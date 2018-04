Co dělat, když vás to v práci přestane bavit

Jdete večer spát unavení, a přesto dlouho nemůžete "zabrat"? Vstáváte s pocitem hrůzy, co vás zase v práci čeká? Bolí vás často hlava a záda? To jsou jen některé z příznaků nahromaděného napětí.

Nevyřešené problémy se projevují často právě bolestmi zad a hlavy, které se časem stávají chronickými. Kromě zdravotních problémů můžete pozorovat nedostatek nových nápadů nebo vám chybí odvaha a chuť je prezentovat. Do práce se netěšíte a přejete si jen, abyste další pracovní den aspoň ve zdraví přežili a nezhroutili se už dnes. Co se s tím dá dělat?

Změňte svůj přístup

Zkuste se podívat na svou situaci z jiného pohledu a změňte svůj přístup. Je to sice náročný způsob, ale je účelný a účinný. Pomůže vám jak v pracovních, tak soukromých vztazích. "Svůj přístup ke stresujícím okamžikům změňte takzvaným přerámováním," radí psycholožka práce Zdeňka Židková. Spočívá v tom, že věci vypadají různě v různých souvislostech. "Zasaďte je do správného rámce a dejte jim takovou hodnotu, jakou skutečně mají," doplňuje Židková. Lidé podle jejích slov totiž mají tendenci své problémy nadhodnocovat.

Třeba si uvědomte, že vás to v práci sice nebaví, ale na druhou stranu berete slušné peníze, nemusíte dělat přesčasy ani daleko dojíždět. A využijte čas ve vlastní prospěch: co trápí dnes, nebude trápit zítra nebo za měsíc. "Počkejte si na vlnu, která vás zase ponese nahoru, a než k tomu dojde, užívejte si," radí psycholožka.

Promluvte si se šéfem

Nejste spokojeni ve firmě, nelíbí se vám postup nadřízených nebo kolegů? Promluvte si o tom. Jakou máte šanci uspět a jak byste měli postupovat? "Každopádně nevnášejte do práce emoce. Požádejte šéfa o rozhovor a zvolte nejvhodnější způsob komunikace: pokud váš šéf preferuje strohou argumentaci a fakta, připravte si je. Pokud raději řeší věci u kávy a povídáním, zvolte tuto formu," radí ředitelka agentury Touchdown Barbora Tomšovská. Podle ní by si měl člověk vždy zvolit cíl, tedy to, čeho chce rozhovorem dosáhnout. Povězte šéfovi, co se vám nelíbí, a pokuste se mu navrhnout, jak by se to dalo změnit. "Pokud se vám podaří ho přesvědčit, že vám jde o stejné cíle a že s jeho podporou budete dosahovat lepších výsledků, je to cesta k úspěchu," radí Tomšovská.

Tato cesta není příliš rozšířená, protože není zrovna příjemná, a navíc riskujete, že o práci přijdete. Ale můžete si říct, že stejně nemáte co ztratit, protože pokud se něco zásadně nezmění, déle už to ve stávajícím zaměstnání nevydržíte. Naopak pokud vedení firmy záleží na tom, aby fungovala co nejlépe, budou vám šéfové naslouchat.

Změňte oddělení v rámci firmy

Pokud jste přesvědčeni, že za problémy nestojí váš nesprávný přístup k práci, a nepomohl ani pokus promluvit si se šéfem, se kterým máte problémy v komunikaci, zkuste požádat o přeložení do jiného oddělení v rámci společnosti. Má to smysl v případě, že svou budoucnost s firmou spojujete, dlouhodobě na své kariéře v rámci firmy pracujete a máte zájem v ní pracovat i nadále.

Změňte zaměstnavatele

Odejít z původního zaměstnání by měla být poslední cesta, jak se vyrovnat s nevyhovující, stresující situací. Ať už vyplývá z toho, že vás nadřízený neoprávněně a dlouhodobě kritizuje, nebo z toho, že nedoceňuje vaši práci. Pokud vás situace opravdu obtěžuje a vysiluje, raději odejděte.

Přestaňte přemýšlet o člověku, který vás zraňuje, a zapomeňte na minulost - zdržuje vás ve vývoji. Začněte se rozhlížet u konkurence, rozešlete životopis a buďte aktivní.