a drž“ ukazuje jako méně úspěšná cesta. Pokud ovšem „vyhnutí se poklesům trhu“ není cíleným záměrem nebo odpovědí, potom se přímo nabízí otázka:

Co mají investoři dělat, když trhy „jdou dolů“ nebo „nahoru“?

1. NEKONEJTE IMPULZIVNĚ.

Dokonce i pro zkušené investory je typické, že bývají nervózní v čase, kdy spolu s klesajícími finančními trhy klesají současně i stavy na jejich účtech. Ale impuls a emoce jsou nepřátelé a vyplácí se jim odporovat. To platí i v případě, kdy trhy stoupají.

2. VYUŽÍVEJTE PRAVIDELNÉ SPOŘENÍ – DOLLAR COST AVERAGING, POKRAČUJTE VE SVÉM INVESTIČNÍM PROGRAMU.

Pomocí spořícího programu (pravidelným a disciplinovaným investováním) můžete úspěšně čelit klesajícím trhům, protože budete kupovat podíly za stále nižší průměrnou cenu.

3. USILUJTE O VYVÁŽENOST SVÝCH INVESTIC – DIVERZIFIKUJTE.

Jakým způsobem se nepříznivý vývoj dotkne vašeho investičního portfolia, to samozřejmě závisí na tom, jak máte jednotlivé investice diverzifikované. A to buď z pohledu druhu aktiv (když jsou akcie v medvědí periodě, dluhopisy jsou v býčí – rostoucí – viz tabulka) nebo v rámci konkrétního aktiva.

4. NEDĚLEJTE UNÁHLENÉ ZMĚNY V PORTFOLIU INVESTIC.

Není šťastným řešením dělat v průběhu klesajících trhů rychle velké změny, např. snížení podílu akcií ze stavu 80 % na 20 %.

5. KONEJTE „MIMO ŠUM“.

KONEJTE „MIMO ŠUM".

Stále víc přibývá ohlušující množství faktů, názorů a statistických dat týkajících se trhů? Uvědomte si, že nejste jediný na trhu. Tyto informace „tečou" přes Internet, TV, noviny a jiná média ke každému investorovi. Naneštěstí mnoho z těchto informací má krátkodobý charakter a postupně končí jako „šum". Je dobré mít hodně informací, ale jak na toto množství reagovat? Sledujte proto své dlouhodobé cíle a plány a ne krátkodobé „šumy".

Meziroční výnosy čtyř různých aktiv: americké akcie velkých firem, americké akcie malých firem, mezinárodní (ne-americké) akcie a americké dluhopisy.

Průměrné roční výnosy za období 20 let pro čtyři různá aktiva. Americké akcie velkých firem jsou reprezentovány akciovým indexem S&P 500, americké akcie malých firem jsou reprezentovány akciovým indexem Russell 2000 Index, index EAFE měří zahraniční akcie a index Lehman Brothers Aggregate Bond Index měří americké vládní a korporátní dluhopisy.