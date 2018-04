Co do kanceláře v létě

V některých společnostech je povinnost vhodného oděvu do zaměstnání dokonce zformulována v takzvaných kodexech odívání (anglicky dress code), které jsou součástí firemní etikety a zaměstnancům určují, jak se mají oblékat, aby vhodným způsobem reprezentovali sebe a především firmu.

Přísnost kodexů odívání je různá, obecně však platí, že nejvíce si na formálnost oděvů potrpí banky a finanční instituce, dále pak velké obchodní firmy či renomované právnické kanceláře. Nemalou roli přitom hraje průměrný věk zaměstnanců - čím je vyšší, tím bývá obvyklejší konzervativní oděv. Stojí-li v čele společností naopak mladší manažeři či ředitelé, bývá jejich přístup k pracovnímu oblékání často mnohem liberálnější.

Šortky jsou tabu

Určitá pravidla však platí pro všechny věkové skupiny. Ani v těch největších vedrech není vhodné chodit do zaměstnání, v němž je kladen důraz na seriózní oděv, v krátkých kalhotách či minisukních, ve sportovním oblečení, či dokonce v pestrobarevných plážových modelech, které jsou sice pohodlné, ale rozhodně nepůsobí seriózně.

Totéž platí i o sandálech a v poslední době tolik populárních gumových botách Crocs - pro volný čas jsou skvělé, ale do práce se jednoznačně nehodí.

. Co nosí do práce zaměstnanci velkých firem? Řidiči pražských autobusů a tramvají

Musí za všech okolností nosit stejnokroj, ale v létě ho tvoří pouze košile s krátkým rukávem, u mužů krátké kalhoty a u žen sukně. V případě veder mohou mít obě pohlaví u košile rozepnuté až dva knoflíčky. Poštovní doručovatelé Horka se bát nemusí, neboť mohou kombinovat svůj pracovní oděv z různých stejnokrojových součástí podle počasí i vlastního uvážení. K dispozici přitom mají mimo jiné i letní kostýmy, trička s krátkým rukávem, či dokonce bez rukávů. Konzultanti společnosti O2

Oblékají si letní uniformy skládající se z firemních triček a džínsových kalhot s páskem, ženy mohou mít i sukni. Jejich vedoucí nosí místo triček firemní košile. Manažeři Škoda Auto

Nemají striktně stanoven žádný kodex odívání. Každý z nich tedy může volit vlastní styl oblékání, avšak v souladu s odpovědností za reprezentaci firmy. Většinou je tedy potkáte v dobře padnoucím obleku. Úředníci a přepážkoví pracovníci České spořitelny

Zaměstnavatel jim dává relativní svobodu v tom, co si oblékají v létě do práce. Interní pravidla společnosti pouze určují, že má jejich oblečení působit seriózně a zohledňovat identitu zaměstnance (například jeho věk).

Neodhalujte se

Především ženy by si měly dávat pozor na příliš odvážné módní výstřelky, které více odhalují, než skrývají. Hluboké výstřihy, krátké sukně či naopak vysoké rozparky, prosvítající, vykukující, nebo dokonce chybějící prádlo může vadit jak nadřízeným, tak zákazníkům, kteří s pracovnicemi přicházejí do bezprostředního kontaktu.

"Dámské formální oblečení by mělo být vždy vrstvené, a to i v horkém létě," říká oděvní poradkyně Jitka Richtrová. "Prim jednoznačně hrají kostýmy, přičemž ty letní by měly být ušity z lehčích a vzdušnějších materiálů, například z viskózy, lnu nebo hedvábí. Pokud si žena oblékne šaty, měla by je určitě doplnit barevně sladěným blejzrem nebo bolerkem, klidně s tříčtvrtečním nebo i krátkým rukávem."

V souladu s konkrétní pracovní pozicí by měla každá žena zvážit, zda si může dovolit obout naboso otevřené boty, či zda by měla dát za všech okolností přednost punčochám a uzavřeným lodičkám. Skutečná dáma by podle Richtrové vždy měla zvolit druhou možnost.

Muži nemají experimentovat

Mnohem menší prostor pro improvizaci mají při oblékání muži, kteří musí nosit do práce oblek. V letním období si mohou podle Jitky Richtrové dovolit i světlejší barvy, i když top manažeři by na důležitá jednání přece jen měli zůstávat raději věrní tmavším odstínům. Mohou to však během dne vyřešit například převléknutím saka.

"Rozhodně se však vyplatí investovat do kvality a poohlédnout se po modelech z odlehčeného směsového materiálu - třeba lnu s viskózou či vlny s hedvábím," dodává. "I když to mnohé pány překvapuje, do horkého počasí se hodí i obleky ze speciálně upravené vlny s odlehčenou gramáží - nemačkají se, dobře absorbují vlhkost, a mohou dokonce i chladit," doplňuje odbornice.

Naopak absolutně nejhorší volbou na léto jsou podle ní levná saka ze stoprocentních umělých materiálů, která jsou nepohodlná, "nedýchají" a jejich nositelé mohou být už po krátké době nelibě cítit potem.

Že k obleku patří tmavá uzavřená a nejlépe kožená obuv, asi není třeba zdůrazňovat. Výrobci bot však mužům letos nabízejí i doslova revoluční řešení - hitem sezony jsou totiž polobotky, které nabízejí maximální komfort i při celodenním letním nošení. Jsou vybavené speciálními stélkami s obsahem aktivního uhlí, jež dokonale odvádí vlhkost a udržuje chodidla v suchu. A co je ještě lepší - cena takovýchto bot s "klimatizací" není nijak závratná. Je kupodivu srovnatelná s běžnými modely kvalitních kožených polobotek. Lze je koupit i za méně než 1 500 korun.