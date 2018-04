Zdědili dům. Dostali ho zničený a ještě zaplatí desetitisíce za vodu

Paní T. sepsala závěť už v roce 1987. Odkázala v ní Českému svazu ochránců přírody dům. Když po letech v roce 2010 zemřela, zahájila notářka dědické řízení, které bylo ukončeno necelý rok poté.

Nicméně dva měsíce před ukončením dědického řízení se stala nemilá věc. V horním patře zapečetěného domku praskla mrazem vodovodní trubka. Voda vytékala zřejmě mnoho dnů, než si mokrých zdí všimli sousedé a zajistili vypnutí přípojky. Když byl po proběhlém řízení dům otevřen, mohli dědici již jen konstatovat úplné zničení většiny movitého vybavení a velké poškození samotné nemovitosti. Odhadovaná škoda 800 000 korun.

Korunu tomu všemu nasadila vodárenská společnost, když ochranářům na jaře 2012 poslala fakturu za spotřebovanou vodu v objemu 1 685 m3 a její odvod do kanalizace - celkem za 126 376 korun. "Když jsme se v létě 2010 dozvěděli, že jsme potenciálními dědici, ptali jsme se notářky, zda jsou sítě odpojené. Podle sdělení policie, která dům uzavírala, prý byly," říká ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo.

Ve skutečnosti však byl připojen i plyn, takže se mohlo lehce stát, že by dědicové našli ohořelý kráter a ještě hradili škodu sousedům.

Jak se zachovat a co dělat, když něco zdědíte

Letí vám teď hlavou, že jste (možná) také něco zdědili a mohli byste řešit obdobný problém? Kdo je za vzniklou škodu odpovědný? Lze uplatnit nějakou pojistku? Zeptali jsme se advokáta Tomáše Pelikána, odborníků z Notářské komory ČR a zástupců pojišťoven Allianz, Kooperativa a Česká pojišťovna.

Dědici nabývají majetek hned po smrti zůstavitele (toho, kdo zemřel), ačkoliv se to s konečnou platností dozví až rozhodnutím soudu, které může být vyneseno několik měsíců či dokonce let po úmrtí.

Po celou tu dobu jsou za majetek zodpovědní a mohou s ním běžným způsobem nakládat, ale nemohou ho třeba prodat, pronajmout, dát do zástavy - k tomu by byl potřeba souhlas soudu. Zvlášť důležité je toto ustanovení v případě, že zdědí automobil - zde totiž existuje zákonná povinnost uzavřít a platit povinné ručení. Pokud to nesplní, mohou být nepříjemně penalizováni.

K dědickému řízení se automaticky povolávají příbuzní podle registru obyvatel, soud ani notář nemusejí mít povědomí o závěti. Pokud vám někdo naznačí, že po něm budete dědit, a vy se později dozvíte, že zemřel, sami se aktivně zajímejte.

Každý, kdo o sobě tvrdí, že je dědic, má právo nahlížet do dědického spisu a je účastníkem řízení. Informace ohledně dědického řízení je možné zjistit i telefonicky u příslušného soudu (podle místa trvalého bydliště zemřelého).

Podle zákona o pojistné smlouvě zanikne pojištění ve chvíli změny vlastníka. Tedy když vlastník zemře, původní pojistka již nefunguje.

Přesto se vyplatí prohlédnout "papíry" a ve chvíli, kdy pojistku objevíte, obrátit se na pojišťovnu. U starších smluv (před rokem 2005) totiž existuje ochranná lhůta, díky které je pojistka v platnosti do doby, kdy je zaplacena.

Majetek lze pojistit, i když ještě není ukončeno dědické řízení. Pojistku mohou uzavřít předpokládaní dědicové (ať už ze zákona, nebo ze závěti).

Není-li jasné, co kdo zdědí, či pokud se dědici nedokážou dohodnout, jak majetek spravovat, měl by být stanoven správce dědictví. Toho stanoví buď ještě za svého života zůstavitel (je-li prozíravý), nebo později notář či soudní komisař.

Návrh na stanovení správce mohou podat i dědici samotní. Existuje-li správce dědictví, je až do skončení dědického řízení za majetek odpovědný on.

Ano, ale má to svá pravidla. Dědic může dědictví odmítnout do měsíce od chvíle, kdy je soudem o této možnosti vyrozuměn.

A pozor - dědictví se zásadně přijímá či odmítá celé. To je důležité zejména ve chvíli, kdy kromě majetku existují i dluhy, které po sobě mohl zemřelý zanechat. Kdo dědictví přijme, nemůže ho později odmítnout, ani když se objeví nové informace například o poškození majetku, dluzích zemřelého a podobně.

Kde se staly chyby

V našem konkrétním případě jde o shodu několika nepříjemných okolností.