Co dělat s penězi došlými na cizí účet

Problém objevíte pravděpodobně až při kontrole výpisu z účtu nebo až se ozve ten, kdo na zatoulané peníze čeká. Omyl musí napravit banka sama. Je však potřeba, aby klient vznesl reklamaci, nejlépe písemně - jinak se o věci nikdo nedozví.

S reklamací neotálejte

Do tří měsíců od špatného převodu může banka sama stáhnout peníze z účtu neoprávněně obohaceného. To je rozdíl oproti situaci, kdy chybu při vyplňování platebního příkazu udělá sám klient. To pak není řešení tak jednoduché. Reklamaci se rozhodně nedoporučuje odkládat. Po třech měsících už je řízení složitější, protože ke zpětnému převodu peněz je potřeba souhlas člověka či firmy, na jehož kontě se ocitly. V tom případě může být vše složitější - ne vždy se totiž souhlas podaří obstarat. Vyřizování je však stále v plné kompetenci banky, která se musí rozhodnout, zda peníze poškozenému vrátí z vlastního zisku a smíří se se ztrátou, nebo se bude soudit.

Jednou kupuj, dvakrát plať

Parafráze přísloví se zdá nepravděpodobná, klient České spořitelny pan Dvořák však podobnou situaci zažil. Při platbě kartou u benzinové stanice proběhlo vše bez problémů. „Na výpisu z účtu jsem našel později platbu za benzin dvakrát. V ten samý den, v tu samou hodinu a minutu, vždy stejnou částku. Prostě mi jednu platbu odečetli dvakrát,“ vzpomíná klient.

Co můžete získat jako klient malé banky?

Proč mít účet v malé bance? Více ZDE.

Nebylo jasné, zda problém nastal u obchodníka, nebo v bance. Tvrzení, že se stala chyba v komunikaci mezi čerpací stanicí a bankou, musel klient podpořit písemnou reklamací. Potom se mu peníze na účet vrátily, ale vyřízení stížnosti tenkrát trvalo dost dlouho. Obecně však platí, že se banky snaží podobné případy vyřídit rychle a ke spokojenost klienta. Jak říká Ivo Polišenský z Živnobanky: „Snažíme se požadavek klienta vyřešit v co nejkratším možném termínu.“