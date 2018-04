Co dělat, když vás nepřijmou na VŠ

Pro mnoho nepřijatých je velkou nadějí takzvané odvolání, podle nového vysokoškolského zákona nazývané přezkumné řízení. Žádost o přezkum rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je nutné podat děkanovi fakulty nejpozději do 30 dnů od doručení záporného vyrozumění. Zmeškání lhůty promíjejí fakulty pouze z velmi závažných důvodů. Rozhodnutí o přezkumném řízení se školy snaží doručit také nejdéle do 30 dnů, přestože jim zákon žádnou lhůtu nestanovuje.Podání žádosti o přezkum by měl každý odmítnutý uchazeč dobře zvážit. Je dobré využít možnosti, kterou školy nabízejí, a v určené dny nahlédnout do vlastních přijímacích testů. Studenti by si měli zjistit, zda vůbec v testech dosáhli dostatečného počtu bodů požadovaného pro přijetí na fakultu. "Pokud uchazeč u přijímaček neprospěl, nemá smysl odvolání podávat," zdůrazňuje Michaela Schmidová ze studijního oddělení Masarykovy univerzity v Brně. Pokud nemají uchazeči žádost podloženou konkrétně, například chybou ve vyhodnocení testů, nemají v přezkumném řízení mnoho šancí. Podle údajů ze studijních oddělení vysokých škol v České republice využilo v posledních letech (školy mají povinnost zveřejňovat protokoly o přijímacím řízení od r.1999) práva nahlédnout do svých materiálů pouze deset až patnáct procent studentů.Některé fakulty nabízejí nepřijatým uchazečům možnost přihlásit se do placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. "Jedná se o kurzy, které částečně kopírují první ročník," vysvětluje Hana Urychová z Informačně-poradenského centra Univerzity Karlovy v Praze. Ti, kteří nebyli přijati, tak mají možnost věnovat se požadovanému oboru. "Pokud student v kurzech výborně prospívá mohou mu být výsledky zkoušek uznány v následném denním studiu," doplňuje Michaela Schmidová.Velmi často využívají nepřijatí vysokoškoláci získaný čas ke zlepšení znalostí cizího jazyka v denním pomaturitním studiu. To trvá právě jeden školní rok. "Vyberou si buď jazyk, který se už učili na střední škole a chtějí si udělat státnice, nebo začnou s další cizí řečí," říká Miroslava Pátková, jazyková lektorka z Prahy. Na pomaturitní kurzy se mohou přihlásit maturanti z roku 2002, a i když nebyli přijati k dalšímu studiu na vysoké škole, neztrácejí statut studenta. Zdravotní i sociální pojištění jim stále platí stát, mají nárok na studentské slevy atd. Ceny kurzů se pohybují mezi 18 000 až 26 000 korun a zpravidla se dají platit ve dvou i více splátkách. Přihlásit se většinou lze během celého léta. "Podání přihlášek není nijak omezené, ale pořádáme dvě kola rozřazovacích testů. První kolo je už po 20. červnu a druhé poslední týden v srpnu. Pokud máme volno, přijímáme zájemce i během září," uvádí Alena Holá z jazykové školy ianua v Liberci. "Studenti mají výuku dvacet hodin týdně a mohou si vybrat mezi angličtinou, němčinou a francouzštinou. Navíc nabízíme například hodiny konverzace, historie, literatury, obchodního jazyka nebo gramatiky ve zvoleném jazyce."Přehledy jazykových škol i s kontakty, adresář vyšších odborných škol, vzdělávací a rekvalifikační kurzy, seznamy agentur, které zprostředkují práci nebo jazykové kurzy u nás i v zahraničí, to vše poskytují Informační centra pro mládež. Ta sídlí ve dvaadvaceti českých a moravských městech. V informačních centrech mladým lidem umožňují vyhledat si potřebné informace a předají jim kontakty, ale žádné kurzy ani práci nezajišťují. Možnosti brigád jsou i v nabídce informačních středisek úřadů práce. Mnoho informací a kontaktů, které mohou být nepřijatým vysokoškolákům k užitku je možné najít na internetu.Další, velmi často volenou variantou, je studium na vyšších odborných školách. Ty, často právě kvůli odmítnutým uchazečům z vysokých škol, vypisují druhá kola přijímacího řízení během července a srpna. V letních termínech přijímaček bývá ještě přes tři tisíce volných míst. V současné době existuje v České republice přes 160 vyšších odborných škol, na kterých se dají studovat ekonomické, technické, humanitní, umělecké, zdravotnické, zemědělské obory a hotelnictví a cestovní ruch. Studium je nejčastěji tříleté. Jeho úspěšní absolventi získávají titul Diplomovaný specialista (DiS) a mezi zaměstnavateli jsou někdy ceněni více než bakaláři z vysokých škol. Vyšší odborné školy jsou státní i soukromé. Na státních se platí školné v rozsahu od 2500 do 5000 Kč ročně. Soukromé školy si stanovují výši poplatků individuálně. Ta se pohybuje převážně mezi 15 000 až 25 000 korun za rok. Během léta ještě přijímají studenty i soukromé vysoké školy. Těch je u nás zatím dvacet sedm. Většina z nich nabízí ekonomická studia, ale je možné studovat i právní, humanitní a umělecké obory. Školné se pohybuje mezi 25 až 120 tisíci korunami za rok. Druhá kola přijímacího řízení vyhlašují v létě i fakulty veřejných (státních) vysokých škol, které nenaplnily v řádném termínu kapacitu. Jde většinou o technické a zemědělské obory.