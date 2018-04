Co dělat, když vás nepřijali na VŠ?

Pro mnoho nepřijatých adeptů studia je velkou nadějí takzvané odvolání, podle nového vysokoškolského zákona nazývané přezkumné řízení. Žádost o přezkum nepřijetí ke studiu je nutné podat děkanovi fakulty nejpozději do 30 dnů od doručení záporného vyrozumění.

Zmeškání lhůty promíjejí fakulty pouze z velmi závažných důvodů. Rozhodnutí o přezkumném řízení se školy snaží doručit také nejdéle do 30 dnů, přestože jim zákon žádnou lhůtu nestanovuje.

Podání žádosti o přezkum by měl každý odmítnutý uchazeč dobře zvážit. Je dobré využít možnosti, kterou školy nabízejí, a v určené dny nahlédnout do vlastních přijímacích testů. Studenti si tak mohou zjistit, zda vůbec v testech dosáhli dostatečného počtu bodů požadovaného pro přijetí na fakultu.

Pokud uchazeč u přijímaček neprospěl, nemá smysl odvolání podávat, zdůrazňují pracovníci studijních oddělení fakult. Pokud nemají uchazeči žádost podloženou konkrétně, například chybou ve vyhodnocení testů, nemají v přezkumném řízení mnoho šancí.



Některé fakulty nabízejí nepřijatým uchazečům možnost přihlásit se do placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Ti, kteří nebyli přijati, tak mají možnost věnovat se požadovanému oboru.

"Toto tzv. přípravné placené studium odpovídá nejvýše rozsahu prvního ročníku

akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu, jeho účastníci ale nejsou studenty školy," říká Václav Hájek, tiskový mluvčí Univerzity Karlovy v Praze.Podmínky účasti v kurzech se na jednotlivých školách a fakultách liší. Podrobné informace získáte na studijních odděleních.Velmi často využívají nepřijatí vysokoškoláci získaný čas ke zlepšení znalostí cizího jazyka v denním pomaturitním studiu. To trvá právě jeden školní rok. "Vyberou si buď jazyk, který se už učili na střední škole a chtějí si udělat státnice, nebo začnou s další cizí řečí," říká jazyková lektorka Jana Dostálová. Na pomaturitní kurzy se mohou přihlásit maturanti z roku 2004 - přestože nebyli přijati k dalšímu studiu na vysoké škole, neztrácejí statut studenta. Zdravotní i sociální pojištění jim stále platí stát, mají nárok na studentské slevy. Ceny kurzů se pohybují mezi 20 000 a 28 000 korun a zpravidla se dají platit ve dvou i více splátkách. Přihlásit se lze většinou během celého léta.Další velmi často volenou variantou je studium na vyšších odborných školách. Ty, často právě kvůli odmítnutým uchazečům z vysokých škol, vypisují druhá kola přijímacího řízení během července a srpna.V letních termínech přijímaček bývá ještě přes tři tisíce volných míst. V současné době existuje v České republice přes 160 vyšších odborných škol, na kterých se dají studovat ekonomické, technické, humanitní, umělecké, zdravotnické a zemědělské obory, hotelnictví a cestovní ruch. Studium je nejčastěji tříleté. Jeho úspěšní absolventi získávají titul diplomovaný specialista (DiS) a mezi zaměstnavateli jsou někdy ceněni více než bakaláři z vysokých škol. Vyšší odborné školy jsou státní i soukromé. Na státních se platí školné v rozsahu od 2500 do 5000 korun ročně. Soukromé školy si stanovují výši poplatků individuálně. Ta se pohybuje převážně mezi 15 000 a 25 000 korun za rok.Během léta ještě přijímají studenty i soukromé vysoké školy. V současné době je možno studovat na 34 soukromých vysokých školách. "Celkem 58 procent studijních programů na nich je orientováno na ekonomiku, 26 na umělecké obory, 8 na právní disciplíny a zbývajících 8 procent na informatiku nebo aplikace výpočetní techniky," dává na výběr Michal Karpíšek ze Sdružení škol vyššího studia.S výjimkou jednoho magisterského studijního programu na Literární akademii Josefa Škvoreckého jde vesměs o bakalářské studijní programy. Školné se pohybuje mezi 25 000 a 120 000 korun za rok.Druhá kola přijímacího řízení vyhlašují v létě i fakulty veřejných (státních) vysokých škol, které nenaplnily v řádném termínu kapacitu. Jde většinou o technické a zemědělské obory.Přehledy jazykových škol i s kontakty, adresář vyšších odborných škol, vzdělávací a rekvalifikační kurzy, seznamy agentur, které zprostředkují práci, nebo jazykové kurzy u nás i v zahraničí - to vše poskytují informační centra pro mládež. Ta sídlí ve 22 českých a moravských městech. V informačních centrech mladým lidem umožňují vyhledat potřebné informace a předají jim kontakty, ale žádné kurzy ani práci nezajišťují. Možnosti brigád jsou i v nabídce informačních středisek úřadů práce.